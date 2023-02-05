Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche

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Команды Формулы 1 не проводят презентацию в начале февраля в Америке без серьезного повода. И когда Red Bull объявила о показе новой машины в Нью-Йорке, мало кто поверил, что это сделано лишь из стремления получить маркетинговые преимущества, которые открывает самый знаменитый мегаполис мира.

В действительности, причина была в другом, и сюрпризом она не стала. Команда объявила о начале стратегического партнерства с Ford.

Под сенью статуи свободы производители встретились старые знакомые. Пути Красного быка и Голубого овала прежде пересекались уже не раз – и есть весомые основания говорить, что нынешний альянс окажется весьма продуктивным. Стороны не ограничивают сотрудничество какими-то рамками, зато у него есть вполне явный символизм.

Хотя, вообще говоря, ничего этого вообще не должно было произойти.

Восемь месяцев назад уже были написаны, утверждены и согласованы на высшем уровне пресс-релизы о начале с 2026 года сотрудничества между Red Bull и Porsche. Для объявления выбрали Гран При Австрии, домашний этап команды. Но готовые к рассылке релизы так и остались в папке с черновиками.

После этого озабоченность Кристиана Хорнера и компании в отношении того, что команде не удастся сохранить прежнюю независимость, только росли. Также росло и понимание того, что во многом именно эта независимость вывела RBR на тот уровень, где есть возможность уверенно брать титулы. И в сентябре прозвучало объявление, что никакого контракта не будет.

Хорнер тогда упирал на разницу в подходах: «Red Bull всегда оставалась независимой командой. Именно в этом наша сила. Это тот базис, который обеспечил нам все достижения и дал возможность быстро реагировать на ситуацию. Это часть нашего ДНК – того, какие мы есть.

У нас нет корпоративного управления, и в этом наше преимущество. Мы прежде всего гоночная команда. И в будущем это условие не изменится».

Контракт с Porsche казался почти неизбежным, но что-то пошло не по плану Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Хорнер говорил эти слова в тот момент, когда молодое моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains как раз готовилось поставить на стенд первый прототип силовой установки по регламенту 2026 года, а состояние здоровья владельца команды Дитриха Матешица уже вызывало серьезные опасения.

В такой ситуации прежде всего необходимо было гарантировать долгосрочное будущее проекта. И, как мы теперь можем говорить с уверенностью, слухи не обманули – в Red Bull вернулись к диалогу с Honda и начали прощупывать новые варианты, активизировав общение с Ford.

Стороны заметили друг друга еще до этого, но первое время по понятным причинам ни о каких серьезных переговорах речи не было. А потом внезапно выяснилось что интересы сторон совпадают почти во всем. Формула 1 переживает в Штатах бум популярности. К этапам в Остине и Майами добавилась знаковая гонка в Лас-Вегасе, Майкл Андретти в компании с Cadillac (читай GM) рвется в паддок, Логан Сарджент подгоняет сиденье в Williams. Для Ford было важно не упустить момент.

Выбранный Ф1 курс на углеродную нейтральность к 2030 году также очень понравился менеджерам в Детройте, которые спят и видят, как бы завалить рынок двухтонными пикапами с электрическими моторами. Регламент на новые двигатели Ф1, который предусматривает «зеленое» топливо и усиление гибридной составляющей, тоже пришелся как нельзя кстати.

Если добавить классический лозунг «Побеждай в воскресенье, продавай в понедельник», обеспечить первую часть которого Red Bull в своей нынешней форме наверняка по силам, вся история с присутствием в Ф1 стала для Ford по-настоящему интересной.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Чтобы заинтересовать Red Bull, американский концерн со своей стороны тоже должен что-то предложить команде. Понятно, что первым серьезным аргументом является чек на круглую сумму.

Напомним, в Porsche претендовали на 50-процентный пакет акций команды и 10-летнее владение ее моторостроительным отделением. Ford, конечно, инвестирует меньше. Но и хотят американцы не так много – лишь участвовать в программе силовых установок.

При этом, разумеется, знаменитый логотип появится на обтекателях будущих машин, важные представители концерна станут приезжать на самые популярные гонки, а их цитаты начнут добавлять к пресс-релизам.

Логотипы Red Bull и Ford уже соседствовали прежде на машинах Ф1 – скажем, вот Sauber 1995 года Фото: Эрколе Коломбо

При этом глава команды Хорнер и гоночный консультант Red Bull доктор Марко могут не опасаться, что американские партнеры вмешаются в процесс управления – как это собирались делать в Porsche, отправив в команду своих менеджеров. Бюрократия губительна для Red Bull на любом уровне, она замедлит принятие решений, что может сыграть роковую роль с противостоянии с Mercedes и Ferrari. Нарушение структуры менеджмента, которая выстраивалась и отлаживалась с 2005 года, точно не сулит ничего хорошего.

У Ford, между тем, уже есть опыт участия в гоночном проекте в очень близком формате. Речь о мировом ралли, где концерн поддерживает команду M-Sport Малкольма Уилсона. К слову, ее машины также несут большие изображения Красного быка. Британцы сами занимаются созданием, доработкой и обслуживанием техники, а Ford почти не вмешивается в происходящее.

Именно это в первую очередь прельщает и Red Bull Racing. Не то, чтобы подход Porsche был фундаментально ошибочным для гонок Гран При. Скорее, он просто подходил для сотрудничества с конкретной командой. Также неверно говорить, что Ford вообще никак не будет участвовать в работе над моторами, ограничившись лишь деньгами. Хотя, разумеется, масштаб работ будет не таким, как планировали немцы. Однако у «Голубого овала» тоже есть собственные наработки в некоторых направлениях, и они совсем не будут лишними.

Разумеется, в компании помнят прежние ошибки и рассчитывают не повторить их. Хорошо известно, что в начале 2000-х, когда на трассы Гран При выходила формально заводская команда Jaguar, менеджеры в Детройте вспоминали о ее существовании лишь при необходимости оплатить очередные счета (понятия не имея, почему какому-то Э.Ирвайну полагаются миллионы долларов).

Два десятилетия спустя президент Ford Джим Фарли отлично владеет вопросом – что говорить, если он сам порой садится за руль GT40 на гудвудском Фестивале скорости. Да и Ф1 перестала быть нишевым европейским спортом, которая заинтересовала концерн лишь для продвижения своей локальной марки, специализирующейся на дорогих кожаных салонах с отделкой из редких пород дерева.

Сейчас это серьезный проект в масштабах всего концерна. И ровно та история, о которой мечтали в Red Bull.

Red Bull готовится открыть новую страницу своей летописи. На бумаге выходит, что она должна получиться успешной Фото: Энди Хон / Motorsport Images