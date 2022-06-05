Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С минувшего сезона в Формуле 1 ввели лимит бюджетов, который регулирует затраты команд чемпионата на протяжении всего календарного года. Ограничения не включают в себя зарплаты гонщиков и трех главных сотрудников, а также траты на перелеты, отпуска и менеджмент – соответственно, командам нужно вписываться в денежный «потолок» только по издержкам, связанным с работой над машинами, включая зарплаты подавляющего большинства членов команды.

В 2021-м сумма максимальных расходов составляла 145 миллионов долларов, с каждым последующим годом она будет сокращаться на 5 миллионов (если в сезоне больше 21 гонки, то за каждый последующий этап команды могут потратить дополнительные $1,2 млн). Много это или мало – судить не берусь Однако, по моему мнению, этого недостаточно, чтобы решить поставленную Ф1 задачу – немного уравнять команды и повысить интригу в чемпионате.

Казалось бы, правила в отношении лимита расходов в Формуле 1 – одни из самых «свободных» в мировом спорте: командам не нужно думать о зарплатах пилотов или о том, как вписать в «потолок» бюджетов деньги, потраченные на людей, нанятых после выпуска из колледжа (как, например, в американском спорте). Однако все равно мы регулярно слышим, что участникам чемпионата хотелось бы повысить предельную сумму трат.

К примеру, некоторые коллективы предлагали поднять вопрос о повышении лимита, чтобы покрыть расходы на потенциальные повреждения машин из-за аварий в спринтерских гонках. Не стоит забывать, что в 2021-м команды получили дополнительные $450 тысяч за три спринтерских уик-энда и еще $100 тысяч – чтобы покрыть потенциальный ущерб от аварии в субботних гонках.

По факту повреждений за те три этапа было не так уж много – по крайней мере, такого мнения придерживается глава McLaren Зак Браун. По его данным и наблюдениям, предсезонные ожидания оправдались: Ф1 рассчитывала, что ущерб будет «очень маленьким», и в итоге так и оказалось.

Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT02, после аварии в спринте Гран При Италии 2021 года Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Винить команды в желании найти очередную лазейку нет смысла, ведь каждому хочется извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации – не стоит забывать, насколько дорог автоспорт. Однако это так себе отмазка, ведь лимит бюджетов все равно не работает так, как он должен функционировать на самом деле.

Формула 1 хочет, чтобы потолок расходов немного сблизил команды – тогда топовые коллективы встанут на одну ступень с середняками. Но чтобы это влияние стало более ощутимым, серии нужно сделать следующий шаг: заняться вопросом внедрения денежных ограничений на зарплаты пилотов.

Да, в начале прошлого сезона рабочая группа Ф1 обсуждала эту возможность: по разговорам, потолок доходов могут ввести в 2023 году – и это будет так называемый «мягкий» лимит. Командам можно будет выходить за его пределы и платить пилотам больше указанной правилами суммы, но делать это нужно с осторожностью: сумму превышения вычтут из общей величины бюджета.

Прошло больше года с момента выхода последнего официального заявления по этому поводу – и пока что разговоры о подобных нововведениях поутихли.

Как лимит зарплат гонщиков может помочь чемпионату?

Если установить планку максимального дохода пилотов, это может подстегнуть коллективы задуматься о выборе между приглашением звезд спорта и дополнительными тратами на развитии своего автомобиля. Если Ф1 остановится на бюджете в 30 млн. долларов за год на обоих гонщиков, то богатые коллективы вроде Mercedes будут тратить на зарплаты меньше, чем сейчас – по крайней мере, если они захотят, чтобы это не отразилось на инвестициях в разработку машины.

Как летом 2021-го подсчитало издание Forbes, в прошлом сезоне один только Льюис Хэмилтон заработал примерно $62 млн. (с учетом бонусов). Да, на тот момент он был самым высокооплачиваемым пилотом в серии – в нынешнем сезоне его перебил Макс Ферстаппен, в 2021-м располагавшийся на втором месте ($42 млн.), а третью строчку год назад занимал Фернандо Алонсо ($25 млн.). Это значит, что для Ферстаппена (или даже Хэмилтона с Норрисом) предполагаемый «потолок» станет большим ударом.

Однако лимит зарплат полезен тем, что неизбежно повлияет на экономическую систему чемпионата. Гонки гораздо более зависимы от спонсорства, чем командные виды спорта, и отсюда вытекает еще один интересный момент, о котором рассказал Джим Райт – эксперт The Race по маркетингу и спонсорским контрактам. Коллективы чемпионата не владеют стадионами (в нашем случае – гоночными трассами), поэтому и не получают никаких прямых доходов с продажи билетов, еды и тому подобного. А значит, их прибыль в основном зависит от выплат привлеченных спонсоров.

Пилоты Ф1 на предстартовой церемонии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Таким образом, если команды к моменту введения лимита зарплат уже ограничивают коммерческие и имиджевые права пилотов, не давая им продавать свои изображения третьим лицам, то это может стать проблемой для таких гонщиков, как Ферстаппен и Хэмилтон, поскольку те не смогут зарабатывать дополнительные деньги вне гонок. Такое развитие событий реально в том случае, когда команда заинтересована в привлекаемом пилотом спонсоре и желает получить доход в том числе и благодаря деньгам этого самого спонсора.

Соответственно, коллектив может запрещать гонщику работать на самого себя без участия команды – то есть размер доли, которую получит пилот от соглашения со своим спонсором, будет диктовать условная Mercedes, а не наоборот.

Либо же существует другой вариант, при котором команда только рада позволить своему пилоту свободу, предложив искать дополнительные деньги за пределами чемпионата. Этот второй вариант будет важен для сохранения дорогих пилотов, поскольку – как возможно в случае с Алонсо или Хэмилтоном – коллективы вряд ли смогут уложить в $30 млн. стоимость звездного гонщика без серьезного понижения его зарплаты. А высокооплачиваемые спортсмены очень не любят идти на понижение – даже если речь о маленьких суммах.

Это порождает другой интересный момент. Команды вроде Ferrari в случае введения ограничений едва ли смогут позволить себе пару элитных пилотов. Далеко не всегда возможно компенсировать стоимость гонщика контрактами вне Ф1 – тем более, если та же Ferrari хочет, например, сохранить определенных спонсоров, с которыми гонщик и пришел к ним. А значит, таланты будут более равномерно распределяться по пелотону – каким-то командам придется отказаться от пары дорогих звездных пилотов и соглашаться только на одного, чтобы благодаря этому вписаться в потолок расходов.

В таком случае оставшимся без места элитным спортсменам будут предлагать места в более слабых командах, формируя больше пар середняк-талант или молодой-опытный.

Как и задумано в других видах спорта, лимит зарплат даст возможность пилотам высокого уровня усилить слабые команды, тем самым повышая интригу. Например, в Национальной футбольной лиге (NFL) перед началом сезона непросто определить, кто точно станет победителем – в том числе благодаря этой самой разбросанности игроков разного уровня по командам из-за лимита бюджетов. Есть вполне удачные примеры такого рода и в самой Ф1 – дстаточн назвать Валттери Боттаса (или его предшественника Кими Райкконена) в Alfa Romeo.

Валттери Боттас принес Alfa Romeo очки во всех гонках 2022 года, где добрался до финиша Фото: Алессио Моргезе

При таком развитии событий стоит одновременно ввести минимальную зарплату для гонщиков, чтобы не было ситуаций, в которых легально пилоты будут получать практически волшебное ничего, а реальную зарплату какому-нибудь Лэнсу Строллу будет платить в конвертике его отец – владелец команды – за спиной Ф1. И лимит этот должен быть не меньше пары миллионов, иначе условному Хэмилтону будут платить $29,7 миллионов, а второму пилоту – остальные $300 тысяч.

Как работает потолок зарплат в других видах спорта?

В топовых американских чемпионатах – будь то NFL, NBA или NHL – мы можем отыскать одну из самых интересных и по-настоящему рабочих моделей потолка доходов игроков. Например, в NFL максимальная сумма затрат рассчитывается в том числе исходя из доходов всей серии, что уже добавляет сложностей менеджерам. В Ф1 – по крайней мере, в ближайшие несколько лет, – такой вариант невозможен, поскольку чемпионат заранее определяет конечную цифру потолка бюджетов команд вне зависимости от дохода промоутера: в 2021-м мы уже знали, что нас ожидает в 2022-м.

Лимит расходов – отличная причина, чтобы сделать контракты между гонщиками и командами более открытыми. Например, в NFL болельщики знают, на какую сумму с каким игроком заключили соглашение, на какое время это соглашение рассчитано и какие примерно бонусы человек может получить по подписанному контракту. Подобное вызвало бы немалый интерес у фанатов Ф1, поскольку на данный момент официально мы знаем только информацию о сроках – и то не в случаях «длительных соглашений».

Вместо вывода

Безусловно, гонщики должны получать столько, сколько они заслуживают. Потолок бюджетов не лишит их этой возможности, просто немного усложнит задачу, а также проверит коллективы на умение искать хороших спонсоров и сделает пилотов более равными между собой. Да, топовые спортсмены все еще будут зарабатывать в несколько раз больше, чем середняки, но разница между их зарплатами немного сократится.

Более того, это может сделать пелотон более разношерстным, поскольку пилоты разбредутся по коллективам разного уровня. Может, это действительно то, чего не хватает Формуле 1 для полного и бесконечного счастья?