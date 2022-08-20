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При анализе регламента на двигатели 2026 года не остается сомнений, что Формула 1 сделала ставку на вопросы шоу и бизнеса, а не на передовые технические решения. Спорт, который подарил автомобильной промышленности великое множество передовых решений, больше не стремится к статусу технологической вершины – вместо этого для его боссов важно выровнять силы и сократить расходы, используя максимальное число стандартных узлов. Вскоре этот подход затронет и моторы.

Если говорить прямо, есть ощущение, что руководители Ф1 пошли на поводу у Porsche и Audi, которые приходят в чемпионат. Что говорить, у Группы VW есть политический вес, потому на переговорах они смогли диктовать свои условия.

У Liberty, несмотря на семь с лишним десятилетий истории Ф1, тоже есть собственный взгляд – очень американский, который в некоторых вопросах весьма сильно расходится с европейскими традициями. Они, стоит напомнить, в том, что в гонках должен побеждать лучший пилот на самом быстром автомобиле.

Компьютерный рендер машины Porsche F1 Фото: Камиль Де Бастьяни

Разумеется, каждый старается продвигать собственные интересы. Да и стремление ограничить бюджеты является здравым. Вот только в стремлении уравнять возможности разных моторов спорт пришел к тому, что между ними по сути не осталось никакой разницы.

С будущего сезона в Ф1 начнет действовать новый лимит расходов: производители силовых установок не смогут тратить больше 95 млн долларов за год. Это своевременный шаг, однако он ограничит возможности новых исследований. И вовсе не случайно, что после нескольких переносов для заседания Всемирного совета FIA, утвердившего революционные перемены, выбрали дату 16 августа.

Все было готово уже в июле. Но утверждено сейчас, в самый разгар летних каникул – что позволяло надеяться, что суть перемен не привлечет большого внимания.

Неудивительно, что пока производители, уже представленные в чемпионате, хранят молчание и вместе с командами не говорят о том, что спорт избрал неверный путь. Да, двери баз закрыты, сотрудники в отпусках, но тишина в любом случае выглядит показательной.

Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Liberty Media как промоутер пытается сделать так, чтобы Ф1 стала прибыльным бизнесом. Понятно, что все их действия направлены прежде всего на достижение этой цели. Но то, что серьезные автопроизводители столь безропотно поддерживают перемены, по меньшей мере странно.

В 2026 году силовые установки лишатся тепловых мотор-генераторов MGU-H. По сути, это возвращение к тому, что было 20 лет назад. Конструкционные ограничения, запрет на отдельные материалы и отказ от обсуждавшихся новаций (впускные каналы с изменяемой геометрией вместо камер предварительного поджига топлива) в сочетании со множеством стандартизированных элементов – все это оставляет серьезные вопросы о том, за счет чего вообще можно будет отыскать дополнительную мощность.

Вдобавок, пусть даже гибриды и станут более производительными, отдача двигателей внутреннего сгорания уменьшится примерно на 150 л.с. Это позволит дополнительно выровнять силы. Новые V6 станут чем-то второстепенным, вроде коробок передач в наши дни – те, как известно, вообще не влияют на возможности машины.

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Бочки для топлива около гаража Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По сути, все исследования теперь будут направлены лишь на биотопливо и синтетическое топливо – именно в них скрыто будущее двигателей внутреннего сгорания. Уже понятно, что новая эра автомобилизма не станет полностью электрической, и что традиционные ДВС с минимальным уровнем выбросов тоже сохранят свою нишу.

Для производителей биотоплива Формула 1 станет технологическим полигоном для поиска самых эффективных и экономичных решений. Но заинтересованы ли большие производители участвовать в таких опытах? Это серьезный вопрос, ведь есть основания полагать, что крупным компаниям интереснее продолжать работу с традиционной нефтью.

Но если так, есть ли смысл Petronas, Shell и Exxon Mobil оставаться в новой Ф1? Спорту нужно очень внимательно взвесить здесь все за и против, чтобы не потерять финансовую поддержку этих компаний, как в свое время произошло с табачными концернами.

Для Формулы 1 здесь нет решения, которое устроило бы всех. Путь синтетического топлива по-настоящему важен, но другие гоночные серии уже давно избрали его, а потому уже серьезно продвинулись вперед. Опередить их, наверное, возможно – но только ценой дополнительных расходов, который Ф1 всячески старается избегать.

Гибридная составляющая силовых установок (как говорят, она будет выдавать до половины общей мощности) со стандартными кинетическими мотор-генераторами MGU-K – а в перспективе, как можно предполагать, и турбинами – оставляет очень мало свободы для технического поиска. По сути, конструкторы могут соперничать лишь в области батарей и управляющей электроники.

Формула Е уже наглядно показала, что путь полной стандартизации ведет в тупик: многие производители поверили в их идею и инвестировали в нее, но в дальнейшем приняли решение об уходе. Теперь эти гонки представляют для компаний скорее маркетинговый интерес, чем технологический.

И Формуле 1 чертовски важно избежать повторения чего-то подобного. Качество шоу играет в современном мире важнейшую роль, но суть спорта всегда должна идти на первом месте.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari, Джон Элканн, председатель FIAT Chrysler Automobiles Фото: Ferrari

А что же Ferrari? Она поддержала решения Всемирного совета FIA, подтвердив согласие с большими боссами. Если бы в Маранелло хотели защитить свои традиции и свои взгляды, то должны были использовать право вето. Но грустная правда и в том, что влияние и авторитет Скудерии в Ф1 хоть и по-прежнему велики, но уже далеко не те, что прежде.

Даже в самой команде многие говорят о том, что новые правила идут вразрез с интересами легендарного бренда, а их поддержка попросту оскорбляет память и наследие Энцо Феррари.

Но новое высшее руководство компании исходит из собственных взглядов и интересов. Мнением главу коллектива Ф1 Маттиа Бинотто, похоже, вообще не поинтересовались при принятии столь важного решения. Впрочем, учитывая ход нынешнего чемпионата, у того и без новых регламентов по горло всевозможных проблем…

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