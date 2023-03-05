Мнение: почему трех дебютантов Ф1 не стоит сравнивать между собой

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Сейчас сложно в такое поверить, но еще прошлым летом казалось, будто сезон-2023 обойдется в Формуле 1 вообще без новичков. Но затем стали происходить события, которые резко изменили ситуацию на трансферном рынке и привели к тому, что на старт сегодняшней гонки в Бахрейне выйдут сразу три пилота-дебютанта.

Начать свой первый сезон в чемпионате мира готовятся Оскар Пиастри из McLaren, Ник де Врис из AlphaTauri и Логан Сарджент из Williams. При этом сложно представить себе три более непохожих друг на друга карьеры. Истории, достижения и пути трех гонщиков в Большие Призы отличаются настолько, насколько это вообще возможно.

В Сахире – а затем и на остальных этапах – в споре за позиции сойдутся гонщик, который давно заслужил право выступать в Ф1, но попал в чемпионат лишь благодаря случаю, юный триумфатор молодежных серий и обладатель звездно-полосатого паспорта, подкрепленного спонсорским бюджетом.

Присмотримся к каждому из них повнимательнее.

Ник де Врис, Scuderia AlphaTauri Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Он выпадает только раз…

Всего полгода назад Ник де Врис готовился выступать не в одном, а сразу в двух чемпионатах мира. Невысокий голландец планировал в 2023 году защищать цвета Maserati в Формуле Е и стартовать на гиперкаре Toyota в марафонской серии WEC.

Все изменилось в один момент – когда субботним утром в Монце Алекс Элбон почувствовал сильную боль внизу живота. Гонщика увезли в больницу удалять аппендикс, а его Williams отдали де Врису. Одна гонка и три следующих за ней недели стали определяющими для Ника.

Он финишировал девятым и тем же вечером отмечал этот результат в компании соотечественника Макса Ферстаппена. Тот посоветовал: «Набери Хельмуту Марко, вдруг сработает». Ник так и сделал – и уже через два дня отправился в Грац на встречу с могущественным гоночным консультантом.

Австриец оказался настроен благодушно. Но главное – именно в те дни он раздумывал, кем бы заменить Пьера Гасли, который настойчиво просился в Alpine. Так и получилось, что 28-летний де Врис стал дебютантом Ф1.

На самом деле, он должен был получить эту возможность уже после титула в Формуле 2, который завоевал в 2019-м. Но в тот момент для Williams оказались важнее спонсорские миллионы Николаса Латифи. Но де Врис смог попасть в сферу интересов Mercedes – и в конечном счете добился своего.

Выступая в Формуле Е, он стал чемпионом мира 2021 года, а постоянная работа на симуляторе в Брэкли и участие в брифингах команды Ф1 дали голландцу важные технические знания и навыки. Теперь Ник сможет применить их на практике.

Сам он говорит, что в силу возраста и прежних результатов не считает себя новичком Ф1. Но это не избавит его от постоянных сравнений с двумя другими дебютантами. А еще в новом сезоне у Ника будет возможность регулярно видеться в паддоке со своей сестрой Сейшел, которая крутит роман с Джорджем Расселлом. Это, впрочем, к нашей истории уже не относится.

Оскар Пиастри, McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Обязанный удивлять

Об Оскаре Пиастре в прошлом августе не говорил и не писал только ленивый. До того казалось что австралиец терпеливо ждет на скамейке запасных Alpine, пока Фернандо Алонсо окончательно надоест сражаться в глубине пелотона, чтобы после его ухода занять освободившееся место в кокпите.

Когда выяснилось, что и на пятом десятке Алонсо не собирается заканчивать карьеру, для Оскара стали искать возможность выступлений на условиях аренды в Williams.

Могло сложиться впечатление, что карьера пилота забуксовала – однако его менеджеры во главе с Марком Уэббером тем временем уже активно вели переговоры с McLaren. И когда Алонсо шокировал Формулу 1 новостью о переходе в Aston Martin (о чем сейчас, кстати, едва ли сожалеет) – оказалось, что Оскар уже ускользнул от французов и начнет карьеру в Ф1 на оранжевой машине из Уокинга.

Карьера Пиастри в молодежных сериях выглядит безупречной – титулы в Формуле Renault, Ф3 и Ф2 ясно дают понять, что в его лице Большие Призы получили талант первой величины.

Потому от дебюта Оскара ожидают многого. Но именно в этом кроется главная сложность. Если у новичка все получится, он надолго останется в спорте и получит возможность присоединиться к списку великих чемпионов. Но не так-то просто произвести впечатление, располагая проблемной машиной среднего уровня, да еще имея в напарниках Ландо Норриса.

Разумеется, в первых гонках результаты Пиастри будут оценивать с некоторой скидкой на отсутствие опыта – он единственный, кто до этого уик-энда вообще ни разу не управлял машиной Ф1 в рамках Гран При, – но уже с началом европейской части сезона гонщик должен будет привозить результат.

Австралиец будет самым юным в пелотоне 2023 года. Однако сражаться ему предстоит на максимально серьезном уровне.

Логан Сарджент, Williams FW44 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Идеальное попадание

Когда в октябре 2021 года Williams объявила о включении Логана Сарджента в свою молодежную программу, никто не придал этому особенного значения. В тот момент 20-летний пилот из Форт-Лодердейла (это богатый курортный пригород Майами, если кому-то интересно) как раз закончил без каких-либо успехов очередной сезон в Формуле 3.

Он провел в этой категории уже три года, и казалось, что был нужен Williams исключительно из-за американского паспорта, который наверняка понравится боссам Ф1 из Liberty Media.

В 2022-м Сарджент перешел в Ф2. Удивительным образом он стал прибавлять. Сначала регулярно зарабатывал очки, затем поднялся на подиум, а в Сильверстоуне и Шпильберге добился побед.

Отношение со стороны Williams явно изменилось, особенно в свете того, что сотрудничество с Николасом Латифи явно изживало себя. Гонщику проставили простое условие: если он сможет гарантировать Суперлицензию, завершив сезон в первой пятерке, то получит контракт в Ф1.

Логан заставил понервничать своих поклонников, дотянув до финала в Абу-Даби, но в итоге добился поставленной цели. Так Формула 1 получила нового американского пилота, которого еще недавно никто не рассматривал всерьез.

Не ждите от Сарджента быстрых результатов. Ему потребуется время, чтобы проявить себя. Но это время у него есть. Он должен учиться у лидера Williams Алекса Элбона и выступать сильнее Латифи. Как минимум в первом сезоне этого будет вполне достаточно.