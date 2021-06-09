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Формула 1 Новости

Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют

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, редактор

В последнее время Валттери сильно достается от критиков. И часто незаслуженно

Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют

После Гран При Азерайджана Валттери Боттас вновь стал объектом критики. Неудивительно: на трассе, где Льюис Хэмилтон до предпоследнего круга ехал на подиум, финн даже в очки попасть не сумел. И это безо всяких аварий!

Скорее всего, как и говорил сам Валттери, проблема действительно была в машине. Но неужели Mercedes могла быть настолько плоха, чтобы проигрывать Alfa Romeo? 

Но на самом деле, провал в Баку – это полбеды. В этом году Валттери оказался бесполезен в качестве верного оруженосца и телохранителя Льюиса Хэмилтона. За весь год Боттас ни разу не финишировал выше третьего места. Ни разу не опередил в гонке Макса Ферстаппена. Да и быстр-то был всего один раз: в Монако, где провалился как раз Хэмилтон. 

И потому сейчас все громче начали говорить о замене Валттери на Джорджа Расселла. Но надо понимать, что это не замена одного пилота на другого. Это замена одного подхода к пилотам на другой. 

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До переезда в Брэкли Валттери провел в Формуле 1 четыре сезона: все за Williams. И три из них были весьма неплохи. Вот только результаты Валттери последовательно падали с 2014-го по 2016-й – вместе с тем, как падало преимущество Williams на прямых. 

С переходом на гибридные моторы, команда из Гроува получила огромный бонус в виде силовых установок Mercedes. И собрала под них болид, чьей главной задачей было не мешать мотору уделывать всех по максимальной скорости. 

Валттери Боттас, Williams FW36

Валттери Боттас, Williams FW36

Фото: Sutton Images

Из девяти подиумов Боттаса эпохи Williams семь были завоеваны на трассах, где мощность дает максимальный эффект. Топить гашетку в пол Валттери умел всегда. А два его самых больших успеха (вторые места в Сильверстоуне и Хоккенхайме) пришлись на этапы, где у Mercedes были технические проблемы. 

При этом, когда в 2016-м Williams перестал улетать от всех соперников на прямых, и результаты Боттаса резко пошли на спад. Он уже не то, что не боролся с Ferrari и Red Bull, но даже лучшим за пределами топ-3 не был, уступив это место Чеко Пересу. 

Наконец, в своей команде Боттас имел преимущество. Но во-первых, не слишком большое. А во-вторых, это было в паре с уже катившемся с вершины Фелипе Массой, который потом даже на фоне дебютировавшего Лэнса Стролла не выглядел колоссом. 

Что имеем в итоге? Mercedes наняла пилота, который показал скорость в машине одного типа на определенных трассах. Ни универсализма, ни заоблачных способностей он при этом не демонстрировал. Так может, никто и не хотел, чтобы Боттас был топом?

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Не стоит забывать, что и в Брэкли Валттери вовсе не сразу стал «первым после Хэмилтона». Даже имея лучший болид в пелотоне, Боттас в первый год остался в чемпионате третьим. А когда в 2018-м борьба чуть обострилась – Валттери вообще опустился на пятое место.

За весь сезон-2018 финн всего шесть раз опередил главного конкурента Хэмилтона – Себастьяна Феттеля, отняв у него в сумме всего 12 очков. Причем большая их часть пришлась на вторую половину сезона, когда Ferrari уже сильно уступала Mercedes, а Себ отстал от Льюиса в личном зачете. 

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Вдобавок сам Боттас уступил еще и Ферстаппену с Райкконеном, так что Кубок конструкторов Хэмилтону пришлось вытягивать почти в одиночку. В 2017-м вклад Валттери в борьбу с Феттелем был весомее, но и тогда не стал решающим. 

А восхождение Боттаса в статус вице-чемпиона началось в 2019 году, когда Ferrari построила болид без прижимной силы, а Red Bull явно не хватало мощности. То есть Валттери стал вторым не потому, что опередил конкурентов. А потому, что они самоустранились. 

И вот сейчас, когда в чемпионате вновь зародилась конкуренция, Боттас просто вернулся на позиции 2018 года. Правда, тогда ему удалось вырвать несколько вторых мест. Но он и в Монако был бы вторым, если бы не невезение. Этапов впереди еще много, наверняка где-то не хватит стабильности и Ферстаппену с Хэмилтоном. Так что Валттери может даже выиграть одну-две гонки. Но уровень его был виден уже давно, и он не поменялся.

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Говорить сейчас о том, что Боттас плохой пилот – нонсенс. Он все так же умеет выжимать скорость на удобных для него трассах, и временами чувствует себя лучше Хэмилтона. 

Претензии к Валттери насчет не умения обгонять вполне обоснованы. Но он никогда этого и не делал! Williams начала гибридной эры была заточена объезжать соперников на прямых. Mercedes заточена на это и сейчас: вспомните, как Хэмилтон страдал в Монако и пытался обогнать Переса в Баку. 

Согласитесь, было бы странно, если бы никогда и не ведший борьбы колесо в колесо Боттас вдруг оказался в ней мастером. Более того, само его положение такой борьбы не предполагает. 

Валттери Боттас, Mercedes W12

Валттери Боттас, Mercedes W12

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лучшее, что мог сделать пилот Mercedes в последние годы – квалифицироваться на первом ряду. Дальше оставалось лишь жать на педаль и не ошибаться. К чести Боттаса, ошибается он редко. Но сейчас прежних успехов недостаточно. 

Проигрывая Хэмилтону одну-две десятые Валттери уже не оказывается на первом ряду. Борьба стала плотнее, и в ней Боттасу тяжело. Перед ним теперь нужно ставить другие задачи. Но какие – большой вопрос. 

Будем честны: вряд ли в Mercedes хотят, чтобы Боттас ехал быстрее Хэмилтона. Но чтобы мешать Ферстаппену, нужно делать именно это! Валттери мог быть хорошим охранником для Льюиса, когда соперники чуть отставали. Сейчас, когда Red Bull стоит вровень с Mercedes, Боттасу нужно либо бороться за самого себя, либо приносить верные очки команде. И со второй задачей Валттери уверенно справлялся вплоть до Баку.

Да, был провал в Имоле. Но был и провал команды в Монако. В остальном, Боттас уверенно финишировал третьим, уступая только двум лидерам. Конечно, в этом Валттери помогала стартовая слабость Переса. Но использовать чужие слабости – тоже сила. 

Обладатель поула Валттери Боттас, Mercedes, на пресс-конференции

Обладатель поула Валттери Боттас, Mercedes, на пресс-конференции

Фото: FIA Pool

Боттас-2021 ничем не хуже Боттаса-2020, Боттаса-2018 или Боттаса-2014. Это по-прежнему крепкий, но ограниченный пилот. И он может хорошо выполнять доступные ему задачи. А большего от второго номера никогда и не требовалось. 

Валттери можно заменить на Джорджа Расселла. Но возьмет ли он в руки флаг с эмблемой Льюиса Хэмилтона и подвинется ли в сторону, когда семикратный чемпион подъедет сзади? В любом случае, это будет совсем другая история.

А пока – не стреляйте в водителя. Он едет так, как привык.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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