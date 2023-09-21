Мнение: почему в Сингапуре Формуле 1 было не до гибких крыльев

Едва ли кого-то удивило, что Кристиану Хорнеру, команда которого после 14 выигранных Гран При откровенно провалилось на кольце «Марине-Бэй», пришлось раз за разом отвечать на вопросы репортеров, не вызван ли этот спад новой Технической директивой FIA.

Глава Red Bull стойко отвергал любые теории заговора, раз за разом повторяя, что в Сингапуре никакие гибкие крылья не принесут больше одной десятой на круге – и не уставая объяснять неудачу своих гонщиков другими причинами. Главная их них, по его словам, в том, что инженерам не удалось вывести RB19 в диапазон оптимальных настроек.

В защиту Хорнера стоит отметить, что в паддоке и впрямь сложился консенсус: практически все были уверены, что новая директива действительно направлена в первую очередь вовсе не против Red Bull. Считалось, что кое-кто другой зашел в «серую зону» гораздо дальше, и одернуть требовалось именно его.

В Сингапуре какие-то команды действительно выглядели ощутимо слабее, чем обычно, тогда как другие смотрелись сильнее. Однако вопрос с гибкими крыльями внезапно отошел на второй план. Главной же стала другая тема, хотя и довольно близкая по содержанию.

Игры с планками

Когда в конце августа FIA опубликовала уточнения к директиве TD18 относительно гибких крыльев, Motorsport.com стало известно, что одновременно с ней дополнен и еще один документ – речь о директиве TD39, которая появилась на прошлогоднем Гран При Канады в качестве реакции на многочисленные жалобы пилотов из-за невероятной тряски в кокпите.

Тогда одним из факторов, вызывающих болтанку на прямых, было названо стремление команд воспользоваться гибкостью днища своих машин. Именно поэтому появились новые требования как к самой этой детали, так и к установленной под ней контрольной планкой.

В то время в паддоке циркулировали разговоры об удивительном решении со скрытой в планке полостью, которая позволяла защититься от ее избыточного износа и тем самым манипулировать с клиренсом.

Новые проверки, введенные FIA, смогли закрыть эту лазейку.

Контрольная планка, устанавливаемая под днищем машин Ф1 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Казалось, вопрос можно считать закрытым, но по ходу сезона-2023 инсайдерам стало известно, что в командах вновь смогли найти возможность получить здесь не вполне легальное преимущество, причем довольно значимое.

Как поговаривают, на этот раз речь уже не о полостях, а о подвижном креплении самой планки. Как водится, команда нашли возможность реализовать такой принцип, оставаясь в рамках прописанного в регламенте допуска.

Статья 3.15.8 Технического регламента Ф1 гласит: «Кузовные панели в пределах контрольной планки могут отклоняться не более чем на 2 мм в области измерительных отверстий в тот момент, когда машина без гонщика готова находится в снаряженном состоянии».

Поговаривают, что в этих самых 2 миллиметрах кое-кто из конструкторов увидел не ограничение, а возможность извлечь выгоду.

В Сингапуре можно было услышать теорию, согласно которой гибкость деталей дала планке возможность «всасываться» в днище на высокой скорости, обеспечивая прибавку в аэродинамической эффективности за счет меньшего клиренса. При этом сама планка по-прежнему занимает такое положение, при котором не получает повреждений.

Эффект близок к тому, что было в 2022 году. Но если тогда планка «сжималась» в толщину, то теперь, сохраняя неизменные размеры, за счет гибкости словно отодвигается из опасной близости с асфальтом.

Понятно, что даже в этом случае возможен чрезмерный износ, если команды станут злоупотреблять снижением клиренса – тогда есть рисr исключения из протоколов по итогам технической комиссии FIA

Гибкий вопрос

Именно для борьбы с такими хитростями и решено было ужесточить директиву TD39. В пояснительном документе говорится: «Нам стало известно, что технические решения в области контрольной планки… имеют целью получить максимальную выгоду из параметров жесткости в этой зоне шасси.

Хотя такие решения и отвечают требованиям к гибкости, указанным в статьях 3.15.6 и 3.15.8 [Технического регламента], мы хотели бы напомнить командам, что шасси должны соответствовать требованиям к размерам элементов».

Днище Mercedes W14 Фото: Рональд Фординг

Теория о подвижных планках получила косвенное подтверждение благодаря еще одному фрагменту в пояснениях, который касается поверхности детали: «Конструкторские решения не должны использовать разрывы этой поверхности для обеспечения разницы в вертикальной жесткости или разницы в перемещении с двух сторон от такого разрыва».

Проще говоря, команды делали планку составной, придавая разным ее частям различные характеристики, что и определяло хитрые особенности деформации.

Чтобы усилить контроль, FIA определила варианты, которые теперь априори будут считаться незаконными. Они включают:

1. Разрывы, разрезы или стыковые соединение контрольной планки поблизости от контрольных отверстий или металлических блоков;

2. Частые или систематические повреждения, трещины или разломы поверхности контрольной планки или соседствующих с ней участков корпуса в зоне упомянутых отверстий и блоков;

3. Использование для контрольной планки эластичных или очень податливых материалов;

4. Использование изогнутых поверхностей или соединений сильфонного типа – как эластичныъ, так и нет.

Как и в случае с гибкостью крыльев, с Гран При Сингапура команды обязаны предоставить в FIA чертежи своих деталей в области контрольной планки и расчеты на гибкость элементов.

Сузука ответит на вопросы

Нет сомнений, что любая команда, которая после усиления ограничений вынуждена будет вносить изменений в конструкцию своей машины, непременно потеряет в скорости. Переделки в столь чувствительной области шасси потребуют нового сбора и тщательного анализа данных.

В Сингапуре Red Bull заблудилась в настройках собственной машины, и хотя соперники намекали, что связывают столь резкое падение темпа не только с особенностями «Марины-Бэй» Кристиан Хорнер уверял, что конструкция RB19 осталась в точности такой же, как прежде.

Глава McLaren Андреа Стелла признал, что такая позиция имеет под собой основания.

«Не знаю, повлияли на них новые правила или нет, – объяснил итальянец. – Но я бы сказал, что даже если новые директивы помешали им, то невозможно объяснить лишь этим такую нехватку скорости, какую мы видели в квалификации. Я готов утверждать, что дело как минимум не только в более строгих правилах. А скорее всего, и вообще не в них».

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

У Mercedes была похожая история в 2015-м. Тогда команда доминировала в Ф1, но тоже провалила Гран При Сингапура. Эта трасса действительно является особенной и способна преподнести сюрприз.

Рассуждая после провальной для Макса Ферстаппена и Серхио Переса квалификации о связи директив FIA и темпа Red Bull, Тото Вольф вспомнил события восьмилетней давности: «Тогда мы располагали в Сингапуре сильнейшей машиной и ничего не смогли сделать. Это очень сложно.

Сейчас у нас уже есть необходимые данные, но на какой-то другой трассе они могут не помочь. Тут никогда не знаешь».

В этот уик-энд команды Ф1 продолжат сезон в Японии. На самом деле, именно «Сузука» станет идеальным местом, чтобы судить о влиянии новых директив на весь пелотон.

Если расстановка сил вновь вернется к тому, что мы видели большую часть сезона, то разговоры об использовании серых зон регламента и полулегальных гибких конструкций быстро прекратятся.

Но вот если и этот Гран При преподнесет неожиданности вроде сингапурских, то всевозможным слухам и теориям не будет конца…