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К чему боссу Mercedes такая спешка, спросите вы. На самом деле, все просто: нужно договориться обо всем до того, как машины нового сезона выйдут на трассу, и станет понятна истинная сила W14.

Новый контракт должен стать для гонщика и команды уже пятым по счету. И не похожим на все прежние. Хэмилтон, которому недавно исполнилось 38 лет, сохраняет отличную спортивную форму и явно передумал вешать шлем на гвоздь. Но чтобы договориться, сторонам нужно урегулировать несколько важных вопросов. Как ни странно, речь вовсе не о деньгах.

Уже в рамках нынешнего двухлетнего соглашения Mercedes финансирует фонд Mission 44, основанный гонщиком. Сейчас Льюис нацелен расширить подобную практику.

Команде же важно предусмотреть все потенциальные сценарии и заранее продумать, как быть в случае досрочного решения Льюиса об уходе. Пока у семикратного чемпиона нет таких мыслей, но в спорте подобные вещи порой происходят очень быстро.

Речь о том, что гонщик захочет остановиться после сезона-2023. По очень простой причине – окажется, что новая машина W14 не в состоянии обеспечить Льюису заветный восьмой титул.

Именно поэтому команда так спешит согласовать все условия и скрепить их подписями уже сейчас, пока расстановка сил покрыта тайной. Безусловно, новый контракт не может служить страховкой от неудач, но если грамотно все прописать, отказаться от дальнейших выступлений гонщику будет весьма непросто.

Разумеется, портить отношения со своей главной звездой в Mercedes тоже не хотят – напротив, готовы предложить ему солидные деньги, чтобы тот оставался послом бренда после прекращения выступлений.

Но все же, Льюису нельзя позволить сделать то, что в свое время устроил Нико Росберг – в декабре 2016-го тот просто позвонил Вольфу и сообщил, что больше не будет выступать в Ф1.

Сезон 2022 года стал для Льюиса Хэмилтона самым неудачным в карьере Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Потому новый контракт Льюиса должен быть составлен так, чтобы предусмотреть вариант «полюбовного» расставания в конце 2023-го.

Разумеется, формально возможен и вариант, когда Хэмилтон вообще не станет ничего подписывать. Но Тото Вольф уверен, что того не произойдет. «Я совершенно уверен, – сказал австриец. – Льюис является частью команды, а команда – частью Льюиса. Нет никаких основания останавливать сотрудничество. Одна из его сильных сторон – постоянное стремление к успеху. Он не просто великий спортсмен, но и мотивированный целеустремленный человек».

Так что продление можно считать неизбежным. Вот только чем больше в новом контракте будет условий для его досрочного расторжения со стороны семикратного чемпиона, тем тщательнее Mercedes нужно готовить запасной план. С этим есть сложности, так как прямо сейчас в молодежной программе команды нет тех, кто готов выступать в Гран При. Нет даже тех, кто будет готов к этому в ближайшем будущем. А на рынке пилотов самой Ф1 все интересные кандидаты заняты как минимум до конца 2024 года.

Однако, как мы уже увидели в прошедшем сезоне, при известном желании (подкрепленном финансовыми возможностями) любое соглашение может быть разорвано.

Не секрет, что в гараже Mercedes есть немало поклонников Ландо Норриса. Но в McLaren договорились с ним о совместных выступлениях аж до конца 2028 года. Так что в Брэкли рискуют остаться без достойной замены, потому особенно важно не дать Льюису уйти.

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Ландо Норрис, McLaren, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, на пресс-конференции Фото: FIA Pool

Для самого пилота ставки тоже высоки. На этой неделе в различных СМИ замелькали публикации, будто штутгартский концерн предложил ему едва ли не десятилетний контракт на умопомрачительную сумму, предусматривающий продолжение сотрудничества после Ф1. Это показывает значение семикратного чемпиона для Mercedes и его маркетинговый потенциал.

Такая «пенсия» ничуть не противоречит проектам самого Льюиса, которым гонщик намерен уделять время и силы, когда уже не будет необходимости постоянно выходить на старт Гран При. Рано или поздно его карьера завершится, но расставание с гонками на такиз условиях едва ли расстроит Хэмилтона. Возможно, в сплетнях про сотни миллионов действительно есть здравое зерно.

Пока же очень многое зависит от того, сможет ли проект W14 соответствовать ожиданиям. И еще от того, как будет складываться внутреннее противостояние с Джорджем Расселлом. Но пока есть основания говорить, что Льюис не захочет уходить раньше 2025 года.

В Mercedes очень рассчитывают на это, ведь такой сценарий оставит Вольфу и компании достаточно времени на поиск того, кто займет место звездного гонщика. Впрочем, говорить о равноценной замене в данном случае едва ли возможно…