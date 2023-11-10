Мнение: почему протест Haas неверно считать безрезультатным

Команда Haas F1 пополнила длинный список тех, кто не смог убедить FIA в необходимости пересмотреть вынесенное ее судьями решение. В этот раз речь шла о недавней гонке в Остине – еще по ходу дистанции болельщики заметили, что в шестом повороте трассы многие гонщики четырьмя колесами выезжают за белую линию, что является нарушением правил.

Однако никого из них так и не наказали – и спустя без малого две недели Haas направила официальный запрос на пересмотр итогов гонки, подкрепив его кадрами высокого разрешения с бортовых камер. По мнению американцев, как минимум у Серхио Переса, Алекса Элбона, Логана Сарджента и Лэнса Стролла факт нарушения пределов трассы не вызывал сомнений.

Как требуют регламенты, до рассмотрения по существу FIA должна была признать, что новые доказательства отвечают обязательным критериям, то есть одновременно являются имеющими отношение к делу, значимыми и недоступными на момент изначального судейского рассмотрения.

Этот барьер уже много раз оказывался непреодолимым для тех, кто решался спорить с судьями. Кто бы и что бы не предоставлял в FIA, там всегда отвечали, что все это было известно с самого начала и в целом не особенно важно.

Haas тоже получила отказ. Но в этот раз официальный ответ федерации по итогам рассмотрения содержит важную деталь. FIA признала неспособность обеспечить контроль за соблюдением правил на должном уровне.

Именно поэтому в документе содержится настоятельная рекомендация как можно быстрее отыскать решение «совершенно неудовлетворительной» ситуации. Учитывая обычный подход FIA, подобное можно фактически считать признанием как минимум частичной правоты Haas.

В тексте сказано: «Несмотря на формальный вердикт по запроcу [Haas], судьи отметили отдельные доказательства, свидетельствующие, по всей видимости, о потенциальных нарушениях пределов трассы на апексе шестого поворота.

Речь идет о неспособности должным образом обеспечить исполнение действующих стандартов контроля соблюдения пределов трассы для всех участников, что является совершенно неудовлетворительным, и поэтому мы настоятельно рекомендуем всем заинтересованным сторонам как можно быстрее внедрить решение для предотвращения повторения этой широко распространенной проблемы».

Фото: Williams Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Логан Сарджент, Williams Racing FW45

В шестом повороте работали только камеры внешнего наблюдения – они, как и бортовые камеры, но обеспечивали достаточного разрешения для однозначного суждения о точном местонахождении машины в спорных ситуациях.

Вопрос с белыми линиями обрел в нынешнем сезоне особенную актуальность. По ходу Гран При Австрии было зафиксировано в общей сложности более 1200 таких нарушений, что привело к значительным изменениям в протоколе уже после финиша гонки. Итогом стала рекомендация оборудовать на «Ред Булл Ринге» больше гравийных ловушек.

В Катаре пришлось прямо по ходу уик-энда переносить белые линии, чтобы облегчить задачу пилотам и не рисковать повреждением шин на острых поребриках.

FIA явно не в восторге от нынешней ситуации. Именно поэтому в документе по итогам рассмотрения апелляции Haas сказано: «Судьи оставляют решение о том, нужно ли решать проблему посредством более эффективных технологических средств, модификаций трасс, сочетания этих приемов или других стандартов регулирования и правоприменения, за теми, кто обладает большей компетенцией в данном вопросе.

Однако, исходя из сроков принятия таких решений, становится ясно, что невозможно получить окончательный ответ в этом году.

При этом, учитывая количество различных автодромов, на которых в этом сезоне возникли серьезные проблемы с границами трассы, нельзя не признать, что FIA совместно с организаторами уже добились значительных успехов – и дальнейшие решения следует найти до начала сезона 2024 года».

Все это позволяет говорить, что своей апелляцией Haas удалось в действительности добиться серьезных результатов. Нико Хюлькенберг так и остался 11-м в протоколе Гран При США, но FIA признала проблему. Потому можно надеяться, что впредь таких спорных историй станет существенно меньше.