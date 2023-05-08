Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Подтвердить хорошую форму не вышло. Карлос Сайнс проиграл победителю без малого 40 секунд, а Шарль Леклер – почти минуту. Оба гонщика на алых машинах уступили не только триумфальному дуэту Red Bull, но и Фернандо Алонсо на Aston Martin с Джорджем Расселлом на Mercedes.

Ferrari вновь обнаружила себя на малоприятной четвертой позиции по скорости в пелотоне. Что-то похожее мы видели в Джидде. Выходит, за два прошедших месяца команда нисколько не продвинулась вперед?

Самый тревожный аспект, впрочем, даже не в этом. Сама по себе нехватка скорости – уже неприятная история. Но куда хуже, когда темп то появляется, то пропадает.

«Машина едет нестабильно, – объяснил Леклер. – Ее поведение меняется от поворота к повороту. В одном может ощущаться сильная избыточная поворачиваемость, а в следующем – столь же сильная недостаточная. Кроме того, на баланс сильно влиял ветер, а на прямых вернулась болтанка, которой не было ни в тренировках, ни в квалификациях».

Нет сомнений, что брифинги инженеров после Майами будут очень непростыми. Вдобавок к тому, что сказал Шарль, поведение двух машин значительно отличалось между собой. На первых 18 кругах Сайнс, который начинал борьбу на шинах Medium, уступил всего пять секунд Серхио Пересу. За последующие 39 кругов испанец отстал от соперника из Red Bull на полминуты

У Леклера же, с точностью до наоборот, после перехода на самые жесткие слики дела пошли лучше. «В каждой из прошедших гонок мы не могли точно предсказать, что именно произойдет после смены шин, – признался Шарль. – Переход на новый состав становится шагом в неизвестность. Только выехав на трассу, мы узнаем, как поведет себя машина, как будет работать резина и окажемся ли мы в оптимальном диапазоне.

Для пилота это непростой сценарий, он не способствует обретению уверенности и адаптации к управлению машиной. Ты меняешь резину – и поведение автомобиля становится совсем другим».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Фредерик Вассер не стал отрицать, что ситуация непростая: «Машина доставила сложности обоим гонщикам. Это становится еще более очевидным, если изучить данные Карлоса и Шарля.

Сайнс сильно провел первый отрезок гонки, но после перехода на Hard ему не удавалось поддерживать достаточный темп. Леклер же испытывал проблемы на Medium после старта, но позже на жестких шинах мог показывать хорошую скорость.

Первая задача, которую нам необходимо решить – разобраться с нестабильным поведением SF-23 и ее взаимодействием с шинами. Именно по этой причине гонщики не могут обрести уверенность на квалификационном круге».

Не секрет, что проблемы с резиной преследуют команду далеко не первый сезон. За это время в Маранелло менялись технические директора, гонщики, специалисты по аэродинамике и руководители команды. Но отыскать эффективное решение так и не удалось. Случались сезоны (или части сезонов), когда шинный вопрос отступал на второй план, но так или иначе все равно оставался на повестке дня.

Соперники Скудерии уже давно придумали, как усилить свои позиции. Уже несколько команд пригласили специалистов, которые прежде работали в шинных компаниях (преимущественно Bridgestone, а также нескольких человек из Michelin). Они обладают специфическими знаниями, которые весьма полезны в нынешней ситуации.

«Тревожный фактор состоит в том, что мы полагали, будто смогли сделать шаг вперед, – признался Леклер. – Но стоило приехать на жаркую трассу, как машина вновь оказалась вне оптимального диапазона».

Сайнс поддержал напарника: «Мы можем атаковать на одном круге, а на следующем темп внезапно пропадает без каких-либо причин. И тогда приходится приподнимать ногу с газа, чтобы не рисковать результатом».

На ближайших этапах Ferrari серьезно обновит свою машину. В команде подчеркивали, что приступать к этому процессу можно только после того, как сформируется понимание работы исходной версии шасси. И теперь, на фоне такой нестабильности SF-23, невольно начинают возникать определенные вопросы…