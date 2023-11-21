Мнение: почему Макс одновременно прав и не прав, критикуя Гран При Лас-Вегаса

Теперь у Формулы 1 есть собственное шоу в Лас-Вегасе. Его дебют прошел с максимальной помпой, достойной всемирной столицы развлечений, – и подтвердил, что спорт не страдает от избытка скромности.

В то же время, 50 кругов гонки по бульвару Стрип и его окрестностям получились захватывающими и начисто развеяли любые опасения о том, что чемпионат принес спортивный аспект в жертву зрелищной составляющей.

Это явно позволило большим боссам выдохнуть с облегчением после тех трудностей, которые серьезно испортили четверг, а также критики со стороны мастных жителей. Негатива оказалось немало, и в какой-то момент она даже угрожала блеску нового бриллианта в короне Больших Призов, который уже называют Гран При Монако для поколения Netflix.

За день до старта этапа Макс Ферстаппен подлил масла в огонь, заговорив о поклонниках традиций Формулы 1, интересами которых пожертвовали посредством неудобного для европейцев расписания и ставки на развлекательную составляющую.

«Шоу-элемент важен, но я люблю эмоции, – сказал голландец. – Когда приезжаешь в Спа или Монцу, всегда испытываешь их и ощущаешь страсть.

Я понимаю, что местным зрителям [в Вегасе] важны и те мероприятия, что проходят рядом с трассой. Но как по мне, куда важнее объяснять им больше про наш спорт – ведь они приходят сюда, чтобы просто потусить на вечеринках.

Те люди, что пришли – станут ли они нашими болельщиками? Может, они просто хотят увидеть любимых артистов и поднять пару бокалов с друзьями, славно проведя вечер? Они не так и здорово разбираются в том, чем мы тут заняты и как пытаемся добиться своих целей».

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

На самом деле, это лишь краткое изложение довольно длинного и эмоционального пассажа Макса, в котором он использовал даже фразу про «набухаться на Ибице». Стоит отметить, что прежде голландец почти никогда не поднимал подобные темы, предпочитая затрагивать лишь спортивные вопросы.

Слова Макса нашли благодатную почву среди болельщиков со стажем. Надо признать, в них и впрямь есть здравое зерно.

А в четверг поздно ночью, когда заплативших за свои билеты очень нескромные деньги людей попросили покинуть трибуны и зрительские зоны перед началом второй тренировки, еще более усилилось ощущение, что Гран При Лас-Вегаса придумали совсем не для давних фанатов Ф1. К слову, график этого этапа был неудобен не только европейцам – по времени восточного побережья США квалификация стартовала в 3 часа ночи, а гонка – в 1:00.

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media действительно переключились с ядра верных фанатов спорта на более широкую аудиторию. В Вегасе количество знаменитостей, приглашенных самим спортом и командами, было вдвое больше обычного. Похожий подход мы уже видели в Майами – босс того Гран При Том Гарфинкель назвал этот подход «фестивалем еды и вина с гонками на заднем плане».

С точки зрения команд, новый этап изначально выглядел прекрасной возможностью порадовать своих спонсоров в гостевых зонах. Разве могли они выступать против?

Тот клубок культурных противоречий, который сейчас закрутился в Формула 1, отлично иллюстрирует небольшой эпизод, случившийся во время церемонии представления пилотов. Ее вел популярный диктор боев без правил Брюс Баффер. Представляя Серхио Переса, он внезапно стал громко кричать гонщику прямо в лицо – от чего тот откровенно опешил. Похожие чувства, есть ощущение, испытали и многие болельщики.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Что же в итоге?

Макс Ферстаппен имеет полное право чувствовать недовольство тем, что в Ф1 наметился вполне отчетливый перекос в сторону шоу. С другой стороны, можете ли вы представить себе дебютный Гран При в самом центре Лас-Вегаса без использования зрелищных элементов?

Нет сомнений что в этот раз для значительной части пришедших гостей вечеринки и впрямь были интереснее борьбы пилотов на трассе. Но именно такая гонка, как мы увидели в прошлую субботу, является самым лучшим средством, позволяющим обратить в верных поклонников спорта людей, пришедших на трассу совсем не из-за Формулы 1.

Чтобы почувствовать интерес, нужна первичная искра. Что и по какой причине станет ее источником, не столь и важно.

И пока Ф1 сможет деликатно соблюдать баланс между старым и новым, в календаре всегда найдется место и экстравагантному этапу в Лас-Вегасе, и классическому в Монце. Они прекрасно дополнят чопорную элитарность Монако и фестивальную атмосферу Сильверстоуна.

Гран При Лас-Вегаса – гонка не для всех. И, наверное, никогда не станет такой. Но ради разнообразия ее присутствие в календаре из 24 этапов, пожалуй, вполне допустимо.