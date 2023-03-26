Мнение: перестановки в McLaren назрели задолго до проблем 2023 года

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Вообще говоря, неудачная машина очень часто становится в Формуле 1 причиной для увольнения своего создателя. Но применительно к McLaren расставание с техническим директором Джеймсом Ки и его замена на новый штаб из трех человек, анонсированная на этой неделе, были запланированы задолго до старта нынешнего чемпионата.

Гендиректор McLaren Зак Браун специально подчеркнул это, анонсируя перестановки.

«Мне уже какое-то время было понятно, что в техническом плане мы развиваемся не настолько быстро, чтобы соответствовать собственным амбициям, – отметил американский менеджер, комментируя перестановки. – И я доволен тем, что после комплексного анализа ситуации мы с Андреа [Стеллой, руководителем команды] смогли подготовить новую структуру управления, которая позволит колесам вращаться быстрее».

Есть основания говорить, что тревожные звоночки в техническом департаменте начали раздаваться в Уокинге примерно в середине прошлого года.

Но из-за того, что в конце сезона из команды ушел прежний руководитель Андреас Зайдль, которого заменил Стелла, потребовалось дополнительное время, чтобы верно понять масштаб необходимых перемен.

В McLaren предпочитают оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе. Топ-менеджмент отметил отсутствие прогресса в 2022 году по сравнению с 2021-м – после чего стало ясно, что существуют некие глубинные проблемы. Сложности нового сезона стали лишь дополнительным тому подтверждением.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, на пит-лейне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом в команде еще не забыли, как здорово им удавалось прогрессировать совсем недавно – в 2019-20 годах. Тогда конструкторы построили машину, которая – даже несмотря на смену мотора с Renault на Mercedes – позволяла регулярно претендовать на подиумы и даже победы в чемпионатах-2020 и 2021.

К сожалению, вышло так, что эти успехи, оказавшиеся локальными, на время скрыли структурные слабости команды. Но с наступлением в 2022-м новой технической эры те проявили себя весьма отчетливо.

McLaren растеряла темп, откатилась назад в пелотоне, и даже несмотря на прогресс по ходу чемпионата не смогла хотя бы вернуться на прежние позиции. Это сделало структурные изменения по сути неизбежными.

Один из главных вопросов состоял в том, правильно ли сохранять пост полновластного технического директора, который до недавнего времени занимал Ки. Такая расстановка считается в Ф1 классической, однако она не давала возможность McLaren сполна использовать возможности других сотрудников, включая опытного специалиста по аэродинамике Питера Продрому.

Когда Стелла взялся за работу и провел анализ состояния команды, было принято решение о необходимости перестройки всей системы. Сейчас в McLaren заканчивают строительство нового симулятора и аэродинамической трубы – и к моменту их вступления в строй важно было закончить все перестановки.

Кроме того, зимой Стелла получил приятную новость: его бывший коллега по Ferrari Давид Санчес выразил интерес к переходу в McLaren. Это и стало последней каплей, запустившей процесс перестановок.

Структурный вопрос

Решение отказаться от единого технического директора интересно еще и тем, что в прежние годы McLaren уже не раз экспериментировала в этом направлении.

Во времена Рона Денниса и Мартина Уитмарша команда использовала печально известную «матричную» схему, когда вся ответственность была распределена между разными подразделениями.

Окончательно от нее отказались только в 2019 году, когда работу в команде начали Браун и Зайдль. Решено было, что на тот момент оптимально вернуться к структуре с единственным техническим директором.

Зайдль так пояснил сделанный вобор: «Я всегда был сторонником простой, традиционной и понятной иерархии».

Возвращение к варианту с тремя техническими руководителями продиктовано ситуацией в нынешней McLaren. Так как Андреа Стелла сам является выходцем из инженерного корпуса, он может осуществлять общий контроль.

Это позволило создать штаб из трех специалистов, каждый из которых является экспертом в своей области – Санчес займется общей концепцией шасси, Продрому будет отвечать за аэродинамику, а Нил Хулди – за инженерные и конструкционные вопросы.

Такое сочетание должно помочь нынешней команде стать сильнее.

Андреа Стелла, руководитель McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Зоны ответственности в данном случае строго распределены. Стелла в первую очередь будет занят работой гоночной бригады, тогда как ответственным за функционирование базы, в том числе по ходу уик-эндов Гран При, станет новый операционный директор Пирс Тинн.

Безусловно, эффект от столь масштабных перестановок в McLaren смогут почувствовать не сразу – не говоря уж о том, что Санчес приступит к работе только с 1 января 2024 года. В теории этот срок можно приблизить, но сделать это реально только в случае согласия Скудерии.

Но аэротруба и симулятор заработают уже в ближайшие месяцы. Структура управления сформирована, так что планы на ближайшие годы предельно понятны.

Источники в McLaren говорят, что нынешний сезон в Уокинге нацеливаются закончить на четвертой строчке Кубка конструкторов, в будущем году регулярно сражаться за подиум, а в 2025-м биться уже за победы.

Это амбициозная задача, которой может предшествовать недолгий, но очень болезненный период с совсем другими результатами. Пока обновления для MCL60, призванные вернуть машине скорость, по-прежнему в разработке – потому пока нет полной уверенности, что они будут эффективными и позволят достичь поставленных целей.

Как сказал Зак Браун, «стратегические изменения призваны обеспечить нам успех в долгосрочной перспективе и непременно вернуть McLaren на тот путь, что ведет к победам»

Он добавил: «Сейчас у нас есть все необходимое: люди, инфраструктура, отличный состав пилотов. И я намерен вновь вывести McLaren на те позиции, где команда должна находиться».