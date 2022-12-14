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Обошлось без сюрпризов: все предсказания в точности сбылись. В Скудерии завершилась эпоха Маттиа Бинотто, и теперь будущее команды связано с именем Фредерика Вассера.

Бывший инженер аэрокосмической отрасли за последние годы стал заметной фигурой в международных гонках и обзавелся множеством серьезных покровителей. Начать этот список стоит с Карлоса Тавареса, могущественного босса группы Stellantis. На самом деле, восхождение Вассера началось с его встречи с Серджио Маркионне – прежний президент Ferrari сразу разглядел талант менеджера и уже тогда назвал его потенциальным главой Скудерии.

С тех пор отношения Фредерика со Ferrari заметно эволюционировали – причем вовсе не в сторону сближения. Он взял курс на большую самостоятельность Alfa Romeo. Судите сами: команда перестала «выкатывать» юниоров Скудерии (эта функция отошла Haas) и стала самостоятельно определять свой состав. А с переходом на шасси с граунд-эффектом в Хинвиле начали своими силами строить трансмиссию и заднюю подвеску, которую прежде много лет получали из Маранелло.

Этот подход дал свои плоды. Alfa избавилась от чрезмерного влияния и смогла напрямую договориться со спонсорами бывшего воспитанника Ferrari Гуаньюя Чжоу, а главным результатом «борьбы за независимость» стал контракт с Audi, которая увидела в швейцарской команде достойного партнера и уже вовсе готовится к дебюту в Ф1 с 2026 года.

Шоу-кар Audi F1, рендер Фото: Audi

Но все это уже не коснется самого Вассера. Ferrari доверила ему ключи от своего самого ценного актива – гоночной команды. Но при этом следует признать, что спрос с него наверняка будет строже, чем с Бинотто, тогда как возможности и влияние француза, напротив, не столь масштабны.

Президент Джон Элканн явно из тех людей, кому нужны не красивые объяснения, а понятные цифры – в бюджете или итоговом протоколе. Его слова на презентации новой F1-75 дали понять, что к главы команды уже есть определенные вопросы. Правда, после блистательного старта чемпионата эта тема явно утратила актуальность – но, как мы теперь знаем, в итоге те зерна все же дали свои всходы.

Осенью наследник великого Коммендаторе, Пьеро Феррари, «посоветовал» Бинотто лучше выстроить работу команды после множества ошибок по ходу сезона. Но Маттиа словно не понял намека и упорно отказывался от перестановок в составе, хотя неспособность Ferrari побороться за титулы становилась все более очевидной. Он прикрывал сотрудников собой, что и привело к неизбежному результату.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: Эрик Юниус

Бинотто пошел на принцип, попробовал спорить с высшим руководством – и проиграл. Теперь гоночное подразделение Gestione Sportiva находится под прямым контролем генерального директора Бенедетто Виньи, который явно намерен активно участвовать в управлении. Но спрашивать за все, разумеется, будут с Вассера. От которого требуется не меньше, чем обгонять Red Bull и Mercedes.

Проект новой машины с внутренним индексом 675 выглядит очень достойным. Шасси должно избавиться от слабостей F1-75. Здесь Вассеру очень повезло – он на блюдечке получит инструмент, о котором все инсайдеры отзываются крайне позитивно.

Так что главной задачей для француза на первых порах будет верное формирование структуры вокруг себя. Почти неизбежным выглядит повышение Лорана Мекиса до спортивного директора. Это правильный шаг, который сразу даст понять остальным сотрудникам, что волны увольнений и чисток можно не ожидать.

Также источники указывают, что новым главой тактического штаба может стать Равин Джейн – молодой специалист индийского происхождения, который отлично зарекомендовал себя в последнее время.

Если говорить о техническом штабе, то два его столпа останутся на своих местах: Энрико Кардиль продолжит возглавлять отдел шасси, его тезка Гуалтьери – отдел моторов. При этом поговаривают, что «командировка» Симоне Ресты в Haas подходит к концу – главный конструктор вернется в Маранелло и будет создавать машину 2024 года.

Проведя какое-то время вне Ferrari, инженер из Имолы сможет принести с собой новые идеи, в том числе такие, которая сама Скудерия просто не позволяет себе с силу чрезмерной консервативности.