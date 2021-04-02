Мнение: почему сезон-2021 – самый важный в карьере Боттаса

Наши инсайдеры в Брэкли говорят, что в самой Mercedes склонны рассматривать предстоящий чемпиона мира совсем не так, как семь предыдущих. Это было ясно еще до первого Гран При, а события в Бахрейне лишь утвердили всех во мнении, что от Red Bull можно ждать очень серьезного сопротивления.

Настолько серьезного, что поединок, весьма вероятно, развернется за каждое зачетное очко. Неслучайно в концовке гонки Валттери Боттас поехал в боксы, чтобы на свежих шинах показать лучшее время круга и отобрать бонусный балл у Макса Ферстаппена.

В прошедшей гонке Red Bull вновь сражалась в формате «один против двоих», к которому болельщики хорошо привыкли за последние годы. Тогда Макс намного превосходил тех гонщиков, что делили с ним боксы – сначала Пьера Гасли, а потом Алекса Элбона. Но теперь такие гонки должны стать исключением из правила. У Милтон-Кинса есть дуэт сильных пилотов, что не может не сказаться на борьбе в Кубке конструкторов – и, как ни странно, на судьбе Валттери Боттаса.

«Он показал в гонке скорость, практически равную Максу», – сказал доктор Марко про мексиканского новобранца «Быков» Серхио Переса. И эти слова дорогого стоят.

Технические возможности двух машин очень близки, а это значит, что теперь Mercedes не сможет рассчитывать на одного только Льюиса в борьбе за Кубок конструкторов. А значит, от Боттаса требуется больше того, что он делал в последние годы.

Примечательно, что в 2019-м Валттери уступил Хэмилтону по очкам в личном зачете 20%. В прошлом году, хотя британец и пропустил одну гонку, а в другой не полностью восстановился от коронавируса, разница оказалась куда более серьезной – 35%.

Тото Вольф, глава Mercedes F1, и Валттери Боттас Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Полгода назад, когда Mercedes еще на год продлила контракт Валттери, все было иначе. Джордж Расселл еще не провел за Mercedes тот памятный уик-энд, который стал знаковым для Ф1, а форма Red Bull и близко не стояла рядом с нынешней.

Теперь же для Боттаса все куда серьезнее. Важно понимать, что хоть Mercedes и выигрывает титулы с 2014 года, именно сейчас команда должна особенно постараться и не огорчать производителя. Штутгартцы и так значительно сократили финансирование, и расстраивать концерн поражением было бы крайне несвоевременно.

А это значит, роль Боттаса возрастает – как и прессинг на него. В 2020-м вопросов с титулами не было. И потому на отставание от Льюиса легко было закрыть глаза. Есть победа Mercedes – есть и новый контракт с финном.

Сейчас Red Bull едет быстро, а Джордж Расселл едва ли согласится остаться в Williams. Как говорят, даже в самой Mercedes есть немало тех, кто под впечатлением от гонки Джорджа считал правильным как можно быстрее сделать его основным гонщиком чемпионской команды. И хотя в итоге все приняли решение совета директоров, у Расселла по-прежнему сохраняется в Mercedes мощное лобби, включающее и высшие эшелоны команды.

Все, что остается Боттасу – это сражаться за свое будущее. В Бахрейне мы увидели от него вполне достойное выступление – и внезапные слова критики после финиша. Но та гонка прошла для лидеров без участия Переса. Едва ли стоит рассчитывать, что так будет и дальше.

Ставки высоки, и Валттери сейчас важно не столько раздумывать о будущем, сколько добиваться максимальных результатов в настоящем.