Рассказать вам сказку про белого бычка красного жеребца? Ну, слушайте. Год за годом красный жеребец по имени Ferrari грозит уйти из Формулы 1. Руководители команды меняются – угрозы остаются. В начале века это был Лука ди Монтеземоло. Потом Серджио Марккионе. Теперь Маттиа Бинотто.

И раз за разом слова этих итальянцев привлекают повышенное внимание. Еще бы: старейшая команда чемпионата готова собрать вещи и оставить Формулу 1 без себя любимой.

На дворе 2020 год, угрозы ухода мы слышали не меньше 15 раз, но Маттиа Бинотто всё ни по чем. Нынешний босс Ferrari на полном серьезе вновь говорит о том, что Скудерия готова покинуть Ф1. На этот раз недовольство менеджера вызвало предложение снизить расходы команд со $175 до $150 млн в год.

Смешно?

Мне да.

А еще немного грустно оттого, что кто-то может воспринять этот бред всерьез. Сейчас я объясню, почему Бинотто никогда не реализует свою угрозу. А еще почему эти слова свидетельствуют об отчаянном положении Маттиа и всей команды. И да, Бинотто – трус, в заголовке все написано правильно. Вот мои аргументы.

Почему невозможен уход Ferrari

Компания Ferrari зарабатывает колоссальные деньги на Формуле 1. Регулярные выплаты от Liberty Media, 100-миллионный бонус за историческое наследие, доходы от поставки моторов и прочих узлов клиентам из Haas и Alfa Romeo. А еще – возможность пригласить лучших инженеров и отправить их работать над серийными машинами.

Многие инженеры стремятся работать именно в Формуле 1. Ferrari для них – предел мечтаний. Понимая это, Скудерия время от времени тасует инженерный состав, переводя специалистов из гоночной команды в подразделение дорожных автомобилей. В результате «обычные» машины Ferrari проектируют действительно лучшие специалисты. Проверенные Формулой 1.

Отдельные технические решения компания может напрямую скопировать у своей гоночной команды – такой трансфер технологий никто не отменял. А значит, расходы на НИОКР у головной компании существенно падают. Просто потому, что у автопроизводителя есть собственная команда в Формуле 1.

Как выглядят дорожные автомобили Ferrari:

Слайдер Список Ferrari Roma 1 / 9 Стенд Ferrari 2 / 9 Фотограф: JEP / Motorsport Images Ferrari F12tdf 3 / 9 Ferrari 488 4 / 9 Фотограф: JEP / Motorsport Images "Гарцующий жеребец" на сборочной линии Ferrari 5 / 9 Фотограф: Ferrari Media Center Презентация Ferrari 488 GTB 6 / 9 Фотограф: Ferrari Media Center Ferrari LaFerrari 7 / 9 Фотограф: Ferrari Media Center Ferrari 458 Speciale A 8 / 9 Фотограф: Ferrari Media Center Ferrari 458 Italia Speciale 9 / 9 Фотограф: Стивен Коул Смит

Наконец, последний и, возможно, самый важный фактор. Формула 1 – это гигантская рекламная площадка, которая день за днем безудержно рекламирует Ferrari. Даже эта статья фактически является рекламой дорожных автомобилей Ferrari. Не скажи Бинотто о возможном уходе из Ф1 – мы бы не написали этот материал. А вы бы сегодня не вспомнили о дорожных автомобилях Ferrari.

А если прибавить к этому эфирное время, которое Ferrari регулярно получает в телетрансляциях, участие в Формуле 1 окажется для Скудерии подарком судьбы. Итальянская компания ничего не платит чемпионату и телекомпаниям – но все равно оказывается в центре внимания в самые рейтинговые моменты гонок. На это смотрят 500 млн человек. И каждый из них становится восприимчивым рецепиентом рекламного сообщения Ferrari.

Убрать эту возможность – значит лишить компанию эффективного маркетингового канала. От этого можно не оправиться: без участия в Гран При о Ferrari забудут.

В случае ухода из чемпионата мира к неполученной рекламе придется прибавить прямые финансовые потери. Не будет миллионов евро от Liberty Media, Haas и всех остальных, кто сейчас с готовностью платит Ferrari. Даже гонщики перестанут нести свои миллионы в Маранелло. Или кто-то думает, что Чжоу Гуаньюя взяли в Академию Ferrari за талант?

Нет, Скудерия продает места в своей программе поддержки молодых пилотов. Если фамилия гонщика не Шумахер, попадание в элитный список «воспитанников Скудерии» стоит денег. И эта прибыль напрямую обязана участию Ferrari в Формуле 1. Без чемпионата мира итальянская компания может просто не выжить. Никаких эмоций – просто финансовая модель.

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй несколько лет входил в Академию Ferrari. Сейчас пилот перешел в аналогичную программу команды Renault

Тогда зачем угрожать Формуле 1 ?

Чтобы не допустить уменьшения денежного потока. Возможное уменьшение расходов в чемпионате мира поставит маленькие команды перед выбором: у кого из грандов лучше купить силовую установку, коробку передач и прочие детали болида? И если предложение Ferrari окажется чересчур дорогим, тот же Haas может уйти к конкурентам. Например, к Renault. Или даже к Mercedes.

А еще Скудерия лишится своего главного преимущества последних лет. Прорвы денег.

Многомиллионные бонусы от FOM в сочетании с гигантскими вливаниями от Philip Morris гарантируют Ferrari самый большой бюджет. Эта сумма может колебаться от $350 млн до $500 млн в год, но одно остается неизменным: 70% команд тратят в два раза меньше денег. Несложно побеждать, если твой бюджет никто не ограничивает.

Но теперь Формула 1 замахнулась на святое. На главное, ради чего Ferrari выступает в гонках. На деньги.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто и председатель совета директоров Fiat Chrysler Automobiles Джон Элканн Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Чтобы понять масштаб бедствия, нужно немного отступить от темы. Компания Ferrari входит в альянс FCA, где также присутствуют марки Fiat и Chrysler. И этот альянс существенно отстает от конкурентов в сфере электромобилей.

Пока ведущие мировые автопроизводители инвестируют в создание электрокаров, FCA выпускает старые добрые бензиновые машины. Понятное решение в краткосрочной перспективе. В долгосрочной – катастрофическое.

Сейчас водители по всему миру активно пересаживаются с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические. И совершенно неважно, какой тип двигателя экологичнее. Важно, что у электрокаров безупречная репутация и всесторонняя поддержка властей в разных странах. Если человеку экономически выгоднее владеть электрическим автомобилем, то водитель, естественно, предпочтет электрокар. Во многих странах за такие машины не нужно платить налоги, а парковка является бесплатной. Это действенный стимул.

И вот теперь вернемся к Ferrari. Компания оказалась в парадоксальной ситуации, когда прямо сейчас у нее все хорошо – но надвигающееся будущее грозит уменьшить поток клиентов. Не только для Ferrari, но для всего FCA в целом. И если альянс хочет догнать конкурентов по части электромобилестроения, вкладывать деньги в разработку собственных электрокаров нужно сейчас.

Где взять деньги? Ответ очевиден: у Ferrari. Компания генерирует стабильный доход, который можно перенаправить в наиболее критичное направление для FCA. Получается, ограничить бюджет в Ferrari – значит поставить под сомнение выживание гигантского холдинга Fiat Chrysler Automobiles. И ради сохранения прежних выплат Ferrari пойдет на все.

П ричем тут Бинотто?

Глава Скудерии в Формуле 1 Маттиа Бинотто оказался на острие противостояния Ferrari и Ф1. Может показаться, что в сложившейся ситуации у него нет выхода. Это не так.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Умелый управленец мог бы обернуть себе на пользу даже такую ситуацию. То есть придумать такую схему, при которой Скудерия продолжит поставлять деньги FCA, не блокируя инициативу по снижению бюджетов в Формуле 1.

У Ferrari достаточно спонсоров: только взносов от партнеров типа Shell и табачников Philip Morris команде хватит для полноценных выступлений в Ф1 по новым правилам. Если перенаправить все дополнительные доходы сразу в FCA, холдинг будет доволен.

Аргумент о необходимости увольнять людей не выдерживает критики. Во-первых, у Ferrari есть дорожное подразделение, куда можно перевести «лишних» сотрудников. А если они не нужны компании Ferrari, то члены альянса FCA из Fiat и Chrysler с радостью взяли бы себе инженеров с опытом в Ф1. Во-вторых, сам факт увольнения работников позволит Ferrari сэкономить. В условиях пандемии это то решение, к которому бизнес все равно придет – рано или поздно.

Шанс списать сокращение штата на обязательное ограничение затрат в Формуле 1 – редкое везение для имиджа компании. Не воспользоваться этим шансом просто глупо.

Маттиа Бинотто все равно против – и это неслучайно. Итальянец отчаянно боится не справиться с руководством командой в новых условиях. Помните, что сказал о нем Берни Экклстоун? Бинотто – инженер, а не менеджер. Ferrari нужен харизматичный лидер, а не человек, с помощью интриг выдавивший из коллектива Маурицио Арривабене.

К личным достижениям (или отсутствию достижений) Маттиа Бинотто сейчас приковано внимание всего мира. В том числе в совете директоров FCA. И если что-то пойдет не так, ответственным назначат именно Бинотто. В таких условиях Маттиа ведет себя как трус. Он не берет ответственность и не решает задачу, которая по плечу Тото Вольфу и Заку Брауну. Бинотто впадает в истерику и угрожает вывести команду из Формулы 1. Это признак отчаяния.

Что делать Формуле 1

А теперь самое интересное для тех, кто ценит Ferrari в Формуле 1, а не Формулу 1 в Ferrari. Что со всем этим делать руководству чемпионата мира?

На протяжении многих лет Берни Экклстоун чутко реагировал на угрозы Ferrari и то и дело давал им послабления. Большая доплата за историческое наследие, право вето на изменение регламента Ф1 – все эти бонусы Скудерия получила во времена Экклстоуна. Теперь у Формулы 1 новое начальство. И оно в состоянии решить вопрос по-другому.

Действующий глава Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Прямо сейчас Liberty Media может пойти на поводу у Ferrari и оставить неизменной бюджетную планку в $175 за сезон. А может послушать большую часть команд и понизить лимит расходов до $150 млн. И при необходимости опустить эту планку еще ниже. Пусть даже до $75 млн, на которых настаивает Алехандро Агаг.

При реальном урезании расходов Формула 1 выживет. В противном случае – не факт. Рискнуть целым чемпионатом ради благополучия одной итальянской команды? Берни Экклстоун без колебаний ответил бы «да». Ответа Чейза Кэри мы пока не знаем.

Чейз, если вы это читаете: не слушайте Бинотто. Маттиа блефует. Поступайте так, как будет лучше для чемпионата. А если Ferrari уйдет в Ле-Ман или куда-то еще, это похоронит всю их компанию. Ну потому что где Ле-Ман и где Формула 1, правда? Формуле 1 пора осознать свое величие. И начать говорить с Ferrari и всеми остальными командами с позиции силы.