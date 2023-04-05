Мнение: почему этап в Австралии неверно считать потерянным впустую для Ferrari

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Гран При Австралии стал источником для многочисленных сомнений и противоречий из-за своей концовки. Единственное, что, пожалуй не вызывает вопросов – это уверенная победа Макса Ферстаппена, который, если не считать проигранного старта и неудачного первого круга, был намного быстрее всех.

Чемпион отдал дуэту Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона всего 12 кругов лидирования, после чего продемонстрировал семикратному чемпиону и всем остальным, кто в действительности быстрее всех. Его атака в быстрой дуге вышла простой и очень успешной, с открытым крылом DRS разница в скорости не оставила Льюису ни одного шанса защититься. Расселл же самоустранился с пути Макса еще раньше, когда после аварии Алекса Элбона получил команду с мостика ехать на пит-стоп.

В тот же самый момент за шинами Hard свернул и Карлос Сайнс. На комплекте, который ему поставили, испанец затем должен был доехать до самого финиша. Вторые красные флаги нарушили эти планы, но мы все равно получили достаточно данных для анализа гоночного темпа.

Если говорить о других, то Red Bull в Австралии явно экономила ресурс – вместо обычных 30 секунд отрыв от преследователей едва составил восемь. Кроме того, прохладная погода в Мельбурне позволила Mercedes опередить Aston Martin.

Но нас интересует именно Ferrari. Начать тут стоит с того, что команда сама себе все осложнила в субботу. В финале квалификации она выбрала для своих гонщиков неверную тактику с одним разгонным кругом, из-за чего Шарль Леклер остался только седьмым. Карлос Сайнс нарушил указание с мостика, но не сумел воспользоваться этим смелым шагом, остудив резину.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Если бы не эта череда оплошностей, гонщики команды вполне могли побороться за места на двух первых рядах решетки – и тогда их гонка вышла бы совсем иной.

Авария Леклера на первой круге не была серьезной: он задел в третьем повороте машину Лэнса Стролла и оказался в гравии. Этого наверняка не произошло бы, будь монегаск выше в стартовом протоколе. Так или иначе, потеря Шарля лишила команду важного объема данных. Нам тоже придется делать выводы, опираясь лишь на выступление Карлоса Сайнса.

Так как до выезда машины безопасности прошло всего семь кругов, первый отрезок едва ли можно считать показательным. После этого сценарий гонки испанца резко изменился. Но все же, интересно понять, почему несколько команд решили использовать столь раннюю возможность, чтобы поставить своим пилотам Hard.

На самом деле, ответ прост: год назад тот же Элбон показал всей Формуле 1, что жесткий состав позволяет без серьезных проблем преодолеть всю дистанцию австралийской гонки. Учитывая, что износ резины в Альберт-парке очень невелик, в 2023-м идея показалась многим весьма привлекательной. Тем более, что погода, как мы уже знаем, была прохладной.

В Ferrari тоже решили, что предельно ранний пит-стоп будет полезен для Сайнса, позволив ему побороться за место на подиуме.

Судьи эвакуируют машину Алекса Элбона, Williams FW45, после аварии Фото: Марк Хорсбург / Motorsport Images

Без красного флага Карлос оказался бы в глубине пелотона, откуда ему пришлось бы прорываться, теряя время в борьбе – зато он смог бы сэкономить около 20 секунд по сравнению с пит-стопом в гоночном режиме. Понятно, что они не равны 20 секундам на финише, но стали бы серьезным подспорьем.

Сложно сказать, как бы развивались события, ведь соперникам тоже потребовалась бы смена шин, и Сайнс мог оказаться на свободной трассе. В Бахрейне и Саудовской Аравии мы видели, что главная слабость SF-23 проявляется в трафике, где на машине начинает быстро изнашиваться резина.

В любом случае, все эти умозрительные построения перечеркнула остановка гонки. Соперники получили возможность «бесплатно» сменить резину, так что Карлосу пришлось прорываться через весь пелотон. В процессе болельщики увидели несколько красивых маневров, вроде атаки на Пьера Гасли в третьем повороте.

При этом Сайнс практически не отставал от пары Хэмилтон-Алонсо. Когда он смог отвоевать четвертую позицию, до испанского чемпиона оставалось всего около двух секунд. И именно в этом, на самом деле, кроется главный результат уик-энда для Скудерии. На самом деле, сценарий гонки в известном смысле не позволил увидеть то, на что в действительности была способна команда.

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Первый рестарт: впереди Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В нынешней Формуле 1 средняя группа пелотона выглядит потрясающе плотной. Перед аварией Магнуссена замыкающий десятку Эстебан Окон отставал от Алонсо всего на 20 секунд. И отыгрывать позиции в столь плотной группе Сайнсу было непросто.

Тем не менее, он сделал это – и оказался поблизости от Aston Martin. Но именно в этот момент, так как финиш был уже близко, Ферстаппену и Хэмилтону разрешили чуть ускориться, следом прибавил и Алонсо. И отставание Карлоса стало расти.

Безусловно, гонка в Мельбурне не дала Ferrari ответы на все вопросы. Но некоторые моменты, определенно, выделить стоит – особенно на контрасте с прежними гонками. Если в Джидде «грязный» воздух стал для Сайнса серьезной проблемой, и его шины начали перегреваться, то в Мельбурне гонщик подолгу без видимых проблем преследовал соперников.

Никакого перегрева резины в Альберт-парке не было. И дело тут не только в том, что температура самого асфальта составляла всего 25°C. Конечно, одной гонки недостаточно, чтобы делать далеко идущие выводы. Но есть ощущение, что Скудерия постепенно продвигается в нужном направлении, разбираясь со своими сложностями.

Впрочем пока до второй строчки в расстановке сил, которую назвал целью Фредерик Вассер, команде все же далековато.