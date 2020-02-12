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Формула 1 / Мнение

Мнение: перестаньте убивать Формулу 1 ради погоды

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Мнение: перестаньте убивать Формулу 1 ради погоды
Автор:
, Редактор
12 февр. 2020 г., 05:00

В наступившее десятилетие Формула 1 должна претерпеть коренные преобразования ради сведения токсичных выхлопов в атмосферу к нулю. Не забывая о глобальном потеплении, Сергей Иванов уверен, что на этом тернистом пути есть множество подводных камней, о которые еще не раз придется споткнуться

Как вы все уже много раз от нас слышали, с 2021 года в Формуле 1 будут совершенно новые болиды с граунд-эффектом, 18-дюймовыми колесами, стандартными деталями и большими размерами кокпитов. Однако до сих пор регламент не касался моторов, архитектура которых в общих чертах с 2014 года остается неизменной.

При этом осенью стало известно, что всего за десять лет чемпионат намерен полностью прекратить загрязнять воздух. От слова совсем.

Это как?

Тут важно сразу определиться, о чем именно идет речь. На нашей планете есть атмосфера, состав которой, как утверждают экологи и климатологи, менять нежелательно. И вот вы выкапываете из-под земли, скажем, нефть. И сжигаете ее, забирая из атмосферы кислород, а взамен выделяя углекислый газ. А он мало того, что бесполезен для человеческого дыхания, так еще и вызывает парниковый эффект. Доказательство, как говорится, на градуснике за окном.

Но если вы посадите, скажем, виноград, то в момент роста он будет поглощать углекислый газ, освобождая обратно кислород. Потом из винограда вы делаете вино, из вина – крепкий винный спирт, а когда вы этот спирт сжигаете, то кислород вновь переходит в углекислый газ. В итоге состав атмосферы не меняется.

Возвращаясь к Формуле 1: если вы заливаете в баки приготовленный из нефти бензин и сжигаете его, то состав атмосферы меняется, в нем среди прочего увеличивается доля парникового углекислого газа. Если же вы вместо бензина жжете, например, этанол, то в масштабах планеты все остается как было.

Изображение автомобиля Ф1 2021 года

Изображение автомобиля Ф1 2021 года

Фото: Formula 1

Описанная выше технология, впрочем, относится к Средним векам и была изобретена в то время, когда французские монахи придумали, как делать из вина коньяк. В XXI веке все будет функционировать немного иначе.

Представьте, что ты вырабатываете чистую электроэнергию. Не пугайтесь, в аккумуляторы ее закачивать не придется. Эта электроэнергия поступает на некую фабрику, которая засасывает из атмосферы углекислый газ, получает воду и каким-то образом синтезирует из этих элементов что-то горючие вроде этилового спирта.

Заниматься всем этим будет некий единый поставщик топлива, которого еще предстоит найти. Да и фабрику построить. Исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун вот уже признался, что в промышленных масштабах такое синтетическое топливо еще нигде в мире не делается. Уже сложно.

Дальше – больше. Топливо – не единственная токсичная жидкость в болиде Формулы 1. Теоретически можно использовать вместо бензина подсолнечное или оливковое масло, но его предварительно придется каким-то очень существенным способом модифицировать, чтобы поршни не пригорели. Опять же, технология не отработана.

Производство карбоновых деталей также дело далеко не веганское, а про то, что в Формуле 1 делается с шинами, Грете Тунберг точно лучше не рассказывать.

Но представьте, что за 10 лет все эти сложности каким-то образом удастся преодолеть, и болиды станут совершенно эколого-угодными. В результате этих революционных преобразований объем вредных выбросов, которые генерирует Формула 1, сократится на 0,7%.

Да, именно столько приходится непосредственно на гонки. Остальные 99,3% – это выбросы от грузовиков, на которых команды перевозят свое оборудование, сгоревший керосин в турбинах авиалайнеров, на которых летают пилоты и механики. А еще мусор, который генерируют болельщики на трибунах.

Каким-то образом руководители чемпионата вместе с FIA намерены свести все это дело до полного нуля. И тоже за десять лет.

И что, такое возможно?

Теоретически такую чистую Формулу представить себе можно, хотя добиться подобного пока не удалось даже Алехандро Агагу в его Формуле Е. Например, можно закупить у той же компании Tesla электрические грузовики. Или вовсе начать перевозить болиды из условной Великобритании в Китай на парусных катамаранах. Или на галерах с веслами и эко-активистами в качестве гребцов.

Но вы же представляете, насколько это не просто? Грузовики Tesla, например, еще даже не производятся. Да и желающих грести веслами в светлое будущее может в достаточном количестве не найтись.

Здесь напрашиваются два варианта развития событий. Либо FIA и Ф1 отчаянно погонят технологии кнутом и пряником по ухабистой дороге в светлое будущее. И тогда нас ждут ошибки, разочарования, повороты не туда, спотыкания, падения и прочие малоприятные радости.

Либо все эти разговоры – не более чем болтовня на модную тему. И как и в прежние годы все это ничем не закончится, а Формула 1 останется такой же как есть или, в случае окончательного захвата власти воинствующими эко-активистами, сольется с Формулой Е в единую серию с электрическими болидами и топ-пилотами.

На фоне всех этих невероятных прожектов и разговоров о высоком мы как-то все чаще забываем о том, что и современная Формула 1 представляет из себя вовсе не фабрику по производству ядовитых газов.

Изображение автомобиля Ф1 2021 года

Изображение автомобиля Ф1 2021 года

Фото: Formula 1

Мотористы современной Формулы 1 любят напоминать, что КПД гибридных турбированных двигателей превысил 50%. На самом деле это очень высокий показатель, особенно для бензиновых силовых установок. В обычных автомобилях, даже в продвинутых гибридах вроде Toyota Prius, коэффициент полезного действия существенно ниже.

Расход топлива у болидов Формулы 1 сейчас составляет примерно 27 литров на 100 километров гонки в режиме «газ в пол». Поверьте, в аналогичном режиме на трассе Формулы 1 какой-нибудь Hyundai Solaris или Lada Vesta будут потреблять не сильно меньше – вот только по скорости с Формулой 1 они, конечно, не сравнятся.

Перейти на экологически-чистое топливо действительно можно. Эффект от этого будет равен тем самым 0,7% и не окупит затраты на отработку технологии, которая еще сильнее отдалит Формулу 1 от серийных автомобилей. Те в последние годы либо к бензину, либо к батарейкам, но никак не к дорогому синтетическому топливу или водороду.

Переделка всей логистики чемпионата, если ее делать быстро, неминуемо приведет к сумбуру.

Так не лучше ли подождать, когда технологии достигнут определенного прогресса, а электрокары сравнятся в скорости с бензиновыми болидами не только в гонках по коротким прямым? И вот тогда не стоит ли действительно объединиться с Формулой Е?

Весь смысл Формулы 1 заключается в том, что это гонки на самых быстрых машинах в мире. Формула Е – самая безвредная, Формула 4 – самая доступная, NASCAR – самая овальная серия, а WEC – самая невыносимая. И если Ф1 перестанет быть самой быстрой, то зачем она вообще?

Планету отказом от вредных выбросов, генерируемых автоспортом, все равно не спасти. А вот грандиозные гонки спасти можно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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