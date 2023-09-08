Мнение: почему отчет FIA по лимиту бюджетов рано считать полным успехом

Чем дольше продолжалось ожидание в преддверии публикации итогового отчета по результатам 2022 года, тем крепче было ощущение, что и в этот раз кому-то из команд не удалось избежать нарушений.

Слишком свежи еще в памяти события годичной давности, когда целый месяц паддок наводняли слухи про перерасход у Red Bull, сама команда все отрицала, а после официального сообщения начались долгие дискуссии о том, каким должно быть наказание.

Было ощущение, что в случае новых нарушений можно ждать очередного информационного взрыва – пожалуй, даже более мощного. Тем более, что довольно серьезные СМИ называли в числе подозреваемых ту же Red Bull, да еще и Mercedes с Aston Martin.

В паддоке точно не удалось бы добиться консенсуса, как поступить в этом случае. Именно поэтому в преддверии публикации отчета можно было услышать самые разные варианты, как лучше поступить в интересах спорта. Одни команды предлагали в этот раз вовсе закрыть глаза на любые нарушения, если те не являются вопиющими. Другие, напротив, были не прочь объявить нарушителями всех. Третьи же считали, что надо найти двух-трех самых злостных растратчиков и показательно разобраться с ними.

FIA со своей стороны подошла к вопросу намного обстоятельнее, чем годом ранее. Ее специалисты не только исследовали документы, но и опрашивали самых разных свидетелей.

Понятно, что все топ-команды работают на самой грани лимита. И их боссы в последнее время испытывали стресс от каждого входящего звонка или сообщения от своих финансовых директоров, ожидая худшего. Сейчас, получив сертификаты соответствия, они могут на время выдохнуть.

FIA официально подтвердила, что все участники чемпионата уложились в требования регламента. И хотя это не может не обрадовать команды, такой вердикт аудиторов по умолчанию привел к разговорам о том, что те нашли способы обойти действующие ограничения.

И именно эти сомнения, вне зависимости от того, сколь они обоснованы, сейчас выглядят главным препятствием для всеобщего счастья.

Никто в Ф1 не станет спорить, что сама идея лимита бюджетов станет успешной только в том случае, если все, кого затрагивает этот вопрос, будут убеждены в прозрачности контроля. Если же возникнет недоверие, то рухнет вся система, которая сейчас является действительно полезной.

Гендиректор Ф1 Стефано Доменикали сказал по ходу уик-энда в Монце: «Финансовые правила работают уже третий год. И я должен сказать, что вижу изменения к лучшему.

Финансовая стабильность позволила значительно поднять стоимость команд. Впрочем, как всегда бывает в новой и сложной истории, необходимы эффективные инструменты для контроля. Причем располагать ими должны все стороны.

Доверие исходит из гарантий, что все контролируется вплоть до мельчайших деталей. И в случае нарушения должно непременно следовать спортивное наказание, причем такое, которое убедит команды отказаться от незаконных действий».

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вопрос веры

В действительности, затронутая итальянцем тема имеет две составляющих. Во-первых, важно, что команды не имеют доступа к финансовым документам своих соперников, а равно и к выводам аудиторов FIA, которые проводят их анализ.

Для руководящего органа Ф1 делиться подобной информацией было бы столь же неправильно, как и деталями конструкции машин конкурентов или особенностями их соответствия правилам. Конфиденциальная информация остается таковой, даже находясь в распоряжении федерации.

Кроме того, команды обязаны верить FIA, так как озвученные ей решения не подлежат оспариванию. К примеру, в случае Технического регламента возможен такой сценарий: команда привозит на Гран При новую деталь, получает от судей одобрение и ставит на машину. Но на следующем этапе кто-то из соперников все равно вправе написать протест на несоответствие этой детали правилам.

С финансами все не так: если FIA приняла какое-то решение, оно сразу окончательное. Строго говоря, у команд есть возможность написать заявление, если они уверены, что соперники что-то нарушили в денежных вопросах. Вот только подавать такие заявления можно лишь с 1 января по 30 апреля – задолго до публикации итогового отчета.

Более того, статья 6.11 Финансового регламента прямо говорит: «Право апелляции по любому решению Администратора лимита бюджетов в отношении сертификата соответствия для команд не предусмотрено».

Единственный потенциальный способ что-то изменить – если появится свидетель или свидетельства нарушений. В этом случае FIA вправе запустить собственное расследование.

В правилах сказано: «Администратор лимита бюджетов вправе гарантировать полную или частичную неприкосновенность любому, кто раскроет обстоятельства или факты нарушений… и/или предоставит свидетельства, позволяющие привлечь нарушителей к ответственности».

Для этой процедуры отведен пятилетний срок, что имеет серьезный смысл. Мало в какой команде смогут гарантировать, что все ее сотрудники, имеющие доступ к деликатной информации, продолжат работу на протяжении столь долгого времени. Потому едва ли кто-то захочет играть в рискованные игры, понимая, что все тайное может стать явным.

После старта: впереди Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В зоне особого внимания

И хотя скептики едва ли успокоятся даже после официальной публикации отчета, они не могут не признать, что проверка деятельности команд в этот раз проходила на совершенно другом уровне, нежели 12 месяцев назад.

FIA привлекла к аудиту не четверых сотрудников Департамента финансового регулирования, а сразу десять человек. Да и проработка документов проводилась на куда более серьезном уровне.

Как признались главы команд, их финансовым директорам после сдачи документов поступили опросные листы для прояснения неоднозначных моментов. В них было задано более сотни различных вопросов.

Визиты представителей FIA на базы теперь включали опрос персонала, проверку отдельных узлов и деталей машин. Контролеры получили доступ не только к IT-системам, но даже к переписке в мессенджерах и любой другой информации, которая покажется им имеющей отношение к делу.

При этом в самих командах приветствовали такой уровень внимания, пусть даже затраты сил и времени на помощь комиссиям порой оказывались нешуточными.

Стоит добавить, что сама FIA также постоянно совершенствует свои процедуры, анализируя общение с финансовыми сотрудниками команд и их ответы на уточняющие вопросы.

Сейчас все участники чемпионата были признаны законопослушными, но в скором времени история выйдет на новый уровень. Ведь директива TD45 о контроле за негоночными проектами была опубликована всего несколько месяцев назад, а в силу и вовсе вступит с 1 января 2024 года.

И хотя в опубликованном отчете FIA отдельно подчеркнуто, сколь тщательным был проведенный анализ, нет сомнений, что в дальнейшем проверки станут еще серьезнее.

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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Дождемся Сингапура

Суперконкурентная природа Формулы 1 неизбежно приводит к тому, что здесь любой подозревает соперников в попытках получить преимущество незаконным путем – порой эти подозрения принимают характер паранойи. Финансовых вопросов это касается в ничуть не меньшей степени, чем хитрых технических решений.

Если вспомнить, до публикации финального отчета многие команды давали понять, что сомневаются в чистоплотности соперников. При этом мало кто спешил уверять, что сам он точно в безопасности. Это показывает, что тщательность проверок оставляла в сомнениях даже тех, кто вроде бы ничего не нарушил.

Глава Mercedes Тото Вольф сказал ранее по ходу чемпионата: «Если кто-то хитрит тем или иным способов, это наверняка станет известно».

Это доверие проверяющей стороне крайне важно для успеха самой задумки с лимитом бюджетов. В действительности, этот механизм является ключевым в деле обеспечения долговременной финансовой безопасности команд. И потому важно уже на ранних этапах сделать все, чтобы все процедуры показали свою эффективность и работоспособность.

Так что давайте все же не будем спешить с восторгами по поводу отчета и подождем, что скажут команды на ближайшем Гран При. Если они поддержат FIA и позитивно оценят результаты аудита – это очень здорово. А вот если начнутся намеки, что кто-то обхитрил федерацию или смог убедить ее не выносить сор их избы – вся эта история может пойти по совсем иному сценарию…