Мнение: Помогут Red Bull переделки трассы в Сингапуре или помешают?

В самой Red Bull Racing не скрывают, что в этот уик-энд и близко не могут испытывать уверенность в успехе. И дело даже не в том, что по ходу ночной гонки по городским улицам вероятность какой-то неожиданности по умолчанию выше, чем на других Гран При.

«Думаю, в Сингапуре нам будет сложнее, – сказал Макс Ферстаппен в четверг перед стартом уик-энда. – Конечно, мы постараемся победить, но этот этап никак не назвать для нас самым сильным». Серхио Перес добавил: «На этом Гран При может произойти что угодно. Надеюсь, мы успешно справимся с субботой, так как если здесь стартуешь не с первого ряда – спорить за победу очень сложно».

Год назад именно мексиканец выиграл в Сингапуре. Ферстаппен же пока и вовсе ни разу не смог победить на этой трассе, хотя частенько был здесь быстр. Даже в 2015-м за рулем Toro Rosso он заглох на решетке, а потом пробился с 20-го места на восьмое.

Год назад его надежды оказались перечеркнуты недостаточным количеством топлива в баке по ходу квалификации – на подсыхающей трассе у Макса просто не оказалось возможности проехать еще один быстрый круг, когда условия были наилучшими. И хотя после завершения сессии он пытался шутить, в действительности последствия той ошибки оказались весьма серьезными. Он стартовал восьмым и финишировал только седьмым.

Этот пример лишний раз объясняет, почему в этот раз пилоты Red Bull так осторожно говорили о победе, даже зная силу RB19. Это универсальная машина, быстрая в любых условиях. Однако на кочках и при необходимости активно атаковать поребрики она смотрится чуть менее здорово.

В Монце Макс с улыбкой отметил про эту особенность: «Пусть уж лучше будет так, чем наоборот». Но сложно спорить, что Сингапуре именно эти факторы выходят на первый план.

Длинная прямая, которая сейчас ведет к 19-му повороту, появилась только в 2023 года Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вдобавок, FIA именно с этого уик-энда взялась усиленно проверять гибкость крыльев. Разумеется, в самой Red Bull уверяют, что на их скорости это никак не скажется, хотя инсайдеры и утверждают обратное.

А вот что в действительности важно – это изменение конфигурации «Марины-Бэй». К 2023 году трассу переделали в связи с активной реконструкцией самого города. В результате четыре 90-градусных поворота и участок под трибуной стали историей, уступив место довольно длинной по местным меркам прямой. Время круга сократилось на десять секунд, средняя скорость выросла на 16 км/ч.

Как же эти перемены скажутся на расстановке сил – и прежде всего на Red Bull? Хорошо известно, что лучше всего RB19 работает на прямых и в быстрых поворотах. Казалось бы, реконструкция должна сыграть «Быкам» на руку. Даже Макс признал: «Не думаю, что нам станет от этого хуже».

Чем меньше прижима нужно на той или иной трассе, тем лучше для Red Bull. Это связано с самой философией машины и ее задней части. Эдриан Ньюи добился того, что не смогли сделать соперники – получил хороший прижим при относительно малом лобовом сопротивлении.

Благодаря этому на трассе Спа команда смогла чуть увеличить угол атаки заднего крыла. На прямых машина была по-прежнему быстра, а поворотах второго сектора имела серьезный выигрыш в прижимной силе.

Но Сингапур – совсем другая история. На извилистой городской трассе требуются настройки с максимальным прижимом. И отказ от четырех поворотов едва ли повлиял на это. Лобовое сопротивление здесь обычно не принимают во внимание. Точнее, не принимали прежде. Но теперь прямых стало больше.

Получается, что теперь максимально «загруженные» регулировки уже не столь выгодны тем, у кого при этом много лобового сопротивления. Если кто-то из соперников предпочтет до предела развернуть крылья, Ферстаппен и Перес должны легко обгонять их. Еще проще им было бы, согласись FIA разместить на новой прямой дополнительную зону DRS – но этого не произошло.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Итак, кажется, что изменения в Сингапуре играют лидерам сезона на руку. Но не спешите с выводами. Ведь на ситуацию можно взглянуть и под иным углом. Как известно, «Марина-Бэй» довольно сильно изнашивает шины, в особенности задние.

Отсутствие четырех медленных поворотов и появление дополнительной прямой привело к тому, что эта нагрузка упала. Безусловно, сохранять работоспособность резины по ходу целого круга все еще непросто, но задача несколько упростилась.

И тут мы приходим к самому интересному. Из года в год по ходу сингапурской квалификации было видно, как пилоты начинают скользить на третьем секторе. Задние шины перегреваются по ходу круга и больше не обеспечивают необходимого сцепления.

И новая конфигурация поможет прежде всего тем, у кого с этим возникают сложности. И возглавляет этот список Ferrari. У гонщиков на алых машинах весь сезон проходит под знаком быстрого износа резины. Вспомните, как в Монце лидировавший Карлос Сайнс не смог удержать Макса Ферстаппена именно по этой причине.

RB19 работает в этом отношении совершенно иначе. Ферстаппену и Пересу обычно не хватает разгонного круга, чтобы шины не достигли оптимальных кондиций. Этот процесс занимает больше куда времени, чем у Ferrari, но в гонке такие характеристики становятся серьезным козырем. В воскресенье более выносливая резина дает большую выгоду.

Но в Сингапуре нельзя недооценивать значение стартовых позиций. И четыре лишних поворота, в которых Макс с Серхио могли дополнительно прогреть шины, стали бы в субботу большим подспорьем. А значит, Red Bull будет в квалификации чуть сложнее – хотя в Сингапуре это едва ли окажется катастрофой из-за жаркой погоды.

Таким образом, при оценке влияния новой версии трассы мы приходим к двум факторам: ситуация с шинами станет чуть хуже, а с эффективностью машины за счет аэродинамики – чуть лучше. Какой из этих факторов скажется сильнее? Макс и команда рассчитывают, что второй.

Год назад Макс не был похож в сингапурской гонке сам на себя, часто ошибался и финишировал только седьмым Фото: Эрик Юниус

А что соперники?

В любом случае важно помнить, что в Сингапуре всегда есть место неожиданностям. В 2022-м Ферстаппен допустил нехарактерную ошибку, атакуя Ландо Норриса. К слову, этот эпизод напоминает, как сложно здесь отыгрывать позиции, даже имея преимущество в темпе.

К этому можно добавить и довольно длинный пит-лейн, который вынуждает команды отказаться от тактики с несколькими сменами шин. Так что значимость квалификации повышается еще больше.

Обычно Red Bull проводит воскресенья сильнее, чем субботы. Неудивительно, что соперники явно связывают с нынешним уик-эндом особые ожидания. В особенности это касается Ferrari, которая традиционно быстра на одном круге, но упускает преимущество на длинной дистанции. Вдобавок, команде долгое время не давались медленные трассы – но сейчас этот вопрос, кажется, удалось в какой-то мере решить.

Скудерия смогла напомнить о себе две недели назад в Монце, где Mercedes и Aston Martin были рады просто тому, что этот этап остался позади, и Ф1 возвращается туда, где требуется гораздо больше прижима.

В Венгрии Льюис Хэмилтон уже стартовал с поула, а в Монако Фернандо Алонсо упустил победу лишь из-за ошибки с выбором шин.

«Сложно сказать, от кого ждать самого серьезного сопротивления в этот раз, – сказал Макс в четверг. – Это может быть Ferrari, Mercedes или Aston Martin, а также McLaren. Полагаю, все они привезут на этот этап серьезные обновления. Так что для оценки сил нужно дождаться тренировок».

Пятница, кажется, обозначила главного соперника Red Bull – или, если говорить смелее, основного претендента но поул. Пока Ферстаппен с Серхио Пересом боролись с нестабильным задком своей RB19, пилоты Ferrari стали быстрейшими в обеих сессиях. Да и в Mercedes остались очень довольны тренировками.

Пока все выходит так, что трасса в Сингапуре не слишком подходит Red Bull. И с ее перестройкой это, кажется, не особенно и связано.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес с сотрудниками Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool