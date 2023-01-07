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Этот материал был опубликован еще до того, как Майкл Андретти официально озвучил планы выступать в Больших Призах при поддержке концерна GM и его бренда Cadillac. Впрочем, сделанное американцами объявление вполне укладывается в логику автора.

Остались в прошлом времена, когда командам Формулы 1 приходилось бороться за свое существование. Еще недавно их не набиралось и десятка – под конец сезона-2014 на старт выходили всего девять. Казалось бы – почему не открыть двери паддока? Ведь чем больше машин – тем больше рабочих мест для пилотов и событий на трассе.

Официально, между тем, никаких разговоров о расширении пелотона долгое время не было – вплоть до начала этой недели, когда подобное желание высказал президент FIA Мохаммед Бин Сулайем. В социальных сетях он написал, что «попросил свою команду в FIA рассмотреть возможность запуска процедуры отбора для потенциальных новых команд чемпионата мира Формулы 1».

Строго говоря, формально это просто поручение, а вовсе не само начало отбора. Но нет сомнений, что именно таким должен быть первый шаг к расширению Ф1. Сначала надо прощупать почву и понять, можно ли говорить о достаточном количестве желающих.

На самом деле, задача только на первый взгляд кажется несложной. На пути как потенциальных кандидатов, так и боссов спорта, в действительности существуют многочисленные препятствия.

Как работает процедура тендера?

Формула 1 – это и близко не тот чемпионат, где можно прийти, заполнить заявку и спокойно готовить машины к старту. Здесь существует множество процедур, которым необходимо следовать. И первая из них – потенциальным кандидатам предстоит доказать, что они заслуживают места на решетке.

Бин Сулайем правильно сделал, что предложил соискателям обозначить себя. За этим должен последовать тендер по выбору самого достойного.

В последний раз такой проходил еще в мае 2015 года, когда в Ф1 уже было десять команд. Тогда планировалось выбрать еще одну, которая могла бы дебютировать в 2016-м или 2017-м.

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

В итоге было решено, что ни один из претендентов не соответствует всем критериям. Однако тот прецедент позволил узнать четыре ключевых фактора, на которые в данном случае обращает внимание FIA. Это:

a) технический потенциал и ресурсы команды;

b) способность привлечь и сохранить необходимое финансирование, позволяющее выступать в чемпионате на конкурентоспособном уровне;

c) опыт команды и ее кадровый состав;

d) оценка федерацией той пользы, которую кандидат способен принести всему чемпионату.

На момент прошлого тендера критически важным стал второй пункт из этого списка. Всего за шесть месяцев до старта отбора закрылась Caterham, а Manor уже была на последнем издыхании – она продержалась до конца 2016-го, после чего тоже пошла ко дну.

Если возвращаться к процедурам, то после того, как FIA получит все заявки от желающих и проведет их комплексную проверку, включающую аудит и собеседования, приходит время принять окончательное решение.

Последней командой, которой удалось пройти весь этот путь, стала Haas в 2014 году. Изначально американцы планировали дебютировать в Ф1 в 2015-м, однако затем отложили начало выступлений на год, чтобы получше подготовиться.

Это оказался очень успешный прецедент, который показал cправедливость требований FIA.

Амбиции Andretti

Новости о том, что в Ф1 задумались о расширении пелотона, теплее всего наверняка были приняты по другую сторону Атлантики, где Майкл Андретти не скрывает планов расширить фамильную гоночную империю.

Американец уже год активно рассказывает о своих планах прийти в Большие Призы: они включают строительство в Индианаполисе новой базы, рассчитанной на выступления в Ф1. Майкл демонстрирует завидную настойчивость – в минувшем сезоне он регулярно приезжал на Гран При и общался с ключевыми фигурами паддока, включая и Бин Сулайема.

Одна из главных сложностей для Андретти состояла в том, что FIA не запускала формальную процедуру поиска новых участников чемпионата. Он мог сколько угодно убеждать боссов и участников Ф1 в серьезности своих намерений, но не существовало механизма, который позволял присоединиться к гонкам, лишь опираясь на собственный интерес. Пусть даже все понимали, что в дверь чемпионата стучится сильная и толковая команда, эта дверь все равно оставалась закрытой.

Теперь все иначе. Если план Бин Сулайема начнет претворяться в жизнь – а разве может быть иначе? – это даст всем заинтересованным сторонам зеленый свет. А уж в том, что Андретти займет место во главе очереди из желающих, сомневаться не приходится.

Майкл Андретти, генеральный директор и председатель Andretti Autosport Фото: Андреас Бейл

Если вспоминать приведенные выше критерии, к Andretti не должно возникнуть вопросов. Свои технические навыки команда успешно демонстрирует в IndyCar, австралийской серии Supercars и гонках на выносливость. Это же касается и навыков персонала. Финансирование Майкл тоже найдет без проблем, особенно с учетом бума популярности Ф1 в США.

Остается четвертый пункт, который и станет камнем преткновения. Ведь предстоит убедить совет директоров Ф1 и все десять команд, что приглашение нового участника принесет им пользу.

Вопрос на $200 млн

С точки зрения болельщиков возможность появления новой команды, да еще американской, выглядит очень интересной. На майском этапе в Майами Андретти говорил, что «миллионы людей поддерживают нас», добавляя при этом, что «это не те люди, которые сейчас важны».

Понятно, что так он намекал на существующие команды. Пока публичную поддержку планам Andretti выразили лишь McLaren и Alpine. Главу первой Зака Брауна связывают с Майклом дружеские отношения, они вместе занимались программой Фернандо Алонсо в «Инди-500» в 2017 году. Кроме того, команда United Autosports, которой владеет Зак, выступает совместно с Andretti в Extreme E и серии Supercars.

Владельцы Alpine F1 из концерна Renault выглядят самыми очевидными поставщиками силовых установок для американца (выглядели до сделанного объявления – прим.ред.).

Но остаются еще восемь команд, и они отнеслись к планам Андретти в лучшем случае с прохладцей. И прежде всего такая позиция продиктована финансовыми факторами.

Сейчас призовой фонд Ф1 делится сложным образом по нескольким статьям, но в любом случае распределяется между десятью участниками. Причем в последней версии Договора согласия, которая действует с 2020 года, для всех предусмотрены более-менее равные куски большого пирога.

Несмотря на отдельные успехи, Haas остается в Формуле 1 командой из второй половины пелотона Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Основание для опасений состоит в том, что при появлении в чемпионате 11-й команды доходы каждой из существующих снизятся примерно на 10%. И заручиться поддержкой новый участник сможет только в том случае, если согласится компенсировать финансовые потери. Как заметил Тото Вольф: «Если придет новая команда, сможет ли она принести больше денег, чем придется на нее потратить?».

В Формуле 1 постарались заранее урегулировать этот щепетильный вопрос путем создания специального фонда, куда дебютант должен будет внести $200 млн, иначе не получит пропуск в паддок. Эти средства будут разделены между существующими командами, чтобы компенсировать потерю в 10%. Но не прошло и двух лет с момента введения этого правила, а уже слышны призывы повысить размер компенсационного фонда.

«Его утвердили несколько лет назад, когда стоимость Формулы 1 была совсем другой, – говорил в июне босс Haas Гюнтер Штайнер. – Мне кажется, пора провести корректировки в соответствиями с нынешними реалиями – понятно, что в сторону повышения. Хотя, конечно реализовать это будет очень непросто».

Привлечь на свою сторону всех участников чемпионата станет для FIA непростой задачей, если там окончательно решат привести в чемпионат дебютанта. Кроме того, хотя федерация и осуществляет спортивное руководство, равноценным участником этого процесса выступает и держатель коммерческих прав. И найти компромисс, который устроит всех, едва ли будет просто.

А нужна ли вообще 11-я команда?

В Ф1 ясно дали понять, что готовы расширить пелотон только в том случае, если увидит от этого выгоду для всего чемпионата.

В августе генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали говорил, что «это не вопрос количества», и что «не считает нынешнее количество команд недостаточным». Итальянец аргументировал это тем, что сила нынешней решетки должна развеять любые опасения о возможном снижении конкуренции. Страх об этом живет со времен Caterham, Marussia и HRT.

История команды HRT много лет служила примером того, что в Ф1 нельзя брать любого желающего Фото: Sutton Images

«Нам нужна такая команда или такой производитель, которые не просто сильны, но и имеют серьезные долгосрочные цели, – говорил Доменикали незадолго до того, как в Audi объявили о запуске программы в Ф1 с 2026 года в качестве поставщика силовых установок. Для чемпионата это очень солидное усиление.

Предложение, сделанное Бин Сулайемом, наверняка подвигнет к действию и другие заинтересованные стороны. Известно, что Porsche после обескураживающего завершения истории с Red Bull ищет иные варианты развития своего проекта. Присутствие в списке производителей такого бренда несомненно усилит позиции Ф1

Проект появления новой команды выглядит очень интересным, он расширит рынок пилотов и заинтересует болельщиков. Но в действительности это очень долгая история. И Бин Сулайем сделал лишь крохотный первый шаг.

Если этот процесс получит развитие, весь сезон-2023 может пройти на фоне постоянных политических дрязг по поводу того, кто, когда и на каких условиях сможет присоединиться к чемпионату. Ведь в Формуле 1 не бывает ничего простого или быстрого…