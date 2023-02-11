Мнение: почему у Honda все так сложно с Ф1 – и что компания будет делать дальше

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В прошлую пятницу FIA опубликовала список производителей моторов для Ф1 по правилам следующего технического цикла. В число тех, кто выразил желание строить двигатели после 2026 года и получил от руководящего органа такое право, вошла и Honda.

Такой шаг отлично укладывается в логику действий японской компании на протяжении 15 последних лет. Эта логика, говоря простыми словами, состоит в полном отсутствии логики – и больше всего напоминает блуждания по лабиринту, когда отдельные действия не связаны между собой, а некоторые из них выглядят откровенно самоубийственными.

Последнее официальное объявление, которое мы слышали от самой Honda, прозвучало 2 октября 2020 года. В тот день компания сенсационно анонсировала прекращение программы Ф1 в конце следующего сезона.

Генеральный директор Такахиро Хачиго объяснил такой шаг теми трансформациями, которые переживает автомобильная промышленность. «Наша цель – добиться углеродной нейтральности к 2050 году, – сказал он. – И сделанный выбор обусловлен именно этим». Ничего более серьезного в объяснение отказа от Ф1 мы так и не услышали.

Важно помнить, что все это произошло за несколько месяцев до старта сезона-2021 – того самого, в котором Макс Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира за рулем Red Bull с мотором Honda. Сложно придумать более неудачный сценарий ухода бренда из спорта.

С учетом всех денег и усилий, которые компания потратила на Ф1 с момента запуска программы в 2015 году, общее мнение было однозначным: прощание с Ф1 стало для японцев крупной ошибкой.

Победу в чемпионате-2021 Макс Ферстаппен отметил в Абу Даби не с голландским и даже на с австрийским, а с японским флагом Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Разумеется, не все сезоны Honda были такими успешными, как 2021-й. Годы сотрудничества с McLaren метко описывает фраза Фернандо Алонсо про «мотор GP2», сказанная по радио – причем не где-нибудь, а на «Сузуке».

Завершение работы с McLaren, говоря откровенно, выглядело просто унизительным для японцев. Переход команды в лагерь Renault смотрелся откровенным шагом отчаяния, ведь она отказывалась от значительной части бюджета, которую обеспечивала Honda, да еще и соглашалась платить за клиентские двигатели.

Японцы попытались переключиться на Sauber, но в Хинвиль как раз в тот момент пришел новый босс Фредерик Вассер, который первым делом расторг этот контракт. У счастью, именно тут на горизонте забрезжили перспективы сотрудничества с Red Bull. Все началось с поставок AlphaTauri, и успех этого сотрудничества открыл двери главной команды.

В итоге эта история закончилась хэппи-эндом, но Honda уже была словно в стороне от всей той шумихи, которая сделала сезон-2021 одним из самых захватывающих в истории спорта. «Эту цену приходится платить всем, кто нацелился перейти на электромобили», – частенько повторял гоночный босс мотористов.

Компания ушла именно в тот момент, когда наконец-то получила возможность собрать маркетинговые сливки после стольких лет неудач. Но самое поразительное – прошло чуть больше года после столь решительного шага, а японцы стали раздумывать о возвращении.

В этой истории, повторимся, на первый взгляд вообще нет логики. Сначала казалось, что столь стремительный разворот на 180 градусов для такой серьезной компании просто невозможен. Но оказалось, что это вовсе не слухи. Honda и правда собирается вернуться. Более того – сделать это, не имея на настоящий момент контракта ни с одним из участников чемпионата.

В Red Bull недолжго оставались без партнера-автопроизводителя – и договорились с Ford Иллюстрация: Камиль Де Бастиани

Удивительно, но разрыв с Red Bull – хотя Honda и сейчас продолжает оказывать бывшим партнерам поддержку – ударил по производителю значительно сильнее, чем по команде. В Милтон-Кинсе почти заключили контракт с Porsche, а после срыва этого плана смогли оперативно договориться с Ford.

«Быки» устроили все наилучшим для себя образом и продолжат использовать наработки Honda под своей маркой и в следующем техническом цикле, но уже без каких-либо отсылок к их создателям.

А вот перед самой Honda теперь стоит непростая задача. Прежде, чем пытаться разобраться в том, что японцев может ждать в будущем, отметим, что некоторая логика в действиях компании все же есть. Решение запустить программу гибридных двигателей для Ф1 принимал в 2013 году Таканобу-сан. Однако вскоре после дебюта с McLaren его сменил в кресле большого босса Такахиро Хачиго – и уход из Ф1 утвердил именно он.

Однако в 2021-м новым руководителем стал Тошихиро Мибе. Так что удивительные для болельщиков колебания в отношении компании к спорту напрямую связаны с тем, кто находится у ее руля.

Но если говорить о будущем, то сейчас можно лишь говорить, что на базе в Сакуре уже идет работа над силовой установкой в спецификации 2026 года. Но на какой машине она в итоге будут стоять – пока большой вопрос.

Некоторые полагают, что японцы станут поставщиками нового проекта Майкла Андретти, где их продукция будет использоваться под брендом Cadillac. Другие делятся слухами о возможности возрождения былого альянса с McLaren.

Но есть и те, кто считают, что в Honda нацелились возродить полноценный заводской проект, включающий постройку шасси – и для этого выкупят одну из существующий команд. Сначала в этой роли рассматривали AlphaTauri, а после контракта Red Bull с Ford, который исключил такую возможность, начались разговоры о Williams.

Дженсон Баттон стал в 2009-м чемпионом мира на Brawn. Сложись обстоятельства чуть иначе, эта машина называлась бы Honda Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но ведь и здесь нет ничего нового. Болельщики со стажем наверняка вспомнят, как в середине 2000-х Honda подобным образом выкупила команду BAR. Но грянул мировой экономический кризис, и в декабре 2008-го тогдашний глава компании Такео Фукуи объявил о прекращении выступлений в Ф1.

То решение имело исторические последствия для всей Формулы 1. Команду за 1 фунт стерлингов выкупил ее руководитель Росс Браун. Он не только смог договориться с Honda о секретном продолжении финансирования, но и убедил японских менеджеров не препятствовать контракту с мотористами Mercedes.

Росс прекрасно знал, что к тому времени у него в кармане есть сильный козырь – осенью один из инженеров Honda нашел «прореху» в правилах, которая позволила оснастить машину двойным диффузором.

В результате дебютный сезон проекта Brawn GP оказался поистине триумфальным. Дженсон Баттон стал в 2009-м чемпионом мира, Росс с первой попытки выиграл Кубок конструкторов. После этого Бруан продал команду концерну Mercedes за 100 миллионов фунтов.

Что было дальше – отлично известно. Как и то, что к Honda эта история уже не имела решительно никакого отношения.