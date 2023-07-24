Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

После Гран При Венгрии Ferrari придется задать себе не самые приятные вопросы. Шарль Леклер стал седьмым, Карлос Сайнс – восьмым. Вновь, как и в Сильверстоуне, команде не удалось произвести хорошее впечатление.

Но если британская трасса и впрямь не лучшим образом подходила SF-23, то на «Хунгароринге» от команды ожидали едва ли не поула и борьбы за подиум. Анализ на симуляторе давал понять, что в этот раз все может получиться.

Но если говорить коротко, Скудерия пополнила свой список неудач. То, что выглядело неплохо при виртуальных приготовлениях, так и не стало реальностью на трассе.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Фредерик Вассер остался верен себе, подводя итоги уик-энда: «Если мы выступили недостаточно хорошо, значит, мы работали недостаточно хорошо». Но все же глава команды, известный своим прагматизмом, должен помочь нам найти ответ на вопрос, что именно пошло не так.

Если дело в возможностях SF-23, то есть ли смысл дальше инвестировать в ее развитие? На календаре уже конец июля, потому куда правильнее будет направить ресурсы на подготовку к сезону-2024. Но если, как уже не раз повторял Вассер, вопрос прежде всего в неспособности команды отыскать верные настройки и получить от машины максимум, это уже совсем другая история. И тогда в неудачах стоит винить именно человеческий фактор.

В этом случае опасность состоит в том, что с неизменной структурой нынешние проблемы никуда не денутся и в будущем. В Будапеште возникла заминка на пит-стопе Леклера. Из-за проблемы с гайковертом заднего левого колеса остановка гонщика длилась 9,7 секунды. Добавьте к ним еще пять, которые гонщик получил от судей за слишком высокую скорость при въезде на пит-лейн.

Только эти два фактора стоили монегаску двух позиций.

«Мы не можем позволять себе подобные ошибки, если хотим бороться среди лидеров, – признал Вассер. – Сам по себе темп был тоже не волшебным, но в принципе мы не так сильно уступали Льюису [Хэмилтону]. В такой ситуации недопустимо делать что-то неправильно».

Это правда, по гоночному темпу Ferrari действительно была сравнима с McLaren и Mercedes. Но что толку, если на трассе ее машины все равно оставались позади соперников? В таком случае сложно рассчитывать на хороший результат.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

В этой связи стоит вернуться к событиям квалификации. Как вообще стало возможно, что Alfa Romeo, у которой вообще (уже много недель) не было никаких обновлений, смогла побить Скудерию? Чжоу Гуаньюй был на решетке впереди Леклера на клиентской машине с тем же мотором 066/7.

От таких результатов у поклонников Ferrari невольно опускаются руки. Ведь они показывают, что дело не только в аэродинамической эффективности, но и в других ключевых качествах шасси. И механические компоненты, как показал пример Alfa Romeo в Венгрии, в современной Ф1 вовсе не утратили своей актуальности на фоне аэродинамики.

Можно вспомнить и новые шины Pirelli, призванные справляться с повышенными нагрузками – чтобы получить от них максимум, требуется слегка скорректировать подход к работе с ними. Возможно ли, что даже этот не слишком значительный фактор поставил инженеров из Маранелло в тупик? Как выходит, что подобные мелочи почти никогда не играют Скудерии на руку – напротив, зачастую болезненно бьют по ней?

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Наконец, почему из всего пелотона порывистый ветер делает неуправляемой только SF-23? Гонщики с самого старта сезона говорят об аэродинамической нестабильности, и до сих пор с этим не удалось ничего сделать. Корреляция данных между теорией на базе и практикой на реальных трассах продолжает хромать.

Симуляция настолько уверенно обещала возможность борьбы за поул, что Шарль Леклер даже предпочел активнее атаковать в третьем повороте своей быстрой попытки – вместо того, чтобы чуть поберечь резину и сохранить ее на остаток круга. Ему казалось, что так будет правильнее.

«Мы провели симуляции, – рассказал гонщик. – Кроме того, известно, что на трассах вроде "Хунгароринга" наша машина едет чуть лучше. Но у нас, разумеется, не было данных о соперниках. Как выяснилось, они выглядят тут еще лучше».

Нет сомнений, что в Маранелло что-то не так. Пока домашнюю работу там делают тщательно и внимательно, все в порядке. Но стоит только упустить какой-то фактор, и гоночная бригада оказывается в критической ситуации. Для Формулы 1 подобный подход просто недопустим. С таким не приходится даже мечтать о новых победах.

Недавно мы встречались с Вассером в Маранелло и долго беседовали на разные темы. Тогда возникло полное ощущение, что хоть команда и находится в переходной фазе, но нужные шаги уже сделаны, и осталось только дождаться их результатов. Но прошедший Гран При раскрасил картину в безрадостные тона и показал слабость фигур, которые как раз должны укреплять положение команды.

Когда боишься допустить ошибку, это обычно приводит именно к ней. А если прежде всего цепляешься за свое место, то всегда будешь действовать консервативно, а не рискованно. Это путь лузеров…

Но самая большая ошибка сейчас может быть в том, чтобы свалить все в одну кучу. У Ferrari есть немало хорошего. Но надо признать, что проблема оказалась гораздо серьезнее, и Вассеру еще предстоит всерьез очистить Маранелло от прежнего образа мыслей и от косности тех, кто готов действовать только по привычным системам и процедурам.

Лоик Серра, который в скором времени перейдет из Mercedes, должен будет прежде всего вдохнуть в работу новую жизнь и принести новые идеи. Но его отпустили лишь с условием долгого периода вынужденного отдыха – о реальном влиянии можно говорить только применительно к 2025 году.

Сейчас лямку технического директора тянет Энрико Кардиле – и видно, как ему сложно делать это одному. Тем более в момент, когда Ferrari начинает активную работу над проектом будущего года, и ей особенно необходимо усиление.

Одним словом, от продолжения сезона-2023 поклонникам Скудерии можно уже особенно ничего не ждать…