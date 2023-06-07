Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Команда не увидела в Барселоне той прибавки эффективности, которую обещали продувки в аэродинамической трубе. Франко Нуньес уверен, что это говорит о серьезных проблемах
Ferrari вынуждена зализывать раны. Дебют обновленной версии SF-23 стал настоящим бедствием. Карлос Сайнс был на решетке испанской гонки вторым, но финишировал пятым, а Шарль Леклер начинал борьбу с пит-лейне после неудачной квалификации – и даже не смог заработать очков.
Испанец уступил победившему Максу Ферстаппену на 45 секунд, а отставание его напарника превысило круг. Но куда важнее, что Скудерия безоговорочно проиграла не только фаворитам из Red Bull – ее гонщикам в этот раз не удалось угнаться за соперниками на обновленных Mercedes W14. Очень уж разительным вышел контраст с командой из Брэкли, где после сложного старта чемпионата дела, кажется, действительно пошли на лад.
Что же происходит с Ferrari? Кажется, там не осталось и следа от недавних энтузиазма и мотивации. Еще недавно казалось, что в Барселоне чемпионат получится начать заново. И от того горечь поражения стала даже горче.
Сравнение конфигурации понтонов Ferrari SF-23, Гран При Испании
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Фред Вассер прекрасно видит и понимает все, что происходит. Капитан старается сохранить контроль над кораблем, терпящим бедствие в шторм. Штурвал у него в руках, однако пока сложно говорить, верный ли курс он выбрал. Француз регулярно повторяет, что по своей сути SF-23 является правильной машиной, которая, однако, требует доработок.
Они начались с Монако, где выступление команды не впечатлило, а продолжились в Барселоне. Там все оказалось даже хуже.
Говорят, на брифинге в Маранелло, прошедшем в понедельник, все с недоумением глядели друг на друга. Инженеры по аэродинамике не могли объяснить, куда подевались лишние 12 пунктов прижимной силы (примерный аналог 0,3-0,4 секунды на круге), которые было так отчетливо видно на продувках в трубе перед этапом.
Ведь только в прошлую среду Вассер говорил, что команда сможет бороться за победы. Пакет обновлений должен был вывести ее как минимум на вторую строчку по скорости. Но на трассе Скудерия так и осталась четвертой.
После Барселоны говорить о победах просто нелепо. Для Ferrari сейчас важнее всего понять, из-за чего переделанная машина не поехала так, как должна была.
Evo «ест» резину с ничуть не меньшим аппетитом, чем ее круглобокая предшественница, а то и активнее. Новый пакет, призванный снизить влияние колебаний дорожного просвета при прохождении поворотов, в реальности ничуть не улучшил ситуацию. И на прямых никакого выигрыша в максимальной скорости тоже не обнаружилось.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, на пит-лейне
Фото: Pirelli
С чем может быть связана такая работа новых деталей? Первое, что приходит в голову – нарушилась корреляция между теорией и практикой. Если так, в нынешней фазе сезона сложно придумать более скверный сценарий. К счастью для Скудерии, во вторник и среду она участвует в тестах шин Pirelli на «Каталунье» и сможет собрать важные дополнительные данные.
Понятно, что работа по программе шинников требует, чтобы машина весь день оставалась в неизменной конфигурации – только так Pirelli сможет получить надежные данные для сравнения разных моделей сликов.
Но Шарль Леклер в любом случае проехал на машине Сайнса (его собственную отправили на базу для анализа) дистанцию двух с половиной Гран При, а это большой объем информации. Кроме того, гонщик смог без лишнего прессинга разобраться в себе и машине. И кстати, Шарль превзошел по скорости Джорджа Расселла, который параллельно работал на Mercedes.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
В среду монегаска сменил за рулем Сайнс, и работа продолжилась. А сам Леклер – это уже известно – прямиком из Барселоны отправился на базу команды. Так он начал работу на симуляторе – это позволит прямо сравнить свои ощущения с теми, что были за рулем реальной машины.
У SF-23 не было в Барселоне необходимой прижимной силы. Именно поэтому не удавалось загрузить шины, и состав Hard у Леклера уже после 16 кругов превратился, как рассказали в команде, «в кашу» – тогда как соперники легко проезжали вдвое большую дистанцию.
Обновления не позволили решить главную проблему алой машины: по ходу сессий недостаточная поворачиваемость по-прежнему внезапно сменялась избыточной – и наоборот. Это настолько сбивало гонщиков с толку, что в итоге они ехали даже медленнее прежнего.
Конструкторы в Маранелло и не думают выбрасывать полотенце на ринг (знак признания поражения в боксе – прим.перев.). Работа продолжается. Удивительно, но источником для вдохновения служит пример Mercedes, где смогли понять свои проблемы и сейчас на всех парусах мчатся вперед…
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