Мнение: переход Хэмилтона в Ferrari нужен всем, кроме самой Скудерии

Семь лет в Mercedes принесли Льюису Хэмилтону пять чемпионских титулов и около 200 млн долларов по самым скромным подсчетам. Британец уже утвердился в качестве главного пилота десятилетия, а в следующем сезоне может сравняться по титулам с Михаэлем Шумахером. Однако к концу сезона-2020 Льюису останется месяц до 36-летия, молодые пилоты все сильнее давят снизу на чемпиона, а смена технического регламента в 2021 году грозит вывести наверх новую команду – не вечно же Mercedes там держаться. Что делать титулованному ветерану в такой ситуации? Итальянская пресса считает – переходить в Ferrari.

Перед Гран При Абу-Даби авторитетная La Gazzetta dello Sport написала о двух встречах Хэмилтона с президентом Скудерии Джоном Элканном. И вопреки традициям Формулы 1, никто не стал эти слухи опровергать. До самого Элканна репортеры пока не добрались, а вот Льюис, не подтвердив и не опровергнув факта встречи, заявил, что ничего плохого в попытках продумать свое будущее нет.

Питер Боннингтон. гоночный инженер, Mercedes AMG, и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Руководитель Ferrari в Ф1 Маттиа Бинотто высказался обтекаемо, дескать, одна только возможность подписать Хэмилтона в конце 2020 года должна радовать его команду. Тото Вольф, в свою очередь, оценил вероятность ухода британца из Mercedes в 25%.

Судя по реакции, встреча Хэмилтона с Элканном имела место быть. Что на ней обсуждалось – никто не расскажет, но вряд ли только покупка Льюисом очередного итальянского спорткара. Тема нового контракта непременно всплывала, даже если никаких предложений сделано не было. Но последуют ли за этим разговором дальнейшие действия?

Сам Льюис в этом году обмолвился, что когда ведешь переговоры о продлении контракта, полезно упомянуть слово «Ferrari». Ну так, для острастки руководства. Вполне допустимо, что сейчас пилот просто решил показать боссам из Штутгарта, что если они решили сэкономить на его новом контракте, то есть люди более щедрые. А может, он и впрямь ищет отступные пути на фоне слухов об уходе Mercedes из Ф1. Скорее всего, до весны 2020-го никакой конкретики не поступит: все пилоты и команды хотят посмотреть на изменение расклада сил.

И хотя обсуждать, перейдет Хэмилтон в Ferrari или нет, не имея нужной информации смысла нет, есть резон обсудить другое. Стоит ли Льюису переходить в Скудерию? И кому это будет выгодно?

Хэмилтон

С точки зрения самого Льюиса, это беспроигрышный шаг. С довольно высокой вероятностью в конце следующего года он станет семикратным чемпионом мира. Ему, напомним еще раз, будет почти 36 лет, и перед ним будет лежать неизвестность нового технического регламента. Переход в Скудерию окажется выгоден и финансово, и с точки зрения наследия, о котором сам пилот любит поговорить.

Что касается финансов, тут все просто. Получить 50 млн евро в год в Mercedes Льюису будет почти нереально. Новое руководство концерна вообще не уверено, хочет ли и дальше вкладываться в Формулу 1. А чтобы убедить боссов не закрывать проект, Тото Вольф готов работать с меньшим объемом инвестиций. А это значит – сокращать расходы. На таком фоне платить астрономические суммы пилоту предпенсионного (по спортивным меркам) возраста – неуместное расточительство. Тем более, что непонятно, будет ли машина-2021 способна бороться за победы.

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W10 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Ferrari же, незамеченная за выпуском машин хоть сколько-то широкого потребления, акцент делает на престиж бренда. Формула 1 для нее – одно из главных рекламных полей. И чтобы машины ассоциировались с высшим классом, за их рулем должен сидеть самый представительный пилот. А со времен Шумахера никого представительнее Льюиса не было. Он – король инстаграма, любимец глянцевых журналов, самый титулованный гонщик современности, модный дизайнер и патентованный тусовщик. Очевидно, что лучшей кандидатуры на продвижение бренда среди богатых мира сего в Маранелло не сыщат. Если только Мэтт Деймон с Кристианом Бэйлом после съемок «Ford против Ferrari» не захотят начать гоночные карьеры.

А это значит, что Скудерия согласится заплатить Хэмилтону любые деньги только за его имя. Результаты на трассе будут уже не так важны, ведь вложения отобьются за счет маркетинга.

Что касается наследия, то все просто. В конце 2020 года Льюис будет стоять либо вровень с Шумахером, либо (при маловероятном развитии событий) – по-прежнему отстоять от него на шаг. Но никто не забудет, что все титулы, кроме одного, британец завоевал на лучшей машине чемпионата. В просторечии – «самовозке». А с 2017 года это и вовсе происходит без борьбы. Хочет ли он войти в историю именно так?

Можно было бы сказать, что обстоятельства забудутся, а титулы останутся. И что Льюису наплевать, что о нем говорят. Но если судить по словам самого Хэмилтона, это не так. Недаром он постоянно сравнивает себя с топовой молодежью. Недаром говорил о желании разобраться с Ферстаппеном в рамках одной команды. Честолюбивому британцу не хочется быть самым титулованным гонщиком современности, если никто не будет признавать его заслуг. Но у него есть выход, красивый выход.

Если восьмой (седьмой) титул Хэмилтон возьмет с Ferrari, то станет героем. Небожителем, который спустился в ад Маранелло чтобы за руку вывести великую команду на свет божий. Человеком, который вернул главной команде Формулы 1 титул после десяти лет ожидания. Ну, вы поняли. К тому же побить рекорд Шумахера в команде Шумахера – это вроде как преемственность, красивая история.

И даже если Льюис с Ferrari проиграет, то никто его не обвинит. Здесь провалились Алонсо и Феттель, если Хэмилтон станет третьим в их ряду, то это место гиблое, а не вина пилота. А сам он останется на коне и в белом – чемпион, который не побоялся пойти на невыполнимую миссию и пожертвовал собой во имя великой команды. Такое наследие Льюиса, думается, устроит.

Mercedes

Немецкая команда получила от Хэмилтона все, что хотела. А если они вместе выиграют титул-2020, то о большем и просить нельзя. Потенциальная победа в Кубке конструкторов в следующем году станет для Mercedes седьмой подряд – немцы побьют рекорд Ferrari и установят достижения, которое вряд ли кто превзойдет в ближайшее десятилетие.

Льюис уже помог Тото Вольфу выстроить сверхпрестижную команду с нуля. Какие еще у них могут быть цели? Как только рекорды будут биты, у пары Хэмилтон-Mercedes не останется пути наверх. Дальше можно будет только падать. Или расстаться на вершине.

Тото Вольф, генеральный директор (бизнес), Mercedes AMG Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Очевидно, что Mercedes нужно расставаться с Льюисом и искать новый вызов. Например, привести к титулу собственного воспитанника. Или соотечественника. В этом свете выбор в пользу Джорджа Расселла или Себастьяна Феттеля кажется одинаково верным. В первом случае команда получит недорогого пилота, которого взрастила сама. Во втором сможет вернуть на вершину любимца нации, порядком потерявшего признание в Италии.

Полагаю, на любую из этих задач найти средства Вольфу будет проще, чем на очередной разорительный контракт Хэмилтона. Тем более, что Феттель, скорее всего, свой последний большой контракт уже подписал.

Что до потери в спортивном плане, то неизвестно, останется ли Хэмилтон тем же доминирующим пилотом через полтора года. Уже в этом сезоне Валттери Боттас смотрелся на его фоне получше, чем в прошлом. И хотя я не готов сразу согласится с Нико Росбергом в том, что Льюис постарел, но ждать этого в самое ближайшее время было бы разумно.

Наконец, если в Брэкли решат, что им нужна большая доминирующая звезда, то есть Макс Ферстаппен. Он моложе, дешевле, а в ближайшее время должен стать популярнее. В общем, уход Льюиса кажется для Mercedes вполне естественным шагом в развитии, а не потерей потерь.

Ferrari

А вот что даст Хэмилтон Ferrari, кроме упомянутых маркетинговых выгод, для меня большой вопрос. Если третий подряд чемпион мира останется в Маранелло без титула, на команду начнут косо смотреть. Ведь при всех претензиях к Алонсо и Феттелю очевидно, что ни одному из них Скудерия ни разу не дала чемпионской машины.

К тому же, у Скудерии есть ряд своих молодых пилотов. И не факт, что в 2021-м они будут слабее Льюиса. Приход Хэмилтона должен автоматически означать расставание с Шарлем Леклером. Монегаск уже в этом году показал, что ментор в боксах по соседству ему не нужен. Конечно, на словах Шарль приветствует переход Хэмилтона и собирается у него учиться. Ну, так он и Феттелю регулярно воздает осанну. Формула 1 – не Россия 90-х, за базар не спросят.

На деле же трудно представить, чтобы Шарль смирился со статусом второго номера. Иначе зачем было так рьяно и рискованно скидывать его в этом сезоне?

Победитель Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, третье место – Шарль Леклер, Ferrari Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Можно вообразить ситуацию, при которой Скудерия в 2021 году берет в пару к Хэмилтону младшего Шумахера, и тот послушно учится у Льюиса пару лет. Вариант рабочий, красивый, привлекательный для маркетинга. Вот только тогда выходит, что Ferrari заранее хоронит нынешних пилотов.

Будь я сторонником теории заговоров, сказал бы, что в Маранелло уже все решили. А потому и не мешают Феттелю с Леклером выносить друг друга с трассы – проще будет объяснить расставание с обоими. Вот только за последние лет десять Ferrari ни разу не показала способности думать настолько вперед.

Если же ничего не додумывать и судить по фактам, то выходит, что приход Хэмилтона, дорогого, постаревшего, и быть может уже не лучшего пилота, только добавит Скудерии проблем. Выиграешь с ним – и вроде как Льюис вытянул тебя из болота. Проиграешь – и ты угробил очередного чемпиона.

Все это говорило бы против перехода Хэмилтона в Ferrari, если бы не одно но. В Маранелло уж очень любят спорные решения, не приводящие ни к чему хорошему. Логика тут не причем. Поэтому увидев Льюиса в красном комбинезоне в феврале 2021-го не удивляйтесь. В конце концов, Хэмилтон уже показал, что быть на каждой свадьбе женихом и на всех похоронах покойником – его стезя.