Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент

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В воздухе ощущается алый уровень опасности. Среди тифози царит замешательство и ощущение, что Ferrari сбилась с верного пути. В паддоке высказываются в том же смысле, объясняя ситуацию отсутствием корреляции между расчетами и поведением машины на трассе. Продувки в трубе показывают, что у SF-23 есть несомненный потенциал, однако на реальных Гран При увидеть его получается лишь изредка.

Фредерик Вассер по-прежнему защищает проект, который достался ему от Маттиа Бинотто. Но после Джидды он сделал своим инженерам недвусмысленный намек: «Надо прекращать разговоры. Ни к чему обманывать самих себя».

Француз заговорил без обиняков. Его команда вернулась с берегов Красного моря с намятыми боками. Ни о какой борьбе с Red Bull даже речи не было: Скудерия оказалась слабее Aston Martin и Mercedes.

Это скверный знак, особенно в свете того, у Mercedes W14 внезапно появилась скорость, а к Имоле команда Тото Вольфа готовит серьезные обновления шасси. Но поражение от нынешней Mercedes – это несомненное свидетельство того, что Скудерия в серьезном кризисе.

Сход Шарля Леклера в Бахрейне подтвердил, что и с надежностью не все в полном порядке. Поломки напомнили о себе на втором этапе: даже показав второе время в саудовской квалификации с разницей в 0,155 секунды от поула, Шарль все равно вынужден был стартовать 12-м из-за штрафа.

Вторая гонка обошлась без отказов: силовые установки без видимых проблем справились со своей задачей. Выдержали и проблемные электронные блоки управления – отметим, что речь идет о «мозгах» гибридной системы, а вовсе не самого двигателя. Но также важно помнить, что на обе машины установили новые моторы.

Как сообщили источники в команде, режим работы свежих двигателей оставили практически таким же, что и у снятых с шасси. Причиной замены стало желание получить на быстрой трассе силовые установки с минимальным ресурсом. А те, что использовались в Бахрейне, в дальнейшем еще появятся на машинах – их будут использовать на медленных трассах. Сейчас крайне важно свести новые штрафу к минимуму.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Джидда преподнесла Вассеру неприятный сюрприз. Ведь туда Ferrari привезла едва ли не наибольшее в пелотоне количество новинок: они затронули переднее крыло и днище, также вернулось заднее крыло на единственном центральном пилоне. Были предприняты серьезные усилия, чтобы продвинуться на шаг вперед после сложного старта сезона в Бахрейне.

Но результат оказался несоразмерным этим усилиям. SF-23 поехала в Джидде совсем не так, как ожидалось. Расчеты показывали, что на быстром кольце машину получится прижать максимально близко к асфальту, но в реальности сделать этого не удалось.

Из-за этого базовые настройки, подготовленные для пятницы, оказались неэффективными. Пришлось менять не только клиренс, но и жесткость подвески, а следом и регулировки крыльев. Из-за этого даже не получилось толком разобраться, оказались ли эффективны подготовленные для Джидды новинки.

В процессе работы над регулировками гонщики обнаружили, что поведение машины меняется слишком сильно, а износ шин на трассе, где он не должен вызывать вопросов, оказался чересчур серьезным.

Если в трубе получалось, что машину можно будет максимально прижать к земле, в реальности это вызывало повреждения сплиттера. А при увеличении дорожного просвета логично снижалась прижимная сила, что и приводило к скольжениям и перегреву шин. Пока в команде не придумали, что с этим можно сделать.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

У Ferrari до сих пор нет того базиса, на который можно опираться при дальнейшем движении вперед. Именно поэтому мы видим, что инженеры продолжают эксперименты по ходу уик-эндов. В Саудовской Аравии у гонщиков по сути не было возможности потренировать квалификационные попытка, так как оставшееся доступное время отдали работе в гоночной конфигурации машины.

Когда ты рассчитываешь побороться за победу в Гран При, такой подход едва ли даст результат. Чтобы обрести уверенность на трассе, где стены находятся в сантиметрах от асфальта, очень важно побольше отрабатывать именно в квалификационные попытки. Не из-за того ли, что такой возможности не было, Сайнс допустил в субботу и дополнительно осложнил себе задачу? К слову, тот комплект, который гонщик смог сберечь ради гонки, в итоге просто вернули в Pirelli, так и не использовав .

Это правда, Леклер выдал отличный квалификационный круг, напомнив о своих лучших качествах и подарив болельщикам надежду. Но есть ощущение, что такая скорость стала возможен благодаря качествам пилота, а вовсе не его автомобиля.

Тем временем Вассер продолжает настаивать, что концепция машины по своей сути является верной. Он признает, что между гоночным и квалификационным темпом Скудерии есть большое отличие – и призывает инженеров разобраться в его причинах. Но если прагматично смотреть в будущее, следует признать: сейчас едва ли не последний момент, когда еще можно радикально перепроектировать машину.

И именно так, к слову, поступили в Mercedes со своей W14, увидев ее слабость на тестах…