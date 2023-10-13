Мнение: почему моторы 2026 года станут ключевым фактором на рынке пилотов

Молодой австралиец останется в Уокинге до конца 2026 года. На самом деле, это примечательный факт. Поклонникам Ф1 хорошо известно, что в пелотоне 2024-го и даже 2025-го уже немало заполненных вакансий – но вот на последующий период контракт до недавнего времени был всего у одного гонщика: Макс Ферстаппен останется в Red Bull и вовсе до сезона-2028.

И дело здесь не только в том, что в Формуле 1 редко заключают действительно долгие соглашения.

Чемпионат-2026 спорт начнет по совершенно новым техническим правилам, которые прежде всего затронут силовые установки. И эта ситуация неизбежно вызывает в памяти события сезона-2014, когда подобная трансформация происходила в прошлый раз.

Тогда Mercedes удалось получить колоссальное преимущество над соперниками из Ferrari и Renault, которое потом сохранялось на протяжении многих лет. Новички из Honda пришли в чемпионат в 2015-м, начав программу с чистого листа. Первое время это был очень болезненный путь ошибок и неудач – который лишний раз продемонстрировал, сколь сложно в Ф1 сразу сделать все правильно.

Наверное, в этот раз перемены все же будут не столь глобальными, как шаг от «атмосферных» V8 2.4 к гибридным V6 1.6. Но все же, встряска тоже обещает стать серьезной.

В теории Honda, Ferrari, Mercedes и Renault должны в этот раз получить преимущество, так как за последнее десятилетие наработали солидный технологический багаж. В отношении альянса Red Bull/Ford, а уж тем более дебютантов из Audi сомнений куда больше.

И пока нет ни малейшего понимания, какой окажется расстановка сил между шестью производителями в первой гонке новой эры в марте 2026 года.

Новый контракт позволит Оскару Пиастри выступать за McLaren до конца 2026 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Разумеется, каждому производителю прекрасно известно, как далеко он сам продвинулся в разработках – а вот о прогрессе соперников он может судить только по слухам, которые регулярно появляются в паддоке.

Гонщикам и их менеджерам при планировании на будущее приходится лишь строить догадки о том, в какой форме будут те или иные команды в 2026 году.

Конечно же, всем хочется повторить успех Льюиса Хэмилтона, который в сентябре 2012-го сменил побеждающую McLaren на не хватающую звезд с неба Mercedes – после дебюта эта команда дважды заканчивала сезон четвертой, а затем вовсе стала пятой.

Упрекам в недальновидности британца и его погоне за деньгами не было конца, пока не пришел сезон-2014 – и внезапно оказалось, что посулы гонщику со стороны Росса Брауна с Ники Лаудой оказались далеко не пустыми словами.

Да, Хэмилтону пришлось перетерпеть последний год V8, в котором доминировала Red Bull, но затем его команда преобразилась благодаря гибриду из Бриксуорта, и Льюис смог выиграть шесть титулов за семь лет, попутно перекрыв все существующие рекорды спорта.

Этот сценарий остается мечтой для любого гонщика и заставляет их всерьез задумываться о том, оставаться ли с привычной синицей в руках или все же попробовать угнаться за журавлем в небе.

Главные успехи Льюиса в Ф1 пришлись на эру гибридных моторов V6 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Именно поэтому столь интересно выглядит ситуация Ферстаппена, который решился надолго связать свою судьбу с Red Bull, даже не зная, как будет выглядеть команда после смены регламента. Сложно ли ему было принять такое решение?

«Совсем нет, – заверил Макс. – Я всем доволен. Понятно, что с 2026-го у нас будут другие моторы, но я не слишком переживаю из-за этого. Придет время – и мы со всем разберемся.

Я уже говорил после сезона-21 [когда Ф1 переходила на машины с граунд-эффектом], что не вижу смысла уходить. Я верю тем, кто работает в команде. И еще – мне очень не нравится ситуация, когда ты проводишь свой последний сезон перед завершением контракта. Это создает очень странную атмосферу.

Возникает дурацкая ситуация: "Ох, а ведь он может уйти. Давайте не будем раскрывать ему перспективные разработки".

Я не хотел бы оказаться в таком положении. Когда ты доволен и испытываешь в коллективе позитивные эмоции, нет причин уходить. Да, у меня очень долгий контракт. Но я правда не вижу оснований что-то менять».

Голландец сделал свой выбор, отдавая себе отчет, что соперники смогут позже делать собственный выбор, исходя из ситуации.

«Думаю, это неотъемлемая часть Ф1, – согласился Макс. – Порой принять решение не так просто. Мне повезло с самого начала расти в семье Red Bull. Думаю, мы вместе становились сильнее, ведь когда я пришел, они как раз проходили период реструктуризации после прежних чемпионских лет».

Соперники Ферстаппена рассчитывают, что смена правил остановит доминирование Red Bull Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Тем временем, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер признал, что попытки предугадать будущее затронули и его команду.

«Невозможно предсказать, что принесет 2026 год, – сказал он. – Как узнать, кто получит преимущество? Нас ждут совершенно новые правила, иная философия аэродинамики, так что от шасси будет зависеть очень многое.

Двигатели тоже сыграют ключевую роль, ведь мощность перераспределится между электричеством и внутренним сгоранием. Если говорить о нас, мы начинаем работу над силовыми установками с чистого листа. Это серьезный риск, но и серьезные возможности.

Спорт ожидает интересное время. Нет сомнений, что все производители работают с максимальной самоотдачей. Приходят новые марки, включая Audi. Но главное – силовые установки тоже станут совсем не такими, как сейчас».

В этой связи одним из самых интересных обещает стать альянс Aston Martin с Honda.

Называя вещи своими именами, сейчас японский производитель является лидером в Ф1. Но сможет ли он сохранить эту форму или вновь столкнется со сложностями в начале нового проекта?

Так или иначе, но глава AMR Майк Крак рассказал, что Honda уже участвует в дискуссиях по поводу того, кого хотела бы видеть за рулем.

Чего ждать от грядущего сотрудничества Aston Martin и Honda? Это лишь одна из интриг 2026 года Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

«Я бы сказал что в наши дни большая сумма контракта перестал быть [для гонщика] решающим аргументом, – сказал Крак. – Это по-прежнему аргумент, но сейчас пилоты, точнее их менеджеры, начали задавать гораздо больше вопросов.

И потенциал силовой установки является для них серьезным фактором. Также важны недавние успехи команды и ее нынешнее состояние.

Понятно, что есть всего несколько топ-пилотов – или, скажем так, пилотов, который каждый хочет видеть у себя. И чтобы убедить их, необходимо подготовить настоящую презентацию с серьезными аргументами».

Глава Alpine Бруно Фамен прямо сказал, что на рынке пилотов перед сезоном-2026 возможности разных моторов станут определяющим фактором.

«Сейчас мы прежде всего озабочены тем, чтобы добиваться максимума как от команды, так и от силовых установок, объяснил француз. – Если говорить про 2026 год, то наша цель в том, чтобы разработать самую лучшую силовую установку.

Да, мы довольны нашими нынешними пилотами, но располагать мощным мотором всегда очень важно».

В следующем сезоне Шарль Леклер станет одной из ключевых фигур сезона переходов Фото: Ferrari

Считается, что гонщики привыкли рассуждать максимум о следующем Гран При. Однако у многих из них в конце будущего года истекают контракты – и решение о том, что делать дальше, будет крайне важным.

Шарль Леклер по ходу сезона-2024 будет одним из самых важных участников сезона переходов, ведь его контракт с Ferrari подходит к концу.

«Думаю, пилоту очень непросто оценить, на что потенциально будет способна та или иная команда, – объяснил монегаск. – Я концентрируюсь на Ferrari, но пока не имел возможности опробовать перспективную машину на симуляторе. Если сделать это, будешь понимать чуть больше, но все равно очень сложно оценивать, кто и насколько продвинулся в своих разработках».

Для тех, кто находится чуть ниже в условной иерархии, говорить о будущем еще сложнее. Нико Хюлькенберг признал, что пока даже не задумывался про 2026 год.

«Как по мне, времени еще очень много, – сказал немец. – Да, впереди серьезные перемены, но я начну думать обо всем этом, наверное, на старте нового сезона.

В следующем году вся эта карусель серьезно раскрутится. Для кого-то все естественным образом встанет на свои места. Многое будет зависеть и от развития событий, и от твоих собственных выступлений, и того, насколько ты востребован на рынке.

Еще одним фактором, который всем надо держать в голове, является дебют Audi. Выступать за официальную команду мощного автопроизводителя хотят многие, включая лидеров. Но вопрос о том, на что будет способен немецкий мотор, пока не получил ответа. Как и то, справится ли со своей частью работы команда Sauber.

«До меня доходил слух, что Audi сразу же, с 2026 года, будет очень сильна, – поделился собственной информацией Валттери Боттас. – Хотя, конечно, сомнений немало. Я пока не проводил никаких испытаний на симуляторе, до этого еще долго.

Но, на самом деле, время пролетит быстро. И у Sauber есть детальный план, что нужно делать. И немало серьезной работы уже выполнено».

В Audi рассчитывают, что сразу окажутся среди лидеров Формулы 1 Фото: Audi Communications Motorsport

Если же возвращаться к теме Оскара Пиастри, с которой начались эти рассуждения, то пока никто не может сказать, какой мотор будет стоять на его McLaren в 2026 году.

Понятно, что самым простым выбором является продолжение работы с Mercedes – что, к слову, справедливо и применительно к Williams. Но оба клиента немецкого производителя наверняка будут оглядываться по сторонам. Разумеется, их выбор будет в равной степени важен и для гонщиков.

Весной Зак Браун ездил в Милтон-Кинс обсуждать моторы Red Bull, а недавно масла в огонь подлила недавняя история о дружеских отношениях между McLaren и Toyota – японцы, не исключено, могут захотеть вернуться в Ф1. Хотя произойдет это, конечно, уже после 2026 года.

Ну а что же Льюис Хэмилтон, который в далеком уже 2012-м сделал совершенно верный выбор, после чего хранит верность Mercedes, несмотря на все перемены в правилах.

«Честно говоря, мне сложно что-то сказать о будущем, – сказал он недавно. – Впрочем, если говорить о самой ближайшей перспективе, то я попробую договориться о продлении контракта до 2030 года».