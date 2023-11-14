Мнение: почему этап в Вегасе станет шагом в неизвестность с точки зрения шин

Место в самом конце календаря и особенное вечерне-ночное расписание привели к тому, что ни в одной из сессий Ф1 температура воздуха на бульваре Стрип наверняка не поднимется выше 10 градусов.

Ни в один из дней уик-энда машины не появятся на трассе в центре Лас-Вегаса раньше 20:30 по местному времени, а гонка и вовсе стартует в 22:00. Финиша, если все пройдет без пауз, можно ожидать в районе полуночи.

Формула 1 и шинники Pirelli прежде уже встречались с такими климатическими условиями: достаточно вспомнить Эйфельский Гран При 2020 года – та гонка на «Нюрбургринге» проходила при +9 °С. Да и на предсезонных тестах очень часть можно увидеть сотрудников команд в теплых шапках и фуфайках.

Но у этапа в столице казино есть одно радикальное отличие. Местная трасса протяженностью 6,2 километра состоит практически из одних прямых. А еще там очень гладкий асфальт. В сочетании с почти полным отсутствием скоростных поворотов это означает, что у гонщиков просто не будет возможность прогреть шины, которые остыли от набегающего холодного воздуха.

Не имея собственных данных о работе резины в таких условиях, Pirelli активно взаимодействует с FIA, Формулой 1 и командами, чтобы избежать проблем и не омрачить столь важный для спорта уик-энд.

Гоночный босс итальянцев Марио Изола объяснил: «Предсезонные тесты в Барселоне порой проходили при такой же температуре. Но испанская трасса позволяет передавать резине значительную энергию.

Да и асфальт там можно назвать весьма агрессивным, хотя сейчас его поменяли. Но Лас-Вегас в любом случае станет для нас уникальной ситуацией, в наших архивах нет данных о таких условиях».

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images Бульвар Стрип в Лас-Вегасе

К чему это может привести?

Если говорить о конфигурации с длинными прямыми и без быстрых поворотов, то в голову сразу приходит Баку. Там резина по ходу третьего сектора теряет порядка 30 °С, если говорить о рабочей поверхности. При этом внутренняя температура шины, которая вращается на скорости хорошо за 300 км/ч, намного выше.

Эта разница приводит к тому, что в поворотах слики просто не работают так, как должны – вызывая избыточную или недостаточную поворачиваемость. На гладком асфальте, который больше подходит для обычного уличного движения, это почти гарантировано приведет к зернению, и также микроразрывам рабочего слоя. Блокировка колес на торможениях тоже очень вероятна.

«Удастся ли поддерживать в шинах нужную температуру? – продолжил Изола. – Пока все указывает на возможность зернения. Мы заранее приступили к подготовке на симуляторе, чтобы найти подход к этой трассе. Она быстрая, но нагрузка на шины здесь не так значительна – в отличие, например, от Сильверстоуна, где скорости тоже высоки, но и резина получает серьезную энергию.

Асфальт в Вегасе пусть и не такой, как на обычных улицах, но все равно очень гладкий. В сочетании с конфигурацией и прохладными условиями это означает, что передавать энергию шинам здесь будет очень непросто. Тем более, что они станут остывать на прямых».

Не стоит и говорить о том, что сложности сразу усугубятся, если гонщикам придется замедлиться из-за виртуальной или традиционной машины безопасности.

Изола упомянул еще один значимый фактор: «Важно помнить, что на прямых [в боковинах шин] генерируются стоячие волны. И нам надо иметь это в виду, чтобы защититься от потенциальных проблем».

Фото: Las Vegas GP Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса

Проще предусмотреть, чем пытаться исправить на месте

Понимая, что этап потенциально может пройти под знаком больших сложностей, в Pirelli заранее объяснили ситуацию представителям FIA, промоутеров Ф1 и команд. Последние, проведя собственную работу на симуляторах, поделились с шинниками полученными данными. Разумеется, в общих интересах сделать так, чтобы заранее направить ситуацию в верное русло.

Первым шагом со стороны Pirelli стал выбор на Гран При трах самых мягких составов – С3, С4 и C5. Кроме того, планка минимального давления в этот раз будет установлена выше обычного. Это добавит боковинам дополнительной жесткости и позволит лучше сопротивляться возникновению стоячих волн.

Также шли разговоры о разовом отступлении от регламента и повышении максимальной температуры техмочехлов, которые сейчас нельзя нагревать выше 70 °С. Кроме того, звучали предложения о возможности оставлять шины в чехлах на всю ночь. Но пока все решили оставить как есть.

Изола отметил: «Из-за низкой температуры мы выбрали на этот этап три самых мягких состава. Также обсуждались условия использования "грелок" – но пока у нас нет ощущения, что надо что-то менять. 70 градусов должны обеспечить достаточный уровень сцепления».

Впрочем, не исключен сценарий, когда после пятничных тренировок (которые по местному времени пройдут вечером в четверг) этот оптимизм уступит место совсем другим эмоциям…