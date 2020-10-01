Серхио Переса выставляют едва ли не главным страдальцем Формулы 1 в 2020 году. После решения Racing Point досрочно расторгнуть с ним контракт ради найма Себастьяна Феттеля мексиканца объявили безвинной жертвой современной, насквозь коммерческой Формулы 1. Но не все так просто.

В 2021-м Переса явно ждет карьерная деградация. В лучшем случае, он останется в Формуле 1, перейдя в состав аутсайдера. Причем сейчас непонятно, что лучше: до последнего бороться с Мазепиным за место в Haas, где можно набирать хоть какие-то очки, или попробовать попасть в Williams. Формально места там разобраны, но как говаривал Берни Экклстоун – контракт это просто клочок бумаги.

Есть и возможность того, что ни Haas, ни Williams Чеко не примут. Тогда придется покидать вершину автоспорта и подбирать себе серию попроще. В Америке наверняка будут Пересу рады, да и в WEC должны встретить тепло.

Любой из этих вариантов – явно не то, на что к 30 годам рассчитывал некогда один из главных талантов Ф1. Но закат карьеры Переса начался давно, и жалеть о ее нынешнем состоянии – все равно что плакать по солнцу в полночь.

Серхио Перес, Racing Point Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Не был однозначным лидером

Говоря о несправедливости увольнения Переса из Racing Point любят вспоминать, как он своей активностью спас команду от коллапса еще в бытность Force India. Говорят о том, как здорово Чеко смотрелся на фоне всех своих напарников. Особенно напирают на прошлогодний разгром Лэнса Стролла. Любой из этих аргументов кажется весомым на словах. Но рассыпается изношенной покрышкой, стоит рассмотреть его поближе.

Что касается спасения Force India, то Перес бился за свое рабочее место. За которое он, кстати, всегда платил, что во многом сделало его долгожителем Ф1. Сравнительно высокая скорость избавила мексиканца от прозвища рента-драйвера, но факт остается фактом: спасая Force India, Чеко и его спонсоры просто защищали свои вложения.

Победы над напарниками у Серхио действительно были – примерно пополам с поражениями. В Sauber он завершил вничью двухлетнюю дуэль с Камуи Кобаяши. Причем если первый сезон японец выиграл нокаутом, то Чеко второй затащил на зубах.

Дженсон Баттон и Серхио Перес, McLaren Фото: Sutton Images

Баттону Перес оказал достойнейшее сопротивление. Но во-первых, все же был бит, а во-вторых, лишний гонор лишил его места в кокпите. Дуэль с Хюлькенбергом осталась за Чеко, но с минимальным перевесом – 2-1. От новичка Окона Серхио еле-еле уехал в первом сезоне, а во втором пришлось вести полномасштабную войну.

Наконец, долго запрягающего Стролла Перес укатал в первом сезоне. Но сейчас пилоты выглядят примерно равными.

И ведь заметьте: Кобаяши покинул Ф1 давно, Хюлькенберг уже не выступает, Окон тоже вылетал на год. То есть соперниками Чеко были вовсе не топ-пилоты – скорее, очень крепкие середняки. И даже на их фоне Серхио не был звездой. Так почему его увольнение должно казаться чем-то из ряда вон выходящим?

Не реализовал шансы

Пожалуй, самый яркий сезон Переса пришелся на 2012 год, когда он на нестабильном Sauber трижды заезжал на подиум. За семь с половиной лет с тех пор мексиканец взял всего пять подиумов.

Блеснув в 2012-м, Чеко получил свой шанс – место в McLaren рядом с еще недавним чемпионом мира Дженсоном Баттоном. Причем британец отнюдь не был в статусе Хэмилтона или Алонсо, он уже проигрывал внутреннюю дуэль Льюису и был в паре с Пересом скорее первым среди (относительно) равных, чем однозначным лидером.

Однако эта ситуация оказалась для Чеко ловушкой. Лидерского статуса Дженса он не признал, но и укатать британца не сумел. За статус альфа-самца Серхио решил бороться до последнего, превратив внутрикомандную дуэль практически в драку. Когда так сильно задираешь ставки – надо выигрывать. Но Перес этого сделать не смог и закончил свое выступление в топ-команде после первого же сезона.

Серхио Перес, Sahara Force India F1 VJM09 Фото: Alessio Morgese

Зная всю дальнейшую историю McLaren, можно сказать, что Чеко даже повезло – он покинул тонущий корабль. Вот только его поведение на трассе каждый уик-энд наблюдали боссы не только из Уокинга, но и изо всех остальных штаб-квартир. В итоге приютить мексиканца и его миллионы согласился только Виджай Маллья.

Следующие семь лет Перес боролся за статус лучшего из середняков. Дважды ему это удалось. Однако поражение в дуэли с мексиканцем за седьмое место не помешало Валттери Боттасу перейти в Mercedes. В команде, естественно, предпочли покладистого финна несносному Чеко. Да и минимальное преимущество над дебютантом Оконом в 2017-м не выглядело большим успехом.

А потом Force India лишилась сперва денег, а потом статуса лучшей из остальных, который и помогал Пересу легонько доминировать над середняками. Новым шансом для Чеко должен был стать проект Aston Martin. Но как он им распорядился?

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Не стал ценным активом

Прошлогодняя машина Racing Point вполне позволяла бороться с остальными середняками. Но Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Дэн Риккардо свои сезоны провели не в пример ярче Переса. В этом году Чеко уже знал о планах по перезапуску команды. И как сам он уверяет, об увольнении узнал уже осенью, случайно подслушав разговор босса по телефону.

То есть в тот момент, когда Серхио безрассудно рванул в охваченную коронавирусом Мексику на выходные, он еще был полноценным членом команды. Это не помешало ему приехать на этап с вирусом, пропустить два этапа и поставить всю команду под риск отстранения.

Серхио Перес, Racing Point Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Согласитесь, когда мы думаем об идеальном лидере, то представляем кого-то более ответственного.

Перес давал команде скорость, хорошие результаты и неплохие деньги. Но одной его скорости и результатов не хватало для места в кокпите уже после изгнания из McLaren. С тех пор он был просто очень крепким середняком, без шансов на выход в высшую лигу пилотов. И когда его деньги перестали быть нужны, с Чеко расстались.

Таков закон бизнеса – если хочешь расти, надо менять менее ценные активы на более ценные. И отец-миллиардер или четыре чемпионских титула на этих весах смотрятся куда внушительнее десятка очень хороших, но не великолепных сезонов.

Дебютировав в Ф1 в 2011 году, Перес так и не дорос до топ-команды. И раз Aston Martin решила ей стать, от Чеко пришлось избавиться. Ничего личного, hasta la vista.