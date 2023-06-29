Мнение: не перемудрила ли Формула 1 со спринтерским форматом?

Начать стоит с того, что слушать боссов команд Ф1 после завершения уик-энда всегда следует с поправкой на то, как выступила их команда. И дискуссии о пользе спринтов тоже нужно воспринимать через эту призму.

С этой оговоркой начнем наш анализ.

Как известно, короткие субботние гонки появились в Ф1 без малого два года назад. Вопреки бытовавшим тогда опасениям, необычный формат смог закрепиться в календаре, и сейчас уже можно смело говорить, что в ближайшие годы спринты точно сохранят прописку в чемпионате. Потому спорить, нужны они или нет – лишь терять время. А вот обсуждать детали формата таких уик-эндов очень даже стоит.

В столице Азербайджана Формула 1 впервые опробовала новую идею – вместо субботней тренировки, которую обычно использовали для проверки работы шин на длинных сериях кругов, состоялась еще одна квалификационная сессия.

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, победитель квалификации спринта Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Известно, что по итогам единственного эксперимента не стоит делать слишком серьезных выводов. Оценить новинку будет куда проще после этапов в Шпильберге и Спа, где пройдут два следующих спринта. К тому же, история в Баку получилась нехарактерной. От городской трассы все ожидали триллера с авариями, но этого не произошло ни в спринте, ни в главной гонке.

Отметим, что на количестве обгонов дополнительно сказалось сокращение зоны DRS – никак не связанное с форматом уик-энда.

Главная новинка измененных правил состоит в том, что итоги спринта теперь никак не связаны с решеткой главной гонки. По замыслу авторов идеи, это должно подтолкнуть пилотов больше рисковать в субботу. Однако лимит бюджетов никуда не делся – и авария в спринте по-прежнему остается крайне нежелательной.

Возможно, в Австрии, где не вся трасса огорожена барьерами, картина будет немного иной. Пока же боссы команд были весьма осторожны в оценках.

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэнноуэй / Motorsport Images

«Не уверен, что я в восторге от увиденного, – рассказал Motorsport.com глава Mercedes Тото Вольф. – Но нет сомнений, что попробовать такой вариант непременно стоило. Иначе невозможно понять, хорошая это идея или нет. Собственно, для того все и делалось.

Нам надо сделать спринтерские уик-энды максимально интересными. Пока не вполне понятно, как этого добиться, но и постоянно метаться между вариантами тоже ни к чему».

«Мне кажется, новый формат оказался удачным, – поддержал Вольфа Фредерик Вассер из Ferrari после первого в сезоне поула Шарля Леклера. – Но давайте вернемся к этому вопросу после Австрии. Не стоит спешить с выводами. Но пока я готов сказать, что формат вышел динамичным и подходящим для всех».

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заметил: «Каких-то явных недостатков я не заметил. Разумеется, улучшить можно все что угодно. Но оснований для паники и срочных изменений нет. Надо проанализировать плюсы и минусы, чтобы понять, что делать дальше».

Старт спринта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

«Мне кажется, формат неплох, – высказал свое мнение Андреа Стелла из McLaren. – С точки зрения работы команды он держит вас в постоянном напряжении. Но устраивать такие вещи слишком часто не стоит, так как тогда пропадет их уникальность».

Изменения в регламент вносились в последний момент, причем текст был составлен так, чтобы оставить руководителю гонок Ф1 Нильсу Виттиху дополнительную возможность для маневра, если это потребуется. В Шпильберге и Спа картина останется такой же.

Следует признать, что по меркам FIA это просто невероятная смелость – и такая предусмотрительность оправдала себя.

Изначально планировалось, что в субботней укороченной спринтерской квалификации у каждого гонщика будет один комплект шин на каждый сегмент (Medium, Medium и Soft соответственно) – но оказалось, что это требование прописано недостаточно строго.

В командах сообразили, что мягкий состав можно использовать в пятницу, а в субботу формулировки правил вроде бы даже оставляли возможность попробовать выехать на более жестких шинах.

Попытка федерации спешно залатать «прореху» наткнулась на противодействие команд, а в McLaren даже вроде бы были готовы использовать найденную хитрость, но в итоге не стали злить судей.

Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Этот вопрос к Австрии уже будет закрыт, а вот другая тема останется по-прежнему актуальной: речь о предельно малом времени тренировок.

Пример Alpine до сих пор свеж в памяти: команда рискнула привести в Баку серьезные обновления, но ее гонщики по сути не смогли поработать на трассе в пятницу утром после пожара у Пьера Гасли в самом начале сессии.

Из-за этого этого настройки, выбранные для Эстебана Окона, вышли настолько неверными, что их пришлось менять с нарушением режима закрытого парка, после чего гонщик оба раза стартовал с пит-лейна.

Неудивительно, что его босс Отмар Сафнауэр предложил скорректировать правила.

«В пятницу у нас возникли проблемы, помешавшие выполнить программу, – объяснил он. – Каждый из пилотов проехал по три круга, после чего начал действовать режим закрытого парка. Этот опрос явно стоит изучить. Ведь потом закрытый парк сохраняется до самого конца уик-энда.

И если тебе нужно что-то изменить, как нам в случае машиной Эстебана, это будет нарушением. А мы не могли обойтись без этого, так как иначе его бы дисквалифицировали [после финиша] за чрезмерный износ контрольной планки».

Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, в Баку Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер согласился, что чуть больше гибкости в данном случае не помешало бы.

«В целом уик-энд дал много поводов для позитива, – отметил британец. – Больше всего мне понравилось, что спринт отделили от главной гонки.

Но вот режим закрытого парка, когда нельзя менять настройки, начинает действовать после единственного часа работы на еще довольно грязной трассе. Возможно, стоит подумать, как испаравить эту ситуацию. Как по мне, стоит разрешить вносить изменения в машину между пятницей и субботой».

А вот глава Haas Гюнтер Штайнер, чей пилот Нико Хюлькенберг также был вынужден стартовать в Баку с пит-лейна за нарушение правил закрытого парка, счел ситуацию не столь однозначной. По его словам, в нынешней Формуле 1 изменение регулировок почти неизбежно приводит к замене каких-то деталей шасси, а это строго запрещено регламентом, так как может стать причиной для злоупотреблений.

«В наши дни любая работа с настройками подразумевает установку новых деталей, – объяснил тиролец. – Прежде все было проще, а сейчас даже дорожный просвет или развал-схождение колес не изменить, если не поменять определенные элементы машины.

Проблема не в нас, FIA в состоянии контролировать, что мы делаем. Но это они пишут правила – и корректировать их тоже нужно им, а не нам».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Майк Крак из Aston Martin назвал возникшую ситуацию прямым следствием нового регламента – и добавил, что важнее всего обеспечить всем командам равенство возможностей.

«В каких-то командах выбрали старт с пит-лейна, чтобы скорректировать конфигурацию своих машин, – объяснил он. – В Alpine поступили так, поскольку потеряли много времени в пятничной тренировке.

Про нас можно говорить, что регулировки тоже были далеко не оптимальными в некоторых областях. Но ничего не поделать, таков уж новый формат.

Думаю, отчасти в этом и был смысл его введения. Важно сохранить традиции спорта, когда более быстрые машины оказываются выше на решетке, но порой вполне возможно немного нарушать этот порядок.

В спринтерские уик-энды расстановка немного перемешивается, хотя и не радикально. Так что эту историю я считаю шагом в верном направлении».

К слову, именно этими причинами в Mercedes объяснили не самое сильное выступление в Баку – главную гонку пилоты команды завершили только шестым и восьмым.

«Мы оказались очень далеко позади. Очень, – объяснил руководитель команды Тото Вольф. – Те решения, что мы принимали по настройкам по ходу и после первой тренировки, оказались далеко не оптимальными.

Понимание этого пришло слишком поздно, машины уже были в условиях закрытого парка. Условия были одинаковыми для всех, все играли с огнем, но некоторым удалось лучше справиться с задачей».

Логан Сарджент вынужден был пропустить спринт после аварии в субботней квалификации Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В других командах настроение было иным.

«У нас не возникло никаких проблем, – сказал Франц Тост. – FIA охотно шла навстречу, все получилось очень неплохо. Понятно, что если бы машина загорелось в единственной тренировке, все явно оказалось бы сложнее.

Но мы провели брифинг в пятницу перед выездом на трассу и довели до всех простую мысль: если в утренней сессии что-то пойдет не так, это означает неминуемое поражение. Потому такой вариант был неприемлем».

Примечательно, что долгий режим закрытого парка усложнил жизнь не только командам, но и самой FIA. После субботы, когда в квалификации и гонке были разбиты несколько машин, механики меняли поврежденные детали на аналогичные (это можно делать, исходя из соображений надежности), а техническим контролерам федерации требовалось следить за всеми этими работами.

Пока нет оснований говорить, что правила будут смягчены к австрийскому уик-энду, однако технический делегат FIA Джо Бауэр еще в Баку рассказал, что они с коллегами изучат ситуацию на предмет того, какие здесь можно предложить варианты.

Во всяком случае, никто не может жаловаться, что отрезок между двумя спринтерскими Гран При был слишком коротким, чтобы что-то исправить.