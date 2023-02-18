Мнение: почему Сайнсу по силам преподнести сюрприз в новом сезоне Ф1

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В 2022-м Карлос Сайнс выглядел не особенно здорово в сравнении со своим напарником по Ferrari Шарлем Леклером. Конечно, победа в Сильверстоуне уже вписана в летописи Формулы 1 – но будем откровенны, она едва ли стала бы возможной без грубейшего тактического просчета Скудерии, которая не стала менять шины лидирующему монегаску перед рестартом незадолго до финиша.

Сайнс закончил сезон пятым. Такой результат стал следствием не только технических поломок, но и его собственных ошибок. Так что зимой гонщик неизбежно задал сам себе несколько важных вопросов. И можно говорить, что в результате он установил высокую планку для предстоящих сражений с Леклером, гонщиками Red Bull и Mercedes.

Карлос готовится начать свой девятый год в Формуле 1. Он дебютировал еще в 2015-м за Toro Rosso, выступал за Renault и McLaren, а в 2021-м пришел в Ferrari, где заменил Себастьяна Феттеля. Мадридца можно сравнить с дизельным мотором – он не сразу выходит на рабочий режим, но затем упорно движется вперед.

Это хорошо видно по его выступлениям за McLaren. Да и первый год в Ferrari заслуживает всяких похвал. Силой пилота всегда была стабильность, и в Маранелло Сайнс вновь продемонстрировал ее. Он переиграл Леклера, принца Скудерии, хотя тому в 2021-м частенько не везло.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

После такого начала поклонники Формулы 1 ждали яркого внутреннего противостояния в Ferrari с самого начала 2022 года. Но очень быстро стало ясно, что на этот раз Леклер ощутимо быстрее. Сайнс пытался угнаться за ним, что привело к нескольким ошибкам в первых Гран При.

28-летний гонщик не сумел найти общий язык с F1-75. Только к Канаде дела постепенно пошли в нужном направлении – гонщик смог оказать прессинг на Макса Ферстаппена в споре за победу. А в Сильверстоуне впервые в карьере поднялся на вершину подиума. Леклер продолжал оставаться впереди, но отставание Сайнса стабильно сокращалось.

Сам он, подводя итоге чемпионата, сказал в интервью Sky Sports: «Не стану врать: я не в восторге от своего сезона. Первая его половина вышла откровенно сложной. Прежде у меня никогда не было проблем с темпом, я сразу ехал быстро практически на любой машине.

Но сейчас впервые уступал [напарнику] две-три десятых. Мне пришлось по-настоящему постараться, чтобы ликвидировать это отставание. Шарль был по-настоящему хорош на старте чемпионата.

Но это позволило мне лучше увидеть собственные слабые места. Я сумел найти верный ритм и отыскать общий язык с машиной. Это важный базис для нового сезона».

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после пожара на Гран При Австрии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Базис – очень важное слово. На этот раз правила Ф1 остались практически неизменными, и представленная Ferrari машина SF-23 выглядит очень похожей на свою предшественницу. С одной стороны, для Карлоса это не самая позитивная новость. Она означает, что рассчитывать на радикальные перемены не приходится.

С другой, он завоевал в 2022-м три поула, одержал одну победу и смог заметно прибавить во второй половине чемпионата. Это вселяет уверенность. Зимой гонщик тоже не сидел сложа руки. «Я лучше всех знаю, что должен прибавить, – объяснил испанец. – Зимой я упорно работал и готовился. Верю, что мне по силам стать еще сильнее».

В минувшем чемпионате Сайнс лишился одного из своих главных козырей, стабильности. «Я потерял то, что было моей силой в McLaren и в первом сезоне за Ferrari», – честно признал он.

Как говорится, осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Карлос рассказал, что много размышлял об этом в последнее время. «Я думал о коммуникациях с командой, о своем психологическом настрое, о подходе к пилотированию, – объяснил он. – После нескольких лет я понял, что есть вещи, которые необходимо поменять.

Важно постоянно ставить перед собой новые задачи, и я делаю это, хотя и не рассказываю об этом. Такие вещи нужно знать лишь самому гонщику и небольшой команде людей вокруг него. Мои инженеры обо всем в курсе. Я всегда открыт с теми, с кем работаю».

Карлос Сайнс, Ferrari

После того, как долгое время карьера развивалась по восходящей, даже небольшой спад должен непременно стать для любого серьезного спортсмена основанием для перемен.

«Когда ты выступаешь за Ferrari и стремишься к успеху так же, как я, то на новый сезон можно ставить себе только одну цель – выиграть чемпионат, – объяснил испанец. – Это нужно не только мне, но и всей команде. Понятно, что задача непростая, и для ее достижения гонщик и команда должны сделать все, на что они способны.

Что это значит? Что необходимо сделать мне, а что – Ferrari? Именно в этом я постарался разобраться зимой. И, думаю, это позволило мне сделать шаг вперед. Вне зависимости от того, как будут развиваться события, я определенно чувствую больше уверенности, чем прежде. Я ощущаю, что лучше готов и способен на большее.

Но при этом прекрасно понимаю, что все остальные тоже готовы и очень хотят победить».

Проведя в Маранелло множество сессий на симуляторе, Карлос пришел к выводу, что SF-23 в плане поведения на трассе почти не отличается от прошлогодней машины. В то же время, с новинкой ему быстро удалось найти общий язык. Карлос с середины января постоянно приезжал в Маранелло, общался с инженерами. И у него нет сомнений, чего ожидать от предстоящего сезона.

«Мы смогли ясно понять, что именно нужно сделать, – объяснил гонщик. – И в этом плане зима оказалась неожиданно короткой. Теперь важно воплотить все наши планы в жизнь».

Остается всего один вопрос: хватит ли этого, чтобы всерьез претендовать на титул чемпиона?

Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari