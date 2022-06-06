Мнение: почему FIA не спешит помочь топ-командам с бюджетом

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Скачок инфляции и кратное увеличение стоимости перевозок ощутимо ударили по ведущим командам Формулы 1. Заранее планируя свои траты, те исходили из прописанной в регламенте величины расходов в 140 миллионов долларов. Но в действительности платить пришлось больше. И вот уже Маттиа Бинотто говорит, что Ferrari точно не уложится в ограничение, а Кристаин Хорнер предсказывает, что на финальные гонки смогут приехать меньше половины команд.

Именно это вынудило двух фаворитов на время забыть свои распри и обратиться в FIA с совместным заявлением о пересмотре бюджетного лимита. В середине мая на заседании Комиссии Ф1 эту тему уже обсуждали, тогда четыре команды (Alpine, Alfa Romeo, Williams и Haas) отказались поддержать изменения в финансовой части регламента.

В прежние годы наличие даже одного голоса «против» перечеркивало любую инициативу. Сейчас правила стали менее строгими, но для внесения изменений в регламент текущего сезона все равно требуется поддержка как минимум восьми команд. Потому лимит остался прежним.

Однако Хорнер и Бинотто продолжили прессинг, публично высказываясь о том, какие сложности испытывают их команды и как важно принять неотложные меры для спасения спорта. Такое поведение неудивительно, если вспомнить, сколь напряженный спор ведут их пилоты на трассах и сколь важно активно дорабатывать машины для победы над соперником.

Одним из ключевых аргументов топ-команд является рекордная инфляция. Однако тут важно помнить, что Ф1 платит призовые участникам чемпионата в долларах. А американская валюта в последнее время заметно окрепла в сравнении с европейскими.

«В конце февраля 140 миллионов долларов соответствовали 103,2 млн британских фунтов, – объяснил финансовый эксперт. – На 1 июня это было уже 111,5 млн фунтов. Так что команды, которые базируются в Великобритании, получили возможность израсходовать на £8 млн больше.

Инфляция в Британии в марте составила 7% (в пересчете год к году – прим.ред.), в апреле – 8%. Это примерно соответствует девальвации фунта».

Важно отметить, что Liberty выплачивает призовые ежемесячно, потому нельзя сказать, что инфляция съедает деньги из-за долгой паузы. С учетом всех этих факторов можно уверенно говорить, что как минимум британским командам нынешняя ситуация точно на руку.

Евро тоже теряет позиции к доллару, но вдвое медленнее фунта. Команды из стран еврозоны – это Ferrari, AlphaTauri и Alfa Romeo – также в неплохом положении, хотя и не в столь выгодном, как их британские соперники.

Все это заметно запутывает ситуацию, где всем участникам чемпионата за столом переговоров нужно искать устраивающее всех решение.

FIA имеет право действовать, если посчитает это нужным после запроса Ferrari и Red Bull, но пока федерация хранит молчание. Но едва ли она сможет отмалчиваться долго. Команды продолжают работать на грани лимитного бюджета и им важно знать, изменится ли величина максимальных трат в этом сезоне.

Формуле 1 нужен баланс, в том числе финансовый. Потому руководству спорта следует тщательно взвесить все «за» и против «против», принимая решение в этой крайне непростой ситуации.

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