Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

Немецкий пилот допустил серьезные ошибки в двух первых гонках, однако отношение медиа к нему остается удивительно благодушным. Скажем, авторитетная и далекая от сентиментальности газета Bild после дебюта Мика в Бахрейне написала, что «он пересек линию финиша самым последним», однако добавила, что это «не из-за формы самого гонщика, а только по той причине, что машина Haas не в силах угнаться за остальным пелотоном».

Эта формулировка, хоть и является справедливой по сути, служит отличным примером того, как журналисты оберегают Шумахера. После той самой гонки в Бахрейне все бросились писать, что он дебютировал в Ф1 даже лучше своего отца Михаэля в 1991-м, так как тот сошел уже через несколько сот метров, спалив сцепление.

При этом все старательно избегали упоминаний о том, что Михаэль стал сенсацией того уик-энда в Спа, завоевав на Jordan пятую стартовую позицию, тогда как Мик завершил свою первую гонку 16-м с круговым отставанием.

Надо признать, что этой зимой публикации в СМИ – прежде всего в Германии – оставались довольно сдержанными в части ожиданий. Было ощущение, что никому не хочется делать из Шумахера-младшего суперзвезду, чтобы потом ожидания фанатов разбились о реальность – ведь было понятно, что машина Haas в этом сезоне способна принести только разочарование.

Как ни странно, но после четырех гонок Мика вполне можно назвать одним из позитивных сюрпризов 2021 года. Однако уже слышны разговоры, что пора бы отказываться от чрезмерной аккуратности высказываний и начинать оценивать немца так же, как любого другого новичка.

Motorsport.com спросил самого пилота, не раздражает ли его это особенно мягкое отношение. 22-летний Шумахер, известный готовностью говорить на любую тему, на этот раз оказался обескуражен: «Честно говоря, я даже не знаю, что тут сказать».

Мик Шумахер, Haas VF-21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Как оказалось, Мик неверно понял вопрос. Он решил, что речь идет о той критике, которую он все же получил за свой разворот в Бахрейне и особенно за аварию позади машины безопасности в Имоле. Но поняв, что именно у него спрашивают, ответил: «Нет, у меня нет впечатления, что со мной особенно деликатничают».

Однако затем он добавил: «Впрочем, меня сейчас не особенно критикуют. А сам я отношусь к таким вещам вполне нейтрально. Я принимаю критику. Много ее или мало, я знаю истинное положение вещей. Мне известны свои возможности и я знаю, в чем должен прибавлять.

Скажем так: да, у меня были ошибки в Бахрейне и Имоле, и они позволили мне очень многому научиться. Разумеется, я стремлюсь не допускать ошибок. Но они случаются, это нормально. Мы люди, а не роботы. Повторюсь: я нацелен не допускать ошибок, а из тех, что все же случаются, извлекать максимум пользы».

Надо признать, что Шумахеру в известном смысле повезло. Его напарником стал другой дебютант Никита Мазепин, и в этой дуэли немцу пока удается уверенно брать верх. От этапа к этапу Мик ошибается все реже, а при удачном стесении обстоятельств ему даже удается навязать борьбу соперникам из Williams. Все это очень полезно для обретения уверенности.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Даже по тональности его интервью можно заметить, что Мик постепенно избавляется от той неуверенности, которая свойственна новичкам Ф1. Можно вспомнить недавний эпизод в Барселоне, где пилот стал гостем Рэйчел Брукс, ведущей канала Sky Sports.

Та спросила, что больше всего удивило пилота в Больших Призах. «Насколько здесь расслабляющая атмосфера», – со смехом ответил Шумахер. После чего пояснил: «Это может звучать странно, но для меня вся активность медиа и все то, что происходит вокруг, не является проблемой. Я люблю свою работу, люблю вместе с инженерами пытаться сделать машину быстрее и в целом получаю удовольствие от того, чем занимаюсь».

Следует признать, что молодой гонщик действительно уже чувствует себя в премьер-классе как дома. Да, свой первый сезон он проводит на объективно худшей машине в пелотоне, о все равно находит возможность видеть в ситуации позитив. Возможно, еще и поэтому каждая его ошибка, даже самая малая, не становится поводом для всеобщего изучения под микроскопом.

И еще очень помогает, что Мику есть, на кого опереться. Достаточно назвать Себастьяна Феттеля. Отношения между двумя немцами всегда были доверенными, а сейчас можно видеть, как они явно укрепляются с каждым Гран При. «Себ обычно привозит на гонки свой моторхоум, а я ставлю свой рядом, – объяснил гонщик Haas. – Здорово, что есть кто-то, к кому ты можеш просто зайти и задать вопрос.

Я еще мне нравится просто поболтать с ним. Занимаясь гонками, вы порой ощущаете себя одиноким, так как проводите все время на этапах. Здорово, когда есть кто-то рядом».