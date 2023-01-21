Мнение: почему «технари» сменили менеджеров у руля команд Ф1

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Всего восемь лет назад в организационной структуре команд Ф1 пост руководителя отводился тем, кто зарекомендовал себя профессионалом в менеджменте. Это были люди с различными карьерными историями, но одной общей чертой – долгим сроком работы в мире автоспорта, преимущественно в Ф1. Этот опыт считался главным критерием и открывал возможность занять высокий пост.

Однако затем ситуация стала понемногу меняться. Толчком к этому стало появление в паддоке новых лиц – Андреаса Зайдля, Гюнтера Штайнера, Маттиа Бинотто, Фредерика Вассера, Отмара Сафнауэра и Йоста Капито. Совсем недавно к ним присоединились Майк Крак и Андреа Стелла, а теперь еще и Джеймс Воулз,

У всех перечисленных персонажей тоже есть кое-что общее. Это хорошая инженерная подготовка, которая прошла проверку в работе на реальных трассах – в различных гоночных сериях и на протяжении разного времени.

Изучая топ-менеджмент команд, которые выйдут на старт чемпионата-2023, мы найдем там всего троих боссов, у которых вообще не было прежде технических должностей. Это Тото Вольф, Кристиан Хорнер и Франц Тост.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal Scuderia AlphaTauri Photo by: FIA Pool

Тенденция налицо. Но давайте попробуем отыскать ее причины.

Первая лежит на поверхности. Это общая направленность Ф1 на усиление технической составляющей. В командах работает от 500 до 1000 человек, но в гоночную бригаду, которая ездит на Гран При, входят лишь около 70 из них. И почти все они – инженеры и механики.

Так как командам нужно сокращать расходы на логистику, а количество пропусков в паддок фиксировано, первым делом участники чемпионата стали отказываться от людей, чье присутствие на гоночных уик-эндах не является необходимым.

Прежде частенько можно было увидеть на этапах управленцев, которые совмещали офисную работу на базе с посещением Гран При, где тоже можно было получить полезный опыт. Лимит бюджетов не оставил таким людям шансов.

Вместо них освободившуюся «экологическую нишу» заняли те, кто изначально был инженером и постоянно ездил на гонки, но затем смог за счет расширения обязанностей научиться решать и другие задачи, уже не только технические, а также выстроил успешные отношения с FIA и Liberty Media.

Они смогли получить опыт управления, зачастую совмещая инженерные функции с решением других важных для команды задач по управлению и администрированию. Отличным примером тут служит Джеймс Воулз, который в Mercedes превратился из чистого «технаря» в специалиста широкого профиля.

«Я уверен, что глава команды должен быть хорош в коммерческих и политических вопросах, – объяснил бывший начальном Воулза, босс Mercedes F1 Тото Вольф. – При этом, разумеется, он должен понимать то, что говорят инженеры. У меня нет сомнений, что Джеймс отвечает этим качествам. Он принимал участие во многих бизнес-процессах, которыми мы занимались в последние годы.

Он начинал как инженер, но по ходу работы в Mercedes все чаще занимался задачами из моей зоны ответственности, благодаря чему получил соответствующие навыки. Кроме того, важен и вопрос конкретного человека – бывший инженер вполне может справиться с ролью босса команды наравне с теми, кто пришел из финансовой или корпоративной сферы».

Тото Вольф, руководитель Mercedes AMG, с главой тактического штаба Джеймсом Волузом Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Наконец, у нынешней тенденции среди глав команд есть еще одна причина. Мы видим, что некоторые из них перестраивают структуру своего управления – добавляя генерального или управляющего директора, который занимает позицию между владельцами и руководителем коллектива.

Нагляднее всего это было видно на примере McLaren с Заком Брауном, а теперь его бывший подчиненный Андреас Зайдль займет аналогичную роль в Audi/Sauber. Также можно вспомнить Astin Martin, куда недавно пришел Мартин Уитмарш.

Такой подход разгружает главу команды, и прежде всего от менеджерских функций – выбора пилотов, отношений с поставщиками и спонсорами.

Прежде, когда руководитель сам отчитывался перед совладельцами, ему нужно было иметь качества менеджера и дипломата. В новой схеме он может сконцентрироваться на работе гоночной бригады. А для этого нужны профессионалы с серьезным знанием техники.