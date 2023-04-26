Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона

В прошедшую пятницу Motorsport.com стало известно, что Джеймс Эллисон вернется к каждодневной работе в Mercedes, обменявшись позициями с Майком Эллиоттом, которому сам не так давно уступил пост технического директора.

Эта рокировка говорит о глубине проблем, постигших команду. Совсем недавно она была в Формуле 1 абсолютно доминирующей силой, способной прямо по ходу сезона решать возникшие сложности и продолжать путь от титула к титулу. Сейчас стало очевидно, что выйти из кризиса без кадровых перестановок не получается.

Всего двумя неделями раньше глава Mercedes Тото Вольф уверял, что о возвращении Эллисона к непосредственной работе над машиной Ф1 не может быть и речи, и Джеймс продолжит помогать команде лишь в режиме частичной занятости, занимая директорскую должность главы технического штаба – и чередуя работу в Брэкли со строительством яхты для Кубка Америки в интересах совладельцев Mercedes из компании INEOS.

В то же время, нельзя не отметить, что проведенные вскоре после этого перестановки в высшей степени соответствуют подходу Mercedes.

Как объяснил Вольф, инициатором перестановок выступил вовсе не он сам, а Эллиотт. Тот «почувствовал, что Джеймс станет для команды настоящим гладиатором, который поведет войска за собой, и за которым те пойдут с удовольствием».

Официального пресс-релиза, подтверждающего кадровые изменения, нет до сих пор. Скажем больше, команда вообще не станет выпускать его, чтобы тем самым несколько снизить влияние этой истории на Эллиотта и коллектив в целом. Вместо этого в Брэкли выбрали другой способ донести информацию, безусловно, лестный для нас. Тото рассказал обо всем в интервью редактору Motorsport.com Джонатану Ноблу.

Произведенные перестановки стали попыткой сохранить пресловутую командную культуру и вместе с тем разжечь новый огонь для предстоящих сражений в Ф1.

Майк Эллиотт, технический директор Mercedes AMG Фото: FIA Pool

Смена регламента всегда оставляет возможность того, что одна из топ-команд допустит ошибку и растеряет свое преимущество. Но провал Mercedes оказался особенно серьезным – особенно в сравнении с прогрессом Red Bull, где избрали эффективную аэродинамическую концепцию и смогли оперативно устранить проблему с лишним весом RB18.

Важно отметить, что машина Red Bull едет быстро еще и потому, что аэродинамические поверхности работают в гармонии с элементами подвески и каналами для воздуха, скрытыми под днищем. Успех конструкторов из Милтон-Кинса подтверждает тот факт, что их решения активно копируют соперники – именно они принесли Aston Martin столь ошеломляющий рост результатов.

В Mercedes и Ferrari этой зимой не решились на прямое копирование. Там остались верны собственным решениям понтонов – минималистичных в первом случае и округлых во втором. Как показали первые гонки, такой выбор оказался весьма сомнительным.

Это привело лишь к прессингу и напряжению. Ведь теперь обеим командам приходится реализовывать радикальные переделки прямо по ходу сезона. В Mercedes хотя бы признались, что предвидели сложности уже давно, еще даже до начала зимних тестов.

Скудерия же отказывается называть происходящее сменой концепции – но, похоже, мыслями все чаще обращается в 2024 год.

Если же возвращаться к рокировке в Брэкли, то едва ли не самым примечательным ее обстоятельством являются аккуратно подобранные слова Вольфа о том, что Майк Эллиотт «в значительной степени направлял весь этот процесс». Эта реплика предполагает, что прежний технический директор таким образом отреагировал на просчеты своей команды инженеров, а Вольф просто рассказал об этом. Тоже очень по-мерседесовски.

После очевидных проблем с машиной Эллиотта вовсе не ждала та же участь, что Маттиа Бинотто в Ferrari или Джеймса Ки в McLaren. Его не только оставили в команде, но даже повысили до главы технического штаба.

В Mercedes прекрасно понимают, сколь ценным сотрудником он является. Теперь Эллиотт будет заниматься распределением технических ресурсов команды с прицелом на дальнейшее развитие. Эллисон же будет решать привычную задачу: будет придавать победную поступь нынешней машине W14 и будущей W15.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В интервью Вольфа есть и еще один важный момент. Он затронул вопрос о том, как сильно повлияло на Формулу 1 введение лимита бюджетов. В Mercedes – как, почти наверняка, и в остальных командах – новые правила игры серьезно сказались на работе конструкторов.

Тото назвал главного конструктора Джона Оуэна «администратором бюджета», который с 2021 года «получил огромный объем дополнительной работы, связанной с лимитом». Теперь Оуэн сможет вновь сконцентрироваться на машине, поскольку его заместитель Джакомо Тортора займет теперь директорский пост, на котором будет целенаправленно заниматься вопросами расходов на конструирование.

Это сразу воскрешает в памяти времена работы в Брэкли Альдо Косты, который ассистировал Оуэну и Эллисону, пока не ушел в 2020 году в компанию Dallara.

За время доминирования Mercedes в Ф1, которое началось в 2014 году, в техническом штабе уже происходили серьезные изменения. Одних инженеров повышали по карьерной лестнице, другие уходили – самым известным является пример предшественника Эллисона Падди Лоу, который в 2017-м принял предложение Williams, – но «Серебряные стрелы» все это время продолжали побеждать.

Однако сейчас для Эллисона и Вольфа ситуация стала иной. Вовсе не совпадение, что Aston Martin поехала так здорово именно после начала работы нам пары ведущих спецов по аэродинамике – Дэна Феллоуза из Red Bull и Эрика Бландена из Mercedes. В Сильверстоуне они получили должности технического директора и его заместителя.

В этот раз из Брэкли ушел человек, хоть и не самый главный в процессе создания машины, но занимающий достаточно высокую должность. И оказалась, что эта потеря стала даже более серьезной, чем отход самого Джеймса от каждодневной работы в 2021 году.

И это позволяет сделать следующий шаг в наших рассуждениях. Теперь ответственность за возвращение в лидеры пелотона, неразрывно связанная с прессингом, вновь возложена именно на Эллисона, чья ценность хорошо известна команде.

Стоит напомнить, что не так давно британец уверял, что теперь «будет просто сидеть на диване и радоваться за команду», чтобы не «стать старым позором» в конструкторском бюро.

Однако тогда его не отпустили насовсем. Вольф придумал пост главы технического штаба – если хотите, директора технической дирекции, – которая в режиме частичной занятости сохранила Джеймса для Mercedes. Сейчас, когда требуется вдохнуть новую жизнь в работу команды, трудно переоценить всю мудрость этого шага.

В то же время, для самого Тото наступил ключевой момент. За время его руководства произошли всего две смены технического директора. И вторая из них, как мы видим, получилась неудачной.

При этом Вольф называет Эллисона «гладиатором» – точнее говоря, повторяет сказанные про него слова Эллиотта. Это дает понять, что третья перестановка будет хорошо принята внутри компании.

Эллисон пользуется у сотрудников Mercedes популярностью и уважением. Его любезный и вдумчивый образ сам по себе принес немало поклонников. Джеймс вернется к работе, чтобы восстановить лидующее положение команды, которая, вдобавок, осталась без умного и компетентного Джеймса Воулза, перебравшегося в Williams.

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Эллисон давно и прочно заработал репутацию в Ф1. Он был начальником по аэродинамике в Benetton еще во времена Михаэля Шумахера с Россом Брауном, после перебрался за ними в Ferrari, внеся важный вклад в доминирование команды в самом начала 2000-х.

За этим последовал переход в Renault – там британец стал заместителем технического директора как раз в то время, когда Фернандо Алонсо выигрывал на желто-голубой машине гонку за гонкой.

Именно поэтому испанский гонщик был так доволен, когда они воссоединились в Маранелло в 2013 году. Сначала Джеймс возглавлял там группу шасси, а затем и вовсе стал техническим директором всей Скудерии. Еще больше акции конструктора выросли, когда на созданных им машинах Lotus Кими Райкконену удавалось выигрывать гонки, а его напарник Ромен Грожан наступал на пятки чемпионской Red Bull Себастьяна Феттеля.

За этим последовал второй отрезок с Ferrari, который оказался уже не столь успешным. Но стоит отметить, что в этот раз Эллисон уже не имел непосредственного отношения к созданию машин. А в 2016-м у него умерла жена, что сильно выбило конструктора из колеи. И он покинул паддок.

Его возвращения ожидали. Однако вопреки информации инсайдеров о начале работы в Renault Эллисон в 2017-м стал техническим директором в Mercedes.

Ему удалось сделать шасси чемпионской команды значительно сильнее. Стоит отметить, что в начале турбоэры у Mercedes были столь превосходные моторы, что от других компонентов машины требовалось не так много. Но затем мощность двигателей стала понемногу выравниваться, так что роль шасси стала более значимой.

Ferrari (не без противоречий) и Honda (ко всеобщему удивлению) в итоге сумели превзойти Mercedes по лошадиным силам, но команда продолжала выигрывать гонки и довела победную серию в Кубке конструкторов до восьми титулов подряд.

Кроме того, именно штаб Эллисона разработал уникальную систему DAS, которая в 2020 году дала пилотам возможность, оставаясь в рамках регламента, регулировать расположение передних колес, вытягивая на себя рулевую колонку.

Джейс Эллисон, технический директор Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но из истории спорта хорошо известно – просто вернуть на прежние позиции тех, кто однажды добился успеха, зачастую бывает недостаточно для новых побед.

Это правда, Эллисону по силам вдохнуть жизнь в обновленную техническую структуру штаба в Брэкли и вместе с коллегами пройти путь по преобразованию черной машины по образу и подобию главных фаворитов нынешнего пелотона из Red Bull.

После резких перемен в регламенте возникшее было разнообразие технических решений всегда понемногу сходит на нет. Неожиданностью стало скорее то обстоятельство, что в условиях рабочей культуры и преемственности Mercedes наследники Эллисона построили две неудачные машины кряду.

Именно поэтому перестановки в команде стали такой неожиданностью.

Но теперь нас ждет новая увлекательная история о том, как суперкоманда и стоящий у ее руля Тото Вольф принимают серьезный вызов. Вскоре мы узнаем, сорвалась ли Mercedes в неконтролируемое падение, спасти от которого не в силах даже гений Эллисона – или же ей суждено вновь вернуться на вершину после короткого периода неудач.

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