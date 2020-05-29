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Формула 1 / Мнение

Мнение Погорельского: команда Williams должна умереть

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Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43
1/8

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах

Марк Уэббер за рулем Williams BMW FW27 на тестах
2/8

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди, Williams FW21 Supertec

Алессандро Дзанарди, Williams FW21 Supertec
3/8

Фотограф: Sutton Images

Дэймон Хилл и Дэвид Култхард, Williams FW17 Renault

Дэймон Хилл и Дэвид Култхард, Williams FW17 Renault
4/8

Фотограф: Sutton Images

Ален Прост и Дэймон Хилл, Williams FW15C Renault

Ален Прост и Дэймон Хилл, Williams FW15C Renault
5/8

Фотограф: Sutton Images

Найджел Мэнселл, Williams FW14 Renault

Найджел Мэнселл, Williams FW14 Renault
6/8

Фотограф: Sutton Images

Кеке Росберг, Williams FW08C Ford

Кеке Росберг, Williams FW08C Ford
7/8

Фотограф: LAT Images

Рой Ниссани, Williams FW42

Рой Ниссани, Williams FW42
8/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Автор:
, шеф-редактор
29 мая 2020 г., 15:29

Легендарная команда Формулы 1 превратилась в посмешище. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, уверен Антон Погорельский. Шеф-редактор российской версии Motorsport.com болел за Williams в детстве, но теперь уверен: любимая команда тысяч фанатов должна исчезнуть

Williams попробуют продать. Если получится. Или найти миноритарного инвестора. Все это повторяет судьбу JordanMarch и других некогда успешных команд, которые не справились с новыми вызовами Формулы 1. Один владелец приходил на смену другому, команды чуть ли не каждый год меняли название. 

Помните чехарду с JordanMidland и Spyker? Теперь что-то подобное ждет Williams. И это уже даже не грустно. Грустно было три года назад, когда стало очевидно: Клэр Уильямс и Майк О’Дрисколл не справляются с работой, команда идет под откос. Тогда еще было уместно взывать к небесам с призывом «Спасите Williams!».

Те времена прошли. Сегодня существование Williams стало фарсом. Я убежден: наилучший вариант для чемпионата мира, болельщиков и других команд – это полная и безоговорочная смерть команды Williams. Объясню почему. 

Николя Латифи за рулем Williams FW43 на предсезонных тестах-2020. За выступления канадского гонщика платят спонсоры, среди которых отец пилота и совладелец McLaren Майкл Латифи

Николя Латифи за рулем Williams FW43 на предсезонных тестах-2020. За выступления канадского гонщика платят спонсоры, среди которых отец пилота и совладелец McLaren Майкл Латифи

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Некомпетентным людям и командам не место в Формуле 1

Вы хотите, чтобы в Формуле 1 выступали команды второго сортаТе, что не могут наладить нормальную работу коллектива и выгоняют создателя чемпионских болидов после первого же года работы. Те, что предпочитают винить в своих проблемах сексизм, а не выходить из кризиса. Те, что нанимают пилота, который больше заплатит – а не того, кто быстрее поедет. 

Дорогие болельщики, давайте ответим на этот вопрос честно. Внизу этой статьи есть опрос – пожалуйста, проголосуйте.

А я пока изложу свои аргументы. В моем представлении Формула 1 создана для лучших. Это спорт высоких достижений, и держать в нем кого-то только за имя неправильно в той же степени, в какой неправильно брать сюда за деньги. 

И в этом ключе выступления Пастора Мальдонадо, Гэри БрэбэмаЖана-Дени Делетраза и команды Williams оказываются одинаковыми по сути. У Мальдонадо и Делетраза были деньги. У Брэбэма и Williams нужная фамилия. Все четверо неконкурентоспособны. 

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Знаете, что происходит с футбольными командами, которые проигрывают соперникам? Они вылетают из чемпионата в низшие лиги. Если при таком процессе клубы оказываются не нужны спонсорам, то команды исчезают. Это называется рынок.

Из Формулы 1 команды не выгоняли никогда. Здесь нет рынка – только закрепленный в Договоре согласия протекционизм и ксенофобия. Как иначе назвать невозможность просто прийти и выставить собственную команду в Формуле 1? Нет, действующие участники будут против – им же тогда не хватит спонсоров и денег от телетрансляций. 

В результате главный гоночный чемпионат на планете превратился в отделение соцзащиты. Не поймите меня неправильно, я целиком и полностью поддерживаю работу СОБЕСов. Только с живыми людьми, которые действительно нуждаются в помощи. Но выстраивать систему денежной поддержки для команд, бюджеты которых исчисляются сотнями миллионов долларов? Здесь что-то не сходится. 

 

 

 

И вот мы видим Клэр Уильямс и Майка О’Дрисколла, которые год за годом уничтожают команду, в которой работают. Нет, разумеется, они этого не хотят. И наверняка в человеческом плане это прекрасные люди.

Клэр так вообще можно ставить в пример как человека с высокой осознанностью: мадам Уильямс оказалась единственной главой команды Формулы 1, которая позволила себе прилюдно усомниться в собственной компетентности. Так поступают только очень сильные в психологическом плане люди. Я не шучу: за одно это признание хочется пожать Клэр Уильямс руку. 

Но способность взглянуть на себя со стороны и поставить свои способности под сомнение – не значит сделать что-то, чтобы это исправить. Уильямс сделала первый шаг: проговорила проблему. До второго шага Клэр не дошла. Потому что второй шаг означал бы уход в отставку. 

Дочь Фрэнка Уильямса Клэр Уильямс. Под ее руководством команда потеряла место в тройке лидеров и откатилась на последнее место в Кубке конструкторов

Дочь Фрэнка Уильямса Клэр Уильямс. Под ее руководством команда потеряла место в тройке лидеров и откатилась на последнее место в Кубке конструкторов

Фото: Sutton Images

Вместо этого наследница Фрэнка Уильямса продолжила превращать команду своего отца в прибежище рента-драйверов. И место с нездоровой атмосферой, из которой бегут специалисты уровня Пэдди ЛоуПэта Симондса и Роба СмедлиO‘Дрисколл тоже не помогает. Человек, который должен обеспечивать финансовую стабильность и вести команду вперед, вгоняет Williams в убытки. А ведь всего год назад этот бизнес был прибыльным. Увольняют ли после этого О’Дрисколла? Нет, менеджер продолжает руководить бизнесом на позиции исполнительного директора. 

Посмотрите на управленцев Williams любого уровня – их профнепригодность бросается в глаза. Технический штаб? Который год не могут построить конкурентоспособную машину несмотря на чемпионский мотор MercedesОтдел по работе со спонсорами? Потерял Martini, расстался с ROKiT, не смог привлечь нужного числа партнеров. Может, в департаменте, который работает для автопрома, всё несколько лучше? Мы уже не узнаем: это подразделение продали. 

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Если команда не дотягивает до уровня Формулы 1, то будущего у такой команды нет. Я не помню стенаний о кончине US F1, HRT или Caterham. Это были бедные команды с плохим руководством и без перспектив. То же самое сейчас применимо к Williams. 

Команда Caterham под разными названиями выступала в Формуле 1 с 2010 по 2014 год. За это время она не набрала ни одного очка

Команда Caterham под разными названиями выступала в Формуле 1 с 2010 по 2014 год. За это время она не набрала ни одного очка

HRT, также известная как Hispania, продержалась в чемпионате мира всего три сезона: 2010, 2011 и 2012. Результат: ноль очков и статус самого медленного участника трех чемпионатов подряд

HRT, также известная как Hispania, продержалась в чемпионате мира всего три сезона: 2010, 2011 и 2012. Результат: ноль очков и статус самого медленного участника трех чемпионатов подряд

Смерть команд – это нормально 

Кто-нибудь помнит компанию MCI WorldCom? Поклонники Формулы 1 знают это название благодаря наклейкам на болидах Jaguar: американская компания спонсировала команду в начале двухтысячных. Люди не из гоночного мира знали MCI WorldCom как второго телефонного оператора в США. Сейчас этой компании не существует. Активы MCI достались другому любителю гонок – компании Verizon, которая спонсирует IndyCar. А имя Worldcom теперь помнят разве что энтузиасты проводных телефонов и автогонок. 

А как насчет авиакомпании PanAmЕсли MCI WorldCom была номером два в своем деле, то PanAm однозначно занимал первую позицию в списке крупнейших авиакомпаний США. Pan American Airways существовала с двадцатых годов – а с конца восьмидесятых начала все глубже погружаться в убытки. Все закончилось банкротством в 1991-м: после 93 лет непрерывной работы. На смену PanAm пришли более эффективные авиаперевозчики. 

Обе компании были символами рынка связи и авиаперелетов. Как видим, обе отрасли выстояли – и даже стали приносить бизнесу больше денег, чем прежде. Все потому, что закрытие компаний не равно кризису в целом секторе. И если какая-то команда Формулы 1 разоряется, это не значит, что с Формулой 1 что-то не так. В Америке в таких случаях говорят business as usual. Просто бизнес. 

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В истории Формулы 1 было множество разорившихся команд. От малоизвестных Life и ATS до легендарных CooperBrabham и Lotus. В лучшие годы эти команды выигрывали гонки и титулы. В худшие годы исчезли. А Формула 1 стала только популярнее. 

Даже наш любимый Williams появился тогда, когда команды Формулы 1 закрывались пачками. Первый коллектив Фрэнка Уильямса назывался Frank Williams Racing Cars и выступал с 1969 по 1976 год. В конце сезона-76 Фрэнк продал команду Вальтеру Вольфу, а в 1977-м основал новый проект – тот, который мы сейчас знаем под именем Williams. 

В ту же эпоху из чемпионата исчезли BRM, SurteesHesketh, RAM, EnsignFittipaldi и многие другие. Среди них были команды с громким именем и победной историей. 

Fittipaldi принадлежали двукратному чемпиону мира Эмерсону ФиттипальдиSurtees выставлял на старт чемпион сезона-64 Джон Сертис; BRM дважды выигрывал титулы Формулы 1 в шестидесятых. Но никто не делал трагедии из их закрытия. 

Точнее, их закрытие, конечно, было трагедией для владельцев этих команд. Но в перспективе всей Формулы 1 исчезновение нескольких некогда успешных команд не создавало невосполнимую дыру. Это было частью естественного процесса. Ведь в то же самое время в Формуле 1 появились Ligier, March, Arrows. И Williams. 

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Последний яркий период в жизни Williams был связан BMW. Баварцы хотели купить команду, но Фрэнк Уильямс отказался. 15 лет спустя основатель знаменитого коллектива все-таки решился на продажу

Последний яркий период в жизни Williams был связан BMW. Баварцы хотели купить команду, но Фрэнк Уильямс отказался. 15 лет спустя основатель знаменитого коллектива все-таки решился на продажу

Фото: BMW AG

Наличие современной Williams в списке участников Формулы 1 напрямую блокирует появление в чемпионате новых участников. Это Panthera Team Asia с инвесторами из Азии. Это неназванный проект из Испании. И неизвестное число проектов, которые предпочли не заявлять о своих планах, глядя на холодный прием той же Panthera в Формуле 1.

FIA настаивает на десяти командах и не желает расширять стартовое поле. Федерация уподобляется соцзащите и действует в интересах наименее эффективных команд. То есть в первую очередь в интересах Williams.

Уважаемый мистер Уильямс! Когда вы были молоды, никто не мешал вам дебютировать в Формуле 1. Ни другие команды, ни Международная автофедерацияни кто-либо еще не заставлял вас годами ждать тендера на право доказать свое право выставить машину на старт. И самый влиятельный человек в мире автоспорта не давал унизительных комментариев о том, что среди желающих организовать свою команду нет серьезных кандидатов. 

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Мистер Уильямс, прямо сейчас вы не даете прийти в спорт молодым амбициозным командам. Защищая интересы своего бизнеса, вы лишаете надежды десятков людей, мечтающих выступать в Формуле 1. Знаете, людям свойственно уходить на пенсию. Порой гоночным командам нужно то же самое. 

Williams Grand Prix Engineering заняла достойное место в истории Формулы 1. Вы построили великую команду, которая девять раз становилась лучшей в зачете производителей и семь раз приносила чемпионские титулы своим гонщикам. Настало время остановиться. 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фрэнк Уильямс
Команды Williams , Frank Williams Racing Cars
Автор Антон Погорельский

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