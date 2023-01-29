Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу?

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Фредерик Вассер знает о гонках достаточно, чтобы понимать: нет никакого волшебного средства, которое автоматически выведет его новую команду Ferrari в лидеры Формулы 1. В равной степени француз осознает – его взяли в Маранелло, чтобы вернуть титулы.

Его предшественник Маттиа Бинотто растерял кредит доверия больших боссов, Джона Элканна и Бенедетто Виньи – и был уволен именно в тот момент, когда подготовил команду к решающей схватке за чемпионство. Для Вассера это обстоятельство будет иметь определяющее значение.

Это не тот случай, когда кадровые перестановки стали результатом снижения результатов, негативной спирали или чего-то подобного – когда встряска просто необходима.

Нет, Бинотто указали на дверь по одной простой причине. Ferrari хочет прямо сейчас быть сильнейшей в Формуле 1. Как сказал зимой Винья, «мы добились некоторого прогресса, и это мне нравится. Что мне не нравится – это второе место. У команды есть все, чтобы добиваться большего».

Так что с целями на новый сезон вопросов быть не может. Если четыре победы в Гран При и «серебро» 2022 года не устроило боссов, в 2023-м они ожидают только титулов.

Для Вассера, который прежде возглавлял Renault и Alfa Romeo, которые вели борьбу в лучшем случае в середине пелотона, такое положение вещей значит только одно: в Маранелло у него не будет медового месяца, который позволит освоиться на новом уровне. И ему стоит сразу забыть слова о долгосрочных амбициях и постепенном движении к цели.

Он просто должен выиграть в 2023-м. Без «но». Без «если». Без оправданий.

С одной стороны, это невероятный прессинг. Нужно принести результат, которого самая знаменитая команда Ф1 не могла добиться 15 последних лет. Неудивительно, что многие называли переход в нынешнюю Ferrari самоубийственным для француза.

За блистательным началом сезона-2022 для Ferrari последовало весьма блеклое продолжение Фото: Ferrari

Если вспомнить сильный старт прошлогодней кампании, даже нескольких невыразительных гонок в начале нового чемпионата хватит, чтобы появились вопросы – а верно ли поступили в Ferrari, сменив руководителя?

А уж что будет твориться в итальянской прессе и среди тиффози в случае новых тактических ошибок, лучше даже не представлять.

Чтобы заставить своих критиков замолчать, Вассеру нужно гарантировать команде безупречные выступления. В мире Ф1, где уровень прессинга и конкуренции всегда зашкаливает, добиться подобного непросто. Так что главными задачами нового босса на первом этапе станут тонкие настройки работы команды и выводы из прежних ошибок.

Самой машине он поначалу едва ли станет уделять серьезное внимание. Куда важнее заняться вопросами структуры: прежде всего, деталями работы гоночной бригады. Здесь потребуется глубокое погружение, чтобы докопаться до первопричин тех непростительных ошибок в тактике, которые имели место в прошлом сезоне. Важно не наломать дров и внести точные корректировки. Если уволить весь отдел и набрать новых людей, это точно не принесет пользы. В то же время, нет сомнений, что эффективность работы можно – и нужно – повысить.

Кажется, у Фредерика не так много шансов повлиять на кампанию 2023 года, базис которой был заложен еще до его появления в Маранелло. С другой стороны, есть сразу несколько факторов, которые ему на руку. Во-первых, Ferrari сейчас на подъеме. Уже несколько нет она стабильно прибавляет, и даже несмотря на определенный негатив по ходу прошлого чемпионата, его итоги стали для Скудерии лучшими с 2018 года.

Также Вассер получает команду с отлично выстроенной структурой. Маттиа Бинотто приложил немало усилий, чтобы выстроить работу всех департаментов и отладить их взаимодействие в интересах максимальной эффективности.

Также под его руководством проектировалась и создавалась машина 2023 года – в частности, были приняты принципиальные решения в отношении главных проблем прежней F1-75 и путей их решения.

С точки зрения силовых установок все тоже выглядит весьма неплохо. Мрачные дни Гран При Испании и Азербайджана, когда отказы двигателя стоили команде верных побед, остались позади. К финалу чемпионата в Абу-Даби с проблемами удалось разобраться. Инсайдеры говорят, что команда использовала во второй части чемпионата-2022 более консервативный подход – благодаря параллельным работам по повышению надежности это позволило получить зимой ощутимую прибавку.

Бинотто за время работы добился несомненного прогресса Ferrari. Но этого оказалось недостаточно Фото: Ferrari

Вдвойне интересно будет посмотреть, станет ли Вассер уделять столь пристальное внимание технической стороне вопроса, как это делал на протяжении последних лет Бинотто.

Маттиа был очень силен именно в этом компоненте. А еще благодаря двум десятилетиям в паддоке он прекрасно разбирался в хитросплетении тех сил, включая политические, которые в конечном счете определяют результаты на трассе.

И если есть что-то, что сейчас особенно вдохновляет нового лидера Скудерии, перед которым стоит очень сложная задача – это слова его предшественника. Еще прошлым летом Бинотто говорил, что команда находится на верном пути, хотя ее работу еще нужно отлаживать.

На вопрос о том, что надо поменять для достижения успеха, итальянец тогда ответил: «Я не считаю, что нам надо что-то делать иначе. Требуется просто продолжать это путешествие и добиваться непрерывных улучшений, с каждой гонкой продвигаясь вперед шаг за шагом.

Нет никакого волшебного рецепта побед, и я не думаю, что нам нужно что-то менять в самих себе. Мы уже доказали, что можем хорошо справляться с работой. Требуется просто выйти на нужный уровень, закрепиться там – и готовиться к сезону-2023, какими бы ни были результаты 2022-го».

Теперь выполнять эту задачу предстоит уже другому человеку. И хотя многие в паддоке считают Вассера мягким и улыбчивым человеком, в действительности у него есть железная решимость в достижении намеченных целей.

Валттери Боттас, давно знакомый с французом, верно подметил: «Он знает толк в шутках и может показаться даже ленивым, но в реальности это жесткий человек. Он знает, когда нужно добавить мотивации верными словами – и умеет делать это, причем в конструктивном ключе. Так что он очень хорош как босс».

Фредерику Вассеру пришло время проявить свои лучшие качества – и принести Ferrari столь важный и столь нужный результат.

От каждого нового босса поклонники Ferrari ждут чуда. Особенность истории с Вассером в том, что его ждут без промедления Фото: Марк Саттон