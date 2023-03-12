Мнение: почему зимой в Mercedes не стали радикально переделывать машину

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После всех событий сезона-2022 многие откровенно удивились, когда на февральской презентации в Сильверстоуне Mercedes показала «беспонтонную» машину W14. Она не стала точной копией своей предшественницы, но сохранила ее принципиальные компоновочные решения.

Входные отверстия для воздуха в понтонах, которые прежде были почти треугольными, получили чуть иную форму, но сама философия с вынесенным наружу верхним брусом боковой защиты, смещенным вперед кокпитом и минималистичными понтонами перекочевала на шасси 2023 года с не снискавшей лавров W13.

Интересно, что действующего чемпиона Ф1 Макса Ферстаппена такой выбор Mercedes совершенно не удивил. «Это нормально, – объяснил голландец. – За зиму очень непросто коренным образом переделать машину».

Но пример Aston Martin наглядно показывает, что задача вовсе не является нерешаемой. Уже по ходу прошлого сезона под руководством перешедшего из Red Bull Дэна Феллоуза команда серьезно переделала свое шасси, а к новому чемпионату и вовсе оставила всего 5% старых деталей.

При этом Aston является клиентом Mercedes. Почему же заводская команда из Брэкли не решилась на похожий шаг?

Последний ва-банк

Чтобы разобраться в причинах столь консервативного подхода, давайте вернемся во времени на месяц назад и вспомним слова, прозвучавшие на презентации команды. Тогда ее глава Тото Вольф отметил: «Мы верим в силу науки. А она говорит, что именно наша концепция, исходя из всех моделей, является наилучшей».

И именно эта вера подтолкнула Mercedes дать «беспонтонной» концепции второй шанс. «У W13 был серьезный потенциал – куда серьезней, чем мы смогли показать, – объяснил Тото. – Нам так и не удалось получить на трассе тот уровень прижимной силы, который обещали расчеты».

И тут мы подходим к самому важному. В 2022-м команда не увидела на трассе тех результатов, которые показывали продувки в трубе и вычисления в инструментах гидродинамики. Конструкторы были убеждены, что их машина способна на большее. И продемонстрировать силу своей концепции им было крайне важно. Так что в сезоне-23 Mercedes в каком-то смысле пошла ва-банк: сохранила свою философию, веря, что та позволит опередить соперников.

На старте тестов в Бахрейне Вольф отмечал: «Зимой мы выполнили все поставленные задачи, причем добились своих целей без отставания от графика». Тем большим оказалось разочарование, когда с первого же дня зимних заездов стали понятны истинные возможности W14.

«Ты можешь быть очень доволен тем, чего добился за зиму, – невесело констатировал Вольф. – Но Формула 1 – это спорт, где все оценивается только относительно соперников. И когда включился секундомер, оказалось, что мы просто недостаточно быстры. Более того, у нас не хватает прижимной силы, чтобы сократить свое отставание».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Собственно, эти слова главы Mercedes прекрасно иллюстрируют, почему в 2022-м команда не была готова отказаться от «беспонтонной» компоновки, а сейчас нацелилась заменить ее – если ближайшие Гран При окончательно покажут, что W14 не демонстрирует ожидаемой скорости.

«В гоночной конфигурации мы тоже недостаточно быстры, – признал Тото. – Зимой мы сделали все, что было в наших силах. Если этого не хватит, не стоит сохранять беспричинное упорство.

Никто не боится перемен, нужно лишь выбрать тот вариант, который вернет нам конкурентоспособность».

Aston Martin как источник вдохновения

Теперь, когда принципиальное решение о переделки машины по сути принято, на повестке дня оказываются три новых вопроса. Во-первых, насколько масштабными окажутся изменения? Mercedes уже готовит новые понтоны, но слухи из паддока доносят, что они принесут не больше двух десятых на круге. Этого едва ли хватит, чтобы догнать Ferrari – не говоря уже о Red Bull.

Второй и третий вопросы – как быстро удастся реализовать обновления и сколь дорогими они будут? Последнее особенно актуально в свете бюджетных лимитов – после их введения переход на спецификацию Б по ходу сезона даже для топ-команд является непростой задачей.

Если же говорить о том, как изменится W14 – едва ли кого-то удивит, если в скором времени она станет больше похожа на Red Bull RB19. В целом из того разнообразия идей, что конструкторы разработали к старту прошлого чемпионата, сейчас в пелотоне осталось всего три базовых концепции шасси. Это подход Red Bull, подход Ferrari и подход самой Mercedes.

Последний тоже вот-вот отправится в архив – а из двух первых многие команды минувшей зимой выбрали тот, что придумал Эдриан Ньюи. Aston Martin, чьи результаты стали приятным сюрпризом в Сахире, взяла за основу именно идеи RB18, однако дополнила их другими эффективными решениями – например воздухозаборниками понтонов от алой F1-75.

Теперь получается, что Mercedes придется брать пример с собственных клиентов из Сильверстоуна. Вольф по сути уже признал это: «Они сбросили за полгода две секунды. При этом у них наполовину наша машина – посмотрите на мотор, коробку передач и заднюю подвеску. Они используют нашу аэродинамическую трубу. Параллелей очень много. И мы должны признать, что они очень здорово справились с работой».

Как бы парадоксально это не звучало, но героическая гонка Алонсо в Бахрейне может послужить для Mercedes источником оптимизма.

«Если бы у нас было что-то не так с механическими компонентами или подвеской, это проявилось бы и у Aston, – сказал глава восьмикратных чемпионов мира. – Но мы теряем очень много в быстрых поворотах – в Бахрейне это пятый, шестой и седьмой. На остальных участках, в том числе на прямых, мы смотримся неплохо. Но в скоростных виражах проигрываем слишком много».

В Mercedes смогли сделать главное – отказаться от «чемпионской ментальности» и признать, что допустили ошибку. Конструкторы в Брэкли уже заняты тем, чтобы за счет серьезных переделок улучшить свою машину. Осталось только посмотреть, что у них получится…