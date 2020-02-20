Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso

В 2017 году Брендон Хартли, списанный со счетов менеджментом гоночной программы Red Bull и успевший после этого завоевать титул чемпиона мира в гонках на выносливость с Porsche, снова надел комбинезон с красными быками и сел за руль болида Toro Rosso. В 2019 году состав младшей команды австрийского концерна уже на сто процентов состоял из «возвращенцев» – Даниила Квята и Александра Элбона. В 2020-м эта тенденция продолжает работать: оба пилота коллектива, получившего новое название AlphaTauri, имеют опыт выступлений в старшей команде Red Bull – и оба снова оказались в команде из Фаэнцы не от хорошей жизни.

Эта ситуация вроде бы ни о ком из действующих лиц не говорит ничего хорошего. Хельмута Марко можно обвинить в том, что он заигрался в вершителя судеб – прессовал имеющихся гонщиков вместо выращивания новых и в итоге остался без кадрового резерва. А на самих пилотов можно смотреть с определенной долей сожаления: казалось бы, лучшие дни Даниила Квята и Пьера Гасли уже позади, и теперь функция россиянина и француза – просто стеречь места в ожидании появления нового поколения талантливой редбулловской молодежи.

А что на самом деле?

На самом деле не бывает худа без добра, а отдельные моменты не стоит игнорировать при всей их кажущейся случайности. Все-таки, вернувшись в кокпит Toro Rosso, Гасли, во-первых, смог завоевать свой первый подиум – и вообще стал автором одного из наиболее сильных и ярких выступлений во второй половине сезона.

Фото: Red Bull Content Pool

А во-вторых, как сам сформулировал Пьер, впервые с начала его карьеры в формулах он видит «одни и те же лица в течение больше чем одного года». Статистика не найдет этому подтверждения: ведь с момента дебюта в Ф1 осенью 2017 года и до перехода в Red Bull по окончании сезона-2018 Гасли был в составе Toro Rosso на протяжении больше чем 12 месяцев. Но в этом случае субъективные ощущения гонщика, наверное, важнее голых цифр.

«Вообще-то мне очень по душе это чувство, – говорит пилот. – Зимой не приходилось адаптироваться к новой обстановке или заново выстраивать взаимоотношения – а ведь обычно то и другое требует времени.

Вокруг меня те же самые люди, и я смог больше внимания уделить себе, своему развитию как спортсмена и пилота, сконцентрироваться на тех вещах, что могут сделать меня лучше. Я очень активно тренировался, и сейчас гораздо лучше, чем раньше, подготовлен и физически, и психологически. Во многом благодаря тому, что сейчас ситуация гораздо стабильнее, чем это было в прошлом».

Это очень важно для Пьера, ведь его цель – начать сезон 2020 года так же сильно, как он закончил прошлый год. Сейчас ему важнее концентрироваться на ближайшей гонке, чем пытаться заглядывать в будущее. Может быть, именно стремление как можно быстрее оказаться в одном ряду с лидерами Формулы 1 и привело к цепочке прошлогодних разочарований, первыми звеньями в которой были две аварии на предсезонных тестах, а последней – перевод обратно в Toro Rosso. После того как отсутствие поддержки со стороны слишком медленного Гасли стало одной из причин, по которой Макс Ферстаппен в Будапеште уступил победу Льюису Хэмилтону.

Фото: Red Bull Content Pool

Пьер, без всяких сомнений, знает, на чем ему надо сконцентрироваться в начале года – однако утверждает, что для этого не требуется менять подход к работе на предсезонных тестах.

«Тесты – они в каком-то смысле для этого и нужны, – сообщил француз журналистам, вспоминая о прошлогодних инцидентах. – Когда ты едешь очень быстро на машине мощностью свыше тысячи сил – всегда есть риск. Но лучше уж я разложу машину на тестах, чем в гонке. Так что, я буду делать все как раньше.

Конечно, я должен быть осторожен. Конечно, хорошо бы избежать аварий и провести тесты чисто, в точности выполняя исходную программу. Проехать как можно больше кругов, получить ценную информацию, с ее помощью усовершенствовать машину – и я приложу все усилия, чтобы мы добились поставленных целей».

Квят как положительный пример

Когда перед Гасли будут вставать вопросы о путях своего возрождения – француз всегда сможет заглянуть в соседний бокс. Ведь там будет работать гонщик, который уже был в похожей ситуации и к нынешнему моменту прошел достаточно большую дистанцию по восходящей траектории. Напомним, что для Даниила Квята возвращение в Toro Rosso из Red Bull было только началом затяжного падения: бесцветные выступления россиянина за итальянскую команду привели к тому, что для Квята не нашлось места и в ней.

Можно вспомнить, что еще на презентации Red Bull в 2016 году Даниил выглядел весьма напряженным и в своих выступлениях как будто оправдывался перед кем-то (хотя незадолго до этого в первом сезоне в составе Red Bull он опередил Риккардо по очкам) – что выглядело не лучшим знаком. На прошлой неделе во время презентации AlphaTauri в Зальцбурге гонщик не проявлял и тени неуверенности. В нем чувствовалась та энергия, которой лишены люди, находящиеся под диким прессингом и опасающиеся неудач.

Фото: Red Bull Content Pool

«У меня все в полном порядке, – рассказал россиянин прессе. – Я же в составе этой команды дебютировал в Формуле 1 – поэтому здесь я как дома. Конечно, когда я первый раз сюда вернулся после выступлений за Red Bull, все было очень непросто.

Но пауза длиной в год [когда Квят не входил в чисто пилотов программы Red Bull и был одним из тест-пилотов Ferrari] пошла всем на пользу. Я снова почувствовал себя дома, снова отношения со всеми были превосходными. Я всех в команде знаю по имени, все прекрасно знают меня, у всех есть мой номер телефона, они легко могут мне позвонить. В итоге работать здесь – просто наслаждение».

AlphaTauri – больше, чем просто новое имя

Скептики за всем этим типичным предсезонным оптимизмом (даже если мы не подвергаем сомнению его искренность) могут увидеть одну проблему. Представим, что Алекс Элбон в этом сезоне станет идеальным пилотом для Red Bull – то есть будет достаточно быстрым, чтобы оставаться надежным помощником Ферстаппена, и достаточно медленным, чтобы не создавать голландцу реальной конкуренции. И к чему тогда стремиться Гасли и Квяту, на что рассчитывать?

Фото: Red Bull Content Pool

Действительно, в рамках программы Red Bull шанс вновь оказаться в числе лидеров Ф1 выглядит микроскопическим. Но в то же самое время и сильной угрозы позициям Пьера и Даниила сейчас нет. Наиболее перспективными юниорами Red Bull считаются Юри Випс и Юки Цунода, которые прошлый сезон провели в Формуле 3. Випс в следующем году поедет в Суперформуле, и переход на более мощную и быструю технику неизбежно потребует времени на адаптацию (Гасли смог в первом же сезоне стать лидером японского чемпионата – но он-то пришел туда после двух сезонов в GP2). Цунода будет выступать в Формуле 2 – но после 9-го места в Ф3 не особо велики шансы, что японец сможет выстрелить. Поэтому вряд ли Квят и Гасли лукавят, когда говорят, что не чувствуют прессинга со стороны юниоров.

К тому же, не все заметили, что статус команды из Фаэнцы в минувшее межсезонье изменился. Если Toro Rosso была не более чем вторым составом Red Bull, у AlphaTauri есть некая самоценность. Поддержание в боеспособном состоянии резерва, из которого можно выбрать очередного напарника Ферстаппена – по-прежнему важная, но не единственная миссия команды. Ведь коллектив должен играть для бренда AlphaTauri ту же роль, что Red Bull – для одноименной марки энергетических напитков.

Фото: Red Bull Content Pool

И хотя на трассе иерархия наверняка будет в целом соблюдаться, мероприятий, на которых Квяту и Гасли не грозит выглядеть кордебалетом при талантливом голландском гонщике, будет ощутимо больше, чем раньше. Кто знает – не станет ли это дополнительным кирпичиком, который превратит количественные изменения в качественные и даст двум, казалось бы, уже миновавшим пик своей карьеры пилотам импульс для новых подвигов?