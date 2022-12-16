Мнение: почему Вассер станет для Ferrari хорошим боссом
Скудерия назвала имя своего нового руководителя. Люк Смит рассуждает о последствиях сделанного выбора и объясняет, чем французский менеджер поможет команде
С того самого момента, как в преддверии Гран При Абу-Даби начались первые разговоры о возможности увольнения Маттиа Бинотто и приходе на его места Фредерика Вассера, общее настроение по этому поводу были практически неизменными.
Предстоящая задача станет самой сложной в долгой и весьма успешной карьере Вассера в гонках. Ему предстоит справиться с очень серьезным прессингом – не только больльщиков команды, но и целой страны. От него ждут того, что оказалось не под силу Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи, Маурицио Арривабене и Бинотто – возвращения в Маранелло чемпионского титула.
И Фредерик – именно тот человек, которому по силам справиться с этой работой.
Он придет в команду, которая переживает очень противоречивые эмоции по итогам сезона-2022. С одной стороны, прошедший год принес болезненное поражение от Red Bull, горечь которого усиливается невероятными ожиданиями после первых гонок. С другой – впервые за долгое время команда была по-настоящему сильна.
Первая за два с половиной года победа сама по себе служит основанием для оптимизма по поводу будущего.
Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья вполне ясно сказал, что «не удовлетворен вторым местом, так как второй – лишь первый из проигравших». Это значит, что боссам прогресс команды в 2022-м не показался достаточным. Скудерия и впрямь не достигла того, к чему стремилась – однако в то же время провела свой лучший сезон с 2018 года.
Это позволяет говорить, что решение расстаться с Бинотто несет в себе известный риск. Ferrari осталась не только без руководителя команды, но и без технического босса – ведь после того, как Маттиа оставил эту должность в 2019-м, ее так никому больше не отдали.
Но в этот раз среди ключевых фигур команды не нашлось достойной кандидатуры на замену руководителя. Потому-то боссам пришлось оглядеться по сторонам – и они увидели Вассера.
Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari
Фото: Ferrari
Тому неизбежно потребуется время, чтобы понять, как работает Ferrari, которая является самой сложной структурой в Ф1. А это значит, что решить главную задачу в первой же попытки – в 2023 году – будет очень непросто.
С верным настроем
Вассера можно оценивать по разному, но в одном не может быть сомнений – он реалист. И точно не ждет, что после появления в Маранелло будет достаточно одного щелчка пальцев, чтобы все стало работать само по себе. При этом можно уже сейчас говорить о взглядах нового босса на работу.
Достаточно вспомнить его первые шаги в роли руководителя Sauber в 2017 году. В течение первого часа после назначения Фредерик отменил договор Honda о поставках моторов с сезона-2018, поскольку был категорически уверен, что это неправильный шаг.
Разумеется, в небольшой команде из второй части пелотона работать проще, чем под светом софитов в Ferrari. Но там тоже хватало своих сложностей – которые не помешали французу наладить дела и вывести Alfa на шестую строчку Кубка конструкторов. Сейчас проект набрал хороший ход, и в значительной степени это заслуга именно Вассера.
Вот как он сам оценил свои заслуги в интервью Motorsport.com – эта беседа состоялась вскоре после завершения сезона, когда уже вовсю циркулировали слухи о переходе Фредерика в Ferrari: «Моя работа как менеджера, вообще говоря, состоит в том, чтобы не слишком отвлекаться на позитив. Надо понять, где мы облажались – и постараться стать сильнее».
Это классический Вассер. Самокритичный и обладающий чувством юмора – очень хочется верить, что эти качества он сохранит и в Ferrari, где ощущается их нехватка. Но не менее важна и суть – стремиться быть лучше и не слишком отвлекаться на празднования.
Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo
Фото: Эрик Юниус
Прямолинейный подход должен помочь движению Скудерии вперед. В 2022-м, когда победы ускользали из рук, складывалось странное впечатление. Явные ошибки, которые было не так сложно исправить, команда часто отрицала, а незначительные, напротив, преувеличивала. Это правда, Ferrari испытывает больше внимания, чем любая другая команда, но даже это не оправдывает подобный подход.
Ставка на Леклера
Важно помнить, что у Вассера есть собственная история отношений с Шарлем Леклером. Тот гонялся за ART Grand Prix, молодежную команду француза, и в 2016-м стал в ней чемпионом GP3. Спустя два года Шарль провел дебютный сезон Ф1 в Sauber под руководством Фредерика – и провел так, что срезу получил приглашение в Ferrari.
Леклера засыпали в Абу-Даби вопросами о смене босса, но он отбился от репортеров, сказав, что у него нет предпочтений, а больше он ничего комментировать не станет. Все, что удалось вытащить из Шарля – главу команды определят боссы концерна Винья и Элканн, а передача власти в Маранелло должна пройти без осложнений.
На прямой вопрос Motorsport.com, справится ли Вассер с задачей, гонщик ответил: «Мы с Фредом работали вместе с молодежных категорий, где он поверил в меня. После этого у нас всегда сохранялись хорошие отношения.
Но это обстоятельство никак не сказывалось, когда надо было принимать решения. Он всегда был честен и прямолинеен. И эти качества мне очень нравятся во Фреде».
При этом Леклер отметил, что работа в Ferrari – это «совсем другой вызов» по сравнению со всем, чем французский менеджер занимался прежде. Это значит, что их совместная работа вовсе не обязательно принесет тот же успех, что прежде в ART и Sauber. Но у главной звезды Ferrari с появлением нового босса явно связаны оптимистичные ожидания и серьезные надежды.
Гонщик Ferrari Шарль Леклер и руководитель команды Фредерик Вассер
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Вызов принят
Ferrari станет для Вассера уже третьей командой Ф1. Опыт работы в Renault шесть лет назад оказался очень скоротечным – у француза не сложилось взаимопонимание с его непосредственным боссом Сирилем Абитбулем.
«Я понял, что не вписывают в их систему, – признался Фредерик в 2018-м. – Для меня было куда лучше остановиться и уйти, так как в моей жизни были и другие проекты. Так что я ушел».
Впрочем, он никогда не сожалел о том опыте – а без дела смог просидеть всего несколько месяцев. Шанс попасть в Sauber оказался для него очень своевременным: новые владельцы были полны планов, и француз отчетливо понимал, как сможет в них вписаться. Сам он говорил, что «с точки зрения ожиданий ожиданий это было куда больше похоже на проекты из начала моей карьеры».
Отвечать за работу и результаты Ferrari в Формуле 1 – это задача, которую невозможно решить, переделав команду под свои предпочтения. Уходя из Sauber, Вассер настроил там все таким образом, чтобы начало сотрудничества с Audi и последующий переход в статус заводского коллектива ингольштадцев с 2026 года прошли как можно более успешно.
Дальше заниматься этим проектом предстоит тем, кто придет на его место. А сам Фредерик готовится к чему-то несравненно более масштабному. Глава Mercedes Тото Вольф – кстати, у них с французом сложились очень хорошие отношения – верно сказал в подкасте Beyond the Grid: «Представляя Ferrari, ты представляешь целую страну. Они могут вознести тебя, а могут и растоптать. В любом случае отклик будет серьезным».
Эта серьезность, граничащая с жесткостью – тот фактор, с которым Вассеру еще не приходилось встречаться по ходу карьеры. Но если кому-то и по силам справиться с ожиданиями целой нации, яростными тифози и опасными водами «пиранья-клуба» в паддоке – то это именно он.
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