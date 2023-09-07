Мнение: почему этап в Сингапуре будет иметь для Ferrari особое значение

Домашний Гран При вдохнул в саму Ferrari и ее поклонников надежду – но из быстрой Монцы Формула 1 уезжает в медленный Сингапур. Там весьма высока вероятность повторения сценария, который мы недавно видели в Зандфорте и особенно Будапеште. На трассах, где средняя скорость не так высока, алые SF-23 разом теряют конкурентоспособность.

Третье и четвертое места, добытые в минувшее воскресенье на глазах тифози – говоря по справедливости, с учетом нынешней силы Red Bull такой результат для любой другой команды равносилен дублю и является пределом возможного, – позволили Скудерии заметно улучшить ситуацию в Кубке конструкторов. До Aston Martin осталось всего 27 очков, да и расстояние до Mercedes несколько сократилось.

Но рассчитывать на дальнейший прогресс можно только в том случае, если команды сумеет регулярно демонстрировать результаты такого уровня. Пока в группе преследователей Red Bull никто не может добиться стабильности: уже перечисленные Ferrari, Mercedes, Aston Mаrtin, как и McLaren с Alpine, проходят через постоянные взлеты и падения.

Ни в Зандфорте, ни в Будапеште Скудерии не удалось отыскать настройки, которые можно было бы назвать оптимальными. На голландском этапе на машину вынужденно пришлось ставить заднее крыло с уровнем прижима ниже максимального: все остальные ездили с предельной загрузкой, но Ferrari оказалась в безвыходной ситуации, поскольку в этой конфигурации начинала проигрывать слишком уж много.

В итоге гонщики испытывали проблемы в поворотах и быстрее изнашивали резину – Карлос Сайнс пропустил на финальных кругах не самых сильных соперников и финишировал лишь пятым.

Ferrari SF-23: l'ala posteriore carica bocciata a Zandvoort Photo by: Uncredited Dettaglio dell'ala posteriore a medio carico della Ferrari SF-23 usata in Olanda Photo by: Uncredited

Уже сейчас понятно, что на предстоящем Гран При от Ferrari не стоит ждать такой же формы, что и в Монце. Команде точно будет сложнее. Однако вопрос еще и в том, насколько ей удастся минимизировать потери.

В пятницу на голландском этапе Скудерия провела сравнительные испытания элементов, которые позволяют говорить, какое направление ее технический директор Энрике Кардиле выбрал не только на остаток сезона, но и с прицелом на 2024 год. На сравнительных фото можно увидеть загруженную (слева) и более «быструю» (справа) версию заднего крыла.

Наши источники говорят, что симуляции, проведенные на виртуальной «Марине-Бэй», не дали особенного повода для оптимизма. Однако очень удачно именно на этой неделе – в среду и четверг – Ferrari стала участницей шинных тестов во Фьорано.

И пока техники Pirelli собирали интересующие их данные о работе промежуточной и дождевой резины (на верхнем фото), инженеры самой Скудерии внимательно следили за поведением своего пакета для максимального прижима. Напомним, по ходу таких сессий на машину нельзя ставить новые детали – но если они уже использовались прежде (даже кратковременно), то становятся легальными.

Как поговаривают, полученная информация оказалась очень полезной. Теперь в команде куда лучше понимают, как при использовании загруженного крыла добиться нужного баланса. Можно говорить, что у Ferrari, получилось решить ту самую задачу, что стала для нее камнем преткновения в Зандфорте.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После финиша в Монце, говоря об ожиданиях от следующего этапа, все были крайне осторожны в прогнозах. Но можно было уловить общую мысль, что важно справиться с работой лучше, чем в Зандфорте.

Хорошо известно, что Шарлю Леклеру больше всего подходят машины с четким передком и чуть разболтанной задней частью. Но голландском этапе его SF-23 бросало от избытка поворачиваемости к недостатку и обратно, что и привело к серии ошибок.

Предстоящий Гран При станет для Ferrari серьезной проверкой. Задача на этот раз в том, чтобы добиться от машины скорости на трассе с медленными поворотами, которая ей не подходит.

Болельщикам не стоит тешить себя надеждами – бороться с соперниками в группе преследователей Red Bull на этот раз будет непросто. Но если в пятницу мы не услышим от пилотов жалоб на баланс SF-23, а в гонке им удастся избежать провала «Хунгароринга», это станет добрым знаком как на осень 2023 года, так и на более дальнюю перспективу.