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1 июля 1993 года Жан Тодт приехал в Маранелло, чтобы начать работу в ролу главы Ferrari в Формуле 1. Французский менеджер перешел на эту работу из Peugeot и стал последним боссом, который не был выходцем из структур самой Скудерии. Под его руководством команда выиграла 106 Гран При и завоевала в общей сложности 14 титулов.

1 января 2008-го его место занял Стефано Доменикали, который прежде был спортивным директором Ferrari. Спустя шесть лет (если говорить строго, 14 апреля 2014-го) его сменил Марко Маттиаччи, сотрудник концерна с 1999 года и глава его североамериканского отделения, которого вызвали прямым телефонным звонком.

24 ноября того же года на место Маттиаччи пришел Маурицио Арривабене, который много лет проработал в боксах команды в качестве топ-менеджера Philip Morris. Формально он был человеком со стороны, но в действительности – частью семьи. Да еще и итальянцем.

Наконец, 7 января 2019 года главный кабинет на базе в Маранелло занял Маттиа Бинотто, повышенный с должности технического директора, которую занимал с 2016-го.

С момента назначения Тодта прошло уже почти 30 лет. И каждый из тех, кто руководил командой с того времени, так или иначе происходил из структур Ferrari и хорошо знал эту команду и эту марку. Можно сказать больше – именно эти требования, в действительности, были определяющими при выборе кандидата.

Но при назначении преемника Бинотто этой традиции почти наверняка придет конец. Сразу несколько источников говорят об этом – и следует признать, что вовсе не случайно. За выбором нового босса стоят два принципиальных соображения.

Во-первых, в Маранелло сейчас явно виден острый дефицит фигур, которые одновременно опытны, достаточно известны и в то же время способны справиться с престижной, но весьма непростой работой.

Пожалуй, идеальным «внутренним» кандидатом выглядит Антонелло Колетта, но в последнее время глава программ GT полностью занят в новом и очень важном для Скудерии проекте гиперкара 499P для марафонских гонок. Эта история тянется уже давно, а до долгожданного дебюта машины остается меньше двух месяцев.

Президент Ferrari Джону Элканну вручает приз «Золотой шлем» главе программ GT Антонелло Колетте Фото: Доменико Фуджиано

За этим исключением в структурах команды и всей компании сейчас не видно «нового Доменикали». Бинотто внезапно оказался фигурой такого масштаба, которую оказалось невозможно заменить только за счет внутренних ресурсов.

Раз так – Ferrari должна нанять кого-то извне.

И вот тут мы приходим ко второму критерию для нового главы команды. Многие годы Скудерия была привлекательным местом для иностранцев. Инженеры и менеджеры видели в работе на команду финансовые и карьерные перспективы. Но внезапно картина изменилась.

Мало-помалу ситуация пришла к тому, что в паддоке стали циркулировать любопытные слухи. Из них следует, что большие боссы Ferrari за последние месяцы получили от самых разных специалистов вежливые, но непреклонные отказы. Почему же так вышло?

Прежде всего, из-за валютных курсов зарплаты в британских командах стали более привлекательными – в случае самых известных фигур они уже достигли восьмизначных сумм (десятков миллионов в год – прим.ред.).

Что скрывать, у Ferrari сложился имидж места, куда неплохо было отправиться на заработки перед завершением карьеры. Но нынешняя финансовая ситуация привела к тому, что там стали платить столько же (если не меньше), сколько на Альбионе. А ведь есть еще сложности переезда и адаптации на новом месте.

Вдобавок, как и в случае с гонщиками, в Ф1 стали заключать с сотрудниками долгосрочные контракты, и это тоже затрудняет возможность переманить нужных специалистов.

Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo Racing Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Сочетание двух указанных выше факторов по сути лишает ситуацию интриги. Единственный, кто соответствует всем критериям самой Ferrari и готов начать работу там – это Фредерик Вассер.

Французский менеджер в случае перехода не будет иметь контрактных препятствий, кроме того, с 2017 года он переехал в Швейцарию, когда получил назначение в Sauber на место Мониши Кальтенборн. И когда ему придет время начинать работу в Маранелло, единственной сложностью станут небольшие хлопоты с переездом.