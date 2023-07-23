Мнение: почему в нынешнем сезоне Ф1 постоянно меняется расстановка сил

Далеко позади полновластно доминирующей Red Bull, которая ни разу не проиграла в десяти первых Гран При, второе место в таблице Кубка конструктов незадолго до экватора сезона удерживает Mercedes.

Но утверждать, что именно команда из Брэкли является второй по скорости в нынешнем пелотоне, было бы сильным преувеличением. У нее тоже были взлеты и падения. Особенностью этого сезона Ф1 вообще являются постоянные изменения расклада сил – это происходит едва ли не с каждым следующим Гран При.

Aston Martin удивила очень многих, начав чемпионат на уверенной второй позиции. Однако затем команда стала понемногу терять темп – хотя в последнее время ей порой удается напоминать о себе на трассах, где нужно много прижима.

Mercedes постоянно оставалась среди лидеров, но тоже не смогла избежать спадов. Она стала заметно сильнее после дебюта в Монако большого пакета обновлений. Для Ferrari главной проблемой поначалу был слишком быстрый износ шин на длинной дистанции. Казалось, к Австрии команда смогла решить эту задачу, однако за этим последовал очень слабый уик-энд в Сильверстоуне.

Зато на этой трассе проявила себя McLaren, чья машина за счет доработок поехала очень быстро. А в Венгрии среди лидеров и вовсе неожиданно оказались гонщики Alfa Romeo.

На самом деле, отрывы в группе преследователей Red Bull столь малы, что любые улучшения машины почти неизбежно сказываются на результатах команды. Однако глава Скудерии Фредерик Вассер отметил, что дело далеко не только в новых деталях.

«Я не уверен, что все определяют исключительно доработки, – сказал француз, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Также важным фактором является работа с настройками по ходу уик-энда.

Знаете, в какой-то момент по ходу сезона доработки начинают понемногу исчерпывать себя: они могут принести не больше одной-двух десятых. Но благодаря подготовке к этапу и поиску регулировок можно получить больше.

К тому же, невозможно привозить новые детали на каждый Гран При. У нас очередные обновления будут уже скоро, но если вспомнить британский этап, там мы могли [за счет настроек] получить от машины куда больше, чем у нас получилось».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус

По словам главного гоночного инженера Aston Martin Тома Маккаллоу, особенности трасс тоже заметно сказываются на расстановке сил. Нынешнее поколение машин с граунд-эффектом вынуждает инженеров идти на компромисс с точки зрения дорожного просвета, который отличается в быстрых и медленных поворотах. Если правильно решить эту задачу, можно получить ощутимую прибавку во времени круга.

«Думаю, мы уже очень хорошо разобрались в собственной машине и понимаем ее сильные стороны, – сказал Маккаллоу. – Нам ясно, на что стоит прежде всего обратить внимание. Скажем, на быстрых трассах, где большая часть круга в квалификации преодолевается полным газом, играют роль лобовое сопротивление и заднее крыло.

Но когда быстрые и медленные повороты сменяют друг друга, картина меняется. Даже в Сильверстоуне поведение машины на медленных участках имеет большое значение. И на прошедшем Гран При этот фактор тоже проявил себя. Все продолжают продвигаться в понимании машин, готовят новинки. После каждой гонки ты анализируешь данные, чтобы лучше понимать свои сильные и слабые места».

Дейв Робсон, который занимает аналогичный пост в заметно прогрессирующей Williams, честно признал, что для него происходящее остается не до конца понятным: «Изменения в пелотоне происходят регулярно, но у нас нет точного ответа, что служит тому причиной.

Посмотрите на McLaren – в Сильверстоуне они великолепно провели свои попытки в финале квалификации. Если они сами смогут понять, почему это удалось в тот момент, но не выходило прежде, это пойдет им на пользу. На самом деле, таких сложнообъяснимых перепадов действительно очень много.

Вдобавок, на последних этапах что-то постоянно происходило с погодой, потому собрать нужные данные было труднее обычного. По этой причине оценить свою силу в сравнении с соперниками не так просто».

Алекс Элбон, Williams FW45, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Эстебан Окон, Alpine A523, Лэнс Столл, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Столь упорная борьба, по словам Робсона, делает сам порядок подготовки обновлений отдельным тактическим фактором.

«Этот очень интересная история, и хотя подобное невозможно спланировать заранее, важно привозить свои обновления в тот момент, когда их нет у соперников, – объяснил инженер. – В Канаде наш пакет отлично сработал (Алекс Элбон финишировал на лучшем в сезоне седьмом месте – прим.ред.).

В Сильверстоуне новинки были у многих, но там, как мне кажется, из-за сильного ветра команды не получили возможности как следует разобраться с ними и получить от них максимум.

В Венгрии изучать обновления довольно сложно из-за нового шинного формата. А потом будет спринтерский этап в Спа. Так что задача весьма непростая, но тем она и интересна. Всегда любопытно смотреть, какой подход выбирают в разных командах».