Мнение: почему для Ferrari тесты стартовали лучше, чем может показаться

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Карлос Сайнс и Шарль Леклер завершили четверг в Бахрейне с разницей в 14 тысячных, но чемпиону мира из Red Bull оба проиграли по четыре десятых. Макс без проблем проехал почти три дистанции Гран При и явно показал, что RB19 в новом сезоне будет ориентирам для всех. Но поклонникам Скудерии, которые наверняка заметили серьезную раскачку алой машины на сахирских прямых, рано впадать в отчаяние и начинать готовиться к 2024 году.

И вот почему.

В самой команде царит полное спокойствие. В первый день там вообще не смотрели на время круга. Ferrari было важно выполнить программу, построенную на исследовании всевозможных настроек.

Карлос с утра проехал 72 круга, и SF-23 в его руках выглядела очень здорово и стабильно. Сменивший напарника в обед Шарль Леклер пилотировал чуть более остро и нервно, оставив позади 64 круга. Техническая бригада внимательно следила, как поведение машины коррелирует с данными, полученными на симуляторе и в аэротрубе.

Испанцу ставили большую матрицу с датчиками позади передних колес, тогда как во время смены монегаска ее разместили на заднем крыле.

Ferrari SF-23 с датчиками Фото: Джорджо Пиола

Итогом стало отставание в четыре десятых. Но важно помнить, что Ферстаппен был в четверг единственным гонщиком, который не делил машину с напарником. Кроме того, он очень мало работал над сбором аэродинамических данных.

В Red Bull сделали ставку на пройденную дистанцию, а в качестве исследовательского инструмента использовали преимущественно аэродинамическую краску. Это был явный посыл тем, кто следит за тестами: команда не побоялась сразу же выложить карты на стол и показать свою силу.

Зная, что из-за прошлогодних успехов и штрафа за перерасход возможности доработки шасси по ходу чемпионата будут ограничены, в Милтон-Кинсе изначально постарались создать максимально быструю машину.

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari ни к чему устраивать такую спешку. Фредерик Вассер идет собственным путем. Три дня в Бахрейне будут прежде всего посвящены определению базовых регулировок. Потому не надо удивляться, что результаты пилотов Скудерии перекрыл даже Фернандо Алонсо на Aston Martin – причем на том же составе шин.

Сайнс с Леклером проехали 136 кругов или около 700 км. Это очень солидная дистанция, которая позволила куда лучше понять машину. И даже серьезную раскачку на прямых, которую с нехорошими предчувствиями отметили болельщики, в команде не сочли поводом для опасений.

Пока социальные сети наполнились печалью и призывами начинать думать о сезоне-2024, инженеры просто исследовали возможности своего шасси в предельных режимах. Эта работа включала и эксперименты с дорожным просветом – нужно было выяснить диапазон оптимальных значений, чтобы затем уже внутри него приступать к поиску тонких настроек.

Напомним, что на тестах команды могут отступать от регламента – в частности, выпускать машину на трассу с меньшим клиренсом, чем предписано по ходу сезона.

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Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari, Фредерик Вассер, руководитель команды Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Единственными моментам по ходу всего дня, когда в гараже Ferrari можно было увидеть напряженные лица, стали утренний эпизод с вмятиной на носовом обтекателе и возникшие после обеда проблемы с приводом DRS, из-за которых потребовалось заменить заднее крыло.

Неполадки – это всегда неприятно, но совершенно точно у Скудерии не произошло в четверг ничего серьезного. А вот поводов для оптимизма нашлось немало. Во-первых, у Red Bull больше нет преимущества в максимальной скорости, которое было серьезным козырем «Быков» в прошлом году.

RB19 разгонялась в конце прямой до 326 км/ч, у SF-23 этот показатель был всего на 1 км/ч меньше.

Во-вторых, хитрый воздуховод, придуманный в Маранелло, по первым впечатлениям показал себя эффективным, и его решили оставить на машине.

Разумеется, делать выводы пока очень рано. Но Ferrari точно не показала своей реальной силы. Впрочем, и о других судить тоже сложно: Джордж Расселл ездил в четверг, имея минимум 80 кг топлива на борту, а Льюис Хэмилтон и вовсе не выезжал из гаража без половины бака. Потому и в Mercedes наверняка смогут прибавить.

Тесты продолжаются, а старт нового чемпионата Ф1 все ближе…

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с предсезонных заездов Ф1 в Бахрейне.