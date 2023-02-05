Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche
Из двух именитых производителей команда в итоге выбрала того, который заведомо инвестирует меньше. Почему так вышло, рассуждает Мэтт Кью
Команды Формулы 1 не проводят презентацию в начале февраля в Америке без серьезного повода. И когда Red Bull объявила о показе новой машины в Нью-Йорке, мало кто поверил, что это сделано лишь из стремления получить маркетинговые преимущества, которые открывает самый знаменитый мегаполис мира.
В действительности, причина была в другом, и сюрпризом она не стала. Команда объявила о начале стратегического партнерства с Ford.
Под сенью статуи свободы производители встретились старые знакомые. Пути Красного быка и Голубого овала прежде пересекались уже не раз – и есть весомые основания говорить, что нынешний альянс окажется весьма продуктивным. Стороны не ограничивают сотрудничество какими-то рамками, зато у него есть вполне явный символизм.
Хотя, вообще говоря, ничего этого вообще не должно было произойти.
Восемь месяцев назад уже были написаны, утверждены и согласованы на высшем уровне пресс-релизы о начале с 2026 года сотрудничества между Red Bull и Porsche. Для объявления выбрали Гран При Австрии, домашний этап команды. Но готовые к рассылке релизы так и остались в папке с черновиками.
После этого озабоченность Кристиана Хорнера и компании в отношении того, что команде не удастся сохранить прежнюю независимость, только росли. Также росло и понимание того, что во многом именно эта независимость вывела RBR на тот уровень, где есть возможность уверенно брать титулы. И в сентябре прозвучало объявление, что никакого контракта не будет.
Хорнер тогда упирал на разницу в подходах: «Red Bull всегда оставалась независимой командой. Именно в этом наша сила. Это тот базис, который обеспечил нам все достижения и дал возможность быстро реагировать на ситуацию. Это часть нашего ДНК – того, какие мы есть.
У нас нет корпоративного управления, и в этом наше преимущество. Мы прежде всего гоночная команда. И в будущем это условие не изменится».
Контракт с Porsche казался почти неизбежным, но что-то пошло не по плану
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Хорнер говорил эти слова в тот момент, когда молодое моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains как раз готовилось поставить на стенд первый прототип силовой установки по регламенту 2026 года, а состояние здоровья владельца команды Дитриха Матешица уже вызывало серьезные опасения.
В такой ситуации прежде всего необходимо было гарантировать долгосрочное будущее проекта. И, как мы теперь можем говорить с уверенностью, слухи не обманули – в Red Bull вернулись к диалогу с Honda и начали прощупывать новые варианты, активизировав общение с Ford.
Стороны заметили друг друга еще до этого, но первое время по понятным причинам ни о каких серьезных переговорах речи не было. А потом внезапно выяснилось что интересы сторон совпадают почти во всем. Формула 1 переживает в Штатах бум популярности. К этапам в Остине и Майами добавилась знаковая гонка в Лас-Вегасе, Майкл Андретти в компании с Cadillac (читай GM) рвется в паддок, Логан Сарджент подгоняет сиденье в Williams. Для Ford было важно не упустить момент.
Выбранный Ф1 курс на углеродную нейтральность к 2030 году также очень понравился менеджерам в Детройте, которые спят и видят, как бы завалить рынок двухтонными пикапами с электрическими моторами. Регламент на новые двигатели Ф1, который предусматривает «зеленое» топливо и усиление гибридной составляющей, тоже пришелся как нельзя кстати.
Если добавить классический лозунг «Побеждай в воскресенье, продавай в понедельник», обеспечить первую часть которого Red Bull в своей нынешней форме наверняка по силам, вся история с присутствием в Ф1 стала для Ford по-настоящему интересной.
А теперь давайте посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Чтобы заинтересовать Red Bull, американский концерн со своей стороны тоже должен что-то предложить команде. Понятно, что первым серьезным аргументом является чек на круглую сумму.
Напомним, в Porsche претендовали на 50-процентный пакет акций команды и 10-летнее владение ее моторостроительным отделением. Ford, конечно, инвестирует меньше. Но и хотят американцы не так много – лишь участвовать в программе силовых установок.
При этом, разумеется, знаменитый логотип появится на обтекателях будущих машин, важные представители концерна станут приезжать на самые популярные гонки, а их цитаты начнут добавлять к пресс-релизам.
Логотипы Red Bull и Ford уже соседствовали прежде на машинах Ф1 – скажем, вот Sauber 1995 года
Фото: Эрколе Коломбо
При этом глава команды Хорнер и гоночный консультант Red Bull доктор Марко могут не опасаться, что американские партнеры вмешаются в процесс управления – как это собирались делать в Porsche, отправив в команду своих менеджеров. Бюрократия губительна для Red Bull на любом уровне, она замедлит принятие решений, что может сыграть роковую роль с противостоянии с Mercedes и Ferrari. Нарушение структуры менеджмента, которая выстраивалась и отлаживалась с 2005 года, точно не сулит ничего хорошего.
У Ford, между тем, уже есть опыт участия в гоночном проекте в очень близком формате. Речь о мировом ралли, где концерн поддерживает команду M-Sport Малкольма Уилсона. К слову, ее машины также несут большие изображения Красного быка. Британцы сами занимаются созданием, доработкой и обслуживанием техники, а Ford почти не вмешивается в происходящее.
Именно это в первую очередь прельщает и Red Bull Racing. Не то, чтобы подход Porsche был фундаментально ошибочным для гонок Гран При. Скорее, он просто подходил для сотрудничества с конкретной командой. Также неверно говорить, что Ford вообще никак не будет участвовать в работе над моторами, ограничившись лишь деньгами. Хотя, разумеется, масштаб работ будет не таким, как планировали немцы. Однако у «Голубого овала» тоже есть собственные наработки в некоторых направлениях, и они совсем не будут лишними.
Разумеется, в компании помнят прежние ошибки и рассчитывают не повторить их. Хорошо известно, что в начале 2000-х, когда на трассы Гран При выходила формально заводская команда Jaguar, менеджеры в Детройте вспоминали о ее существовании лишь при необходимости оплатить очередные счета (понятия не имея, почему какому-то Э.Ирвайну полагаются миллионы долларов).
Два десятилетия спустя президент Ford Джим Фарли отлично владеет вопросом – что говорить, если он сам порой садится за руль GT40 на гудвудском Фестивале скорости. Да и Ф1 перестала быть нишевым европейским спортом, которая заинтересовала концерн лишь для продвижения своей локальной марки, специализирующейся на дорогих кожаных салонах с отделкой из редких пород дерева.
Сейчас это серьезный проект в масштабах всего концерна. И ровно та история, о которой мечтали в Red Bull.
Red Bull готовится открыть новую страницу своей летописи. На бумаге выходит, что она должна получиться успешной
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1
Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году
Самое важное:
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC
Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC Вандорн стал запасным гонщиком Peugeot в чемпионате WEC
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.