Мнение: почему в Williams F1 поступили правильно, оставив Сарджента

22-0 в квалификация. 27-1 по заработанным очкам. Партнер по команде Алекс Элбон учинил Сардженту форменный разгром в дебютном сезоне после того, как минувшей зимой Логана выбрали в Гроу из нескольких кандидатов на место Николаса Латифи.

Если смотреть исключительно на результаты – ради которых, вообще говоря, все и выступают в Формуле 1, – то Williams следует отказаться от услуг 22-летнего гонщика из Флориды, который иногда демонстрировал проблески скорости, но никак не подкрепил их стабильностью.

Но в итоге команда решила продлить контракт. Кто-то скажет, что это прагматичный выбор, продиктованный рядом факторов. Но так или иначе Джеймс Воулз не стал отказываться от выбора, сделанного еще его предшественником Йостом Капито – и решил дать гонщику второй шанс.

Такой выбор в известной степени стал результатом анализа данных, собранных Williams за сезон. Они позволяют заключить, что по чистой природной скорости Сарджент близок к Элбону, которого вообще особо выделяют в нынешнем пелотоне.

Седьмой результат Логана в квалификации Гран При Лас-Вегаса продемонстрировал, чего ему под силу добиться, когда получается все сделать правильно. Кроме того, на очень сложной для пилота трасса в Катаре, где дополнительной сложностью стал спринтерский формат уик-энда с единственной тренировкой, Сарджент отстал от напарника всего на одну десятую.

Впрочем, нельзя не упомянуть и несколько серьезных аварий в исполнении новичка сезона. Были и другие ошибки, которые гонщик допускал в условиях прессинга: в Абу-Даби, где скорости точно хватало для выхода во второй квалификационный сегмент, Сарджент испортил обе попытки в первом выездами за белую линию.

Но старая поговорка гласит, что проще сделать быстрого гонщика стабильным, чем научить стабильного ехать быстро. Надежды Williams связаны с тем, что опыт проведенного сезона позволит Сардженту провести кампанию 2024 года уже на ином уровне. Прежде всего это касается умения контролировать риски и не слишком увлекаться попытками непременно обогнать Элбона.

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Фото: FIA Pool Логан Сарджент, Williams Racing

После квалификационного подвига Логана в Лас-Вегасе Воулз рассказал Motorsport.com: «Худшее, что может сделать гонщик – это зайти слишком далеко и увлечься пилотированием. Это происходит тогда, когда ты не чувствуешь предела и не можешь вовремя остановиться.

Но он [Сарджент] прекрасно справился с работой. Признаюсь, очень сложно объяснить людям извне, сколь он хорош и как здорово смог прибавить. Когда ты приходишь в наш спорт новичком, проведя всего сотню километров на тестах, невероятно сложно понять, где же этот предел для тебя самого и машины. Чтобы разобраться с этим, необходим как раз год.

Сейчас всем уже видны те результаты, которые принесли его усилия. На последних этапах он демонстрирует по-настоящему зрелый подход».

Тут можно вспомнить Франца Тоста, который, пожалуй, как никто другой в Ф1 разбирается в работе с молодежью. Австриец любит повторять, что гонщику требуется три года, чтобы как следует освоиться в Больших Призах. Понятно, что всегда есть исключения вроде нынешней звезды McLaren Оскара Пиастри.

К слову, когда они с Сарджентом вместе выступали за Prema в Формуле 3, австралиец взял верх с разницей всего в четыре очка. Так что в Williams очень рассчитывают, что в 2024-м их пилот сможет еще лучше раскрыть свой потенциал.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Альтернативы нет?

Итак, пришло время перейти к тем самым прагматичным аргументам решения Williams. Они состоят вот в чем: если отказаться сейчас от Сарджента, то кем его заменить? Говоря откровенно, после 2018 года, когда в Ф1 разом пришли Элбон, Ландо Норрис и Джордж Расселл, на горизонте больше не было по-настоящему ярких молодых звезд (за исключением уже названного Пиастри).

Да, у Williams есть собственные молодые воспитанники – Зак О'Салливан, который недавно садился за руль машины Ф1 в Абу-Даби, и блеснувший на Гран При Макао Люк Браунинг. Но ни один их них пока и близко не готов к выступлениям в чемпионате мира.

Еще есть трое соперников Сарджента, которые в 2022-м опередили его в Формуле 2. Это Фелипе Другович, Тео Пуршер и Лиам Лоусон. Сложность только в том, что каждый из них уже связан с одной из других команд – Aston Martin, Sauber и Red Bull соответственно.

Если говорить о Лоусоне, который выглядит наиболее подготовленным, то в Милтон-Кинсе ни за что не отпустят новозеландца, который не просто является резервистом в обеих командах «Быков», но и имеет, если верить слухам, реальные шансы вернуться в пелотон по ходу чемпионата-2024.

Наверное, у Williams получилось бы договориться с Друговичем или Пуршером – двум последним чемпионам Формулы 2 явно интереснее выступать за команду из Гроу, чем «сидеть на лавке» где угодно еще.

Но менять одного дебютанта на другого – это всегда риск, неизбежно связанный с процессом обучения. Новички всегда совершают ошибки, то есть придется все начинать заново. И для Williams это наименее интересный сценарий.

Возможно, будь на горизонте кто-то из молодых гонщиков уровня Пиастри, решение команды оказалось бы иным. Но сейчас Williams явно не хочется терять впустую все те усилия, что были затрачены за год работы с Сарджентом.

Кроме того, в Гроу традиционно не любят работать с пилотами из чужих молодежных программ или взятых в аренду. Разумеется, есть история с Джорджем Расселлом, но три года его выступлений нужны были прежде всего Mercedes и позволили Williams получить серьезную скидку на моторы. Кроме того, под конец Джордж смог поехать очень неплохо.

На самом деле, куда интереснее сейчас рассуждать о том, чего можно ожидать на рынке пилотов в преддверии 2025 года. Тогда истекают многие контракты, и интересных вариантов станет куда больше. Потому просто нет смысла брать сейчас очередного новичка, когда в скорой перспективе может появиться какая-то долгосрочная история.

Кроме того, нельзя не признать: общее мнение склоняется к тому, что Логан и правда заслужил второй сезон в Ф1. И теперь, получив новый контракт, уже самому пилоту предстоит доказать, что такое доверие было заслуженным.