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Формула 1 / Мнение

Мнение: отмена гонок — лучшее, что могло случиться с Формулой 1

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Мнение: отмена гонок — лучшее, что могло случиться с Формулой 1
Автор:
, шеф-редактор
25 мар. 2020 г., 02:30

3 причины, которые заставляют нас радоваться исчезновению Гран При

Старт сезона Формулы 1 сорван, гонки отменили, команды жалуются, что им не хватает денег. Всё плохо? Вовсе нет. Вопреки всему пандемия коронавируса поможет оздоровить чемпионат, сделать из гонщиков звезд и даже нарастить аудиторию Формулы 1. Вот почему мы в этом уверены.

1. Пандемия спасет Формулу 1 от жадности

И не только от жадности. Еще от инфантилизма, глупости и чрезмерного эгоизма. Вопрос упирается в ограничение бюджетов. Пока Формула 1 процветала, а команды-лидеры гребли деньги лопатой, идея принудительно ограничить расходы на проектирование болидов казалась им абсурдом.

Ну какие могут быть лимиты, когда у вас есть полмиллиарда долларов в год и сотни высококлассных инженеров с самым современным оборудованием в придачу? Конечно, вы будете использовать все, что у вас есть, чтобы отыграть еще пару тысячных за счет прорезей в днище. И желательно 10 вариантов прорезей — чтобы на трассе выбрать лучший.

Аутсайдеры вроде Williams и Alfa Romeo жаловались, что долго так не протянут. Их никто не слушал. В итоге Williams пришлось продать свой самый прибыльный актив — инженерное подразделение. Только для того, чтобы продолжать работу в качестве гоночной команды. Ведь без гонок семья Уильямс не представляет свою жизнь. А мы не представляем гонки без Williams.

Оглянитесь: к чему мы пришли? Маленькие команды, формирующие душу нашего спорта, распродают имущество, лишь бы провести в Формуле 1 еще год-другой. А богатые лидеры запускают автомобиль в космос — только чтобы лишний раз мелькнуть в новостях. Вам не кажется, что диспропорция вышла из-под контроля?

Пит-стоп команды Red Bull в условиях невесомости

Пит-стоп команды Red Bull в условиях невесомости

Фото: Red Bull Content Pool

На протяжении долгих лет сильнейшие коллективы Формулы 1 приучали нас к мысли, что ограничение расходов в Формуле 1 невозможно: якобы проверить соблюдение лимитов не получится, а гипертрофированные траты на разработку машин заложены в ДНК чемпионата мира. В итоге участники согласились на лимит в $175 млн, но с таким разнузданным перечнем исключений, что на деле об уменьшении бюджетов можно забыть: команды как тратили, все что имели, так и будут продолжать это делать. 

В статье по ссылке можно прочитать, насколько легко участникам будет обмануть придуманную систему:

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И тут в дело вступает коронавирус. Команды Формулы 1 разом лишились всех источников дохода. Спонсорские поступления поступают только тогда, когда гоночные коллективы стартуют в Гран При — ведь спонсоры платят за появление на телеэкранах. Нет эфиров — нет денег.

Денежные переводы от организаторов Ф1 из Liberty Media тоже скоро иссякнут. Пока устроители чемпионата выплачивают командам долю от вступительных взносов промоутеров Гран При за прошлый год, а также оставшиеся нераспределенными доходы от телевещателей — опять же за показ гонок сезона-2019. В 2020 году обе статьи доходов исчезли. Совсем скоро Liberty будет нечего платить командам.

Босс Формулы 1 Чейз Кэри (слева) с руководителем гоночной команды Haas Гюнтером Штайнером

Босс Формулы 1 Чейз Кэри (слева) с руководителем гоночной команды Haas Гюнтером Штайнером

Фото: Sutton Images

Единственный разумный поступок в такой ситуации — урезать расходы и перестать транжирить деньги на очередную аэродинамическую трубу или новый симулятор. И тем более не строить болиды по новым — очень дорогим — правилам на сезон-2021.

Это решение команды уже приняли: введение ультрадорогостоящего техрегламента перенесли на год, с 2021-го на 2022-й. Но это все полумеры. Новый регламент надо отменить целиком. А потом убрать все исключения из бюджетных правил и ввести по-настоящему жесткие лимиты на расходы команд. Скажем, в $80 млн за сезон. Такую сумму потянут все — даже Williams. А возможно, и пара новых участников.

Признаем честно: Формула 1 ничего не выигрывает от технических новинок, которые не пригождаются в обычном мире. Настало время освободить команды от необходимости год за годом разрабатывать устройства, которые затем все равно признают нелегальными и навсегда запрещают использовать. Это Сизифов труд — а вместо награды здесь десятки миллионов долларов, выброшенные в аэродинамическую трубу.

Если до 2020 года команды-лидеры — Ferrari, Mercedes и Red Bull — вели себя эгоистично и инфантильно, то теперь даже им придется задуматься о денежном самоограничении.

Получается, коронавирус и сорванные гонки способны изменить Формулу 1 к лучшему. Если избавить гонки от раздутых бюджетов и спасти чемпионат от самого себя можно только таким способом, что ж, давайте заплатим эту цену.

Ведь если не сделать это сейчас, лет через пять мы можем увидеть Формулу 1 с четырьмя-пятью командами по 3-4 машины у каждой. И это в лучшем сценарии. Худший сценарий реализовался в классе LMP1 Ле-Мана: позорные 6 машин на старте.

2. Гонщики станут звездами. Снова

Вспомните рекламные щиты и журналы в начале двухтысячных. С плакатов на остановках на нас смотрели Шумахер и Райкконен. В непрофильной прессе появлялись интервью с Култхардом и Монтойей. Гонщики были звездами.

Сейчас в Формуле 1 есть Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен — и это колоссальное везение, что в чемпионате выступают настолько яркие и самобытные гонщики. Но видим ли мы их лица в рекламе? ОК, Льюиса видим. Но хочется больше, правда? Остальным пилотам Формулы 1 отчаянно не хватает «засвеченности» за пределами гоночного мира.

Слева направо: Льюис Хэмилтон, модельер Томми Хилфигер и модель Винни Харлоу

Слева направо: Льюис Хэмилтон, модельер Томми Хилфигер и модель Винни Харлоу

Фото: Motorsport.com / Japan

И вот он наш шанс: пауза из-за коронавируса. Теперь каждый пилот становится сам-себе-инфлюенсером, способным собрать аудиторию за счет личного обаяния. На первый план вышел Ландо Норрис: он участвует в кибергонках, попадает там в столкновения и забавно перезванивается с другими гонщиками. Не удивимся, если через пару недель на него выйдут крупные компании с предложением стать персональным спонсором. А имя Ландо узнают люди, никогда не смотревшие Формулу 1.

А даже если нет — мы хотя бы снова говорим о гонщиках. Не о системе DAS. Не о предположительно нелегальных моторах Ferrari. И не о датчиках, которые отслеживают расход топлива. Камон, ну кому это интересно? Даже отъявленные петролхэды вряд ли испытывают наслаждение от того, как устроен датчик, замеряющий потребление бензина.

Живые гонщики в неформальной обстановке виртуальных турниров намного ближе к реальной жизни, чем страдания о тепловых мотор-генераторах MGU-H. И если теперь гоночная пресса пишет не о MGU-H, а о столкновениях в виртуальных гонках — в этом прямая заслуга коронавируса. И отмены восьми Гран При.

3. Формула 1 наконец-то выйдет к молодой аудитории

Это в семидесятых если ты разбирался в автомобилях, ты был крут. Сейчас если ты разбираешься в автомобилях, значит, ты автомеханик.

Машины устарели. Это больше не модно. Старшее поколение никак не может с этим смириться, но в 2020 году остается только принять это как данность. И Формуле 1 пора на это как-то отреагировать.

 

Чемпионат мира долгие годы делал ставку на фанатов автомобилей, преподнося себя как вершину автомобильной индустрии. Но в мире, в которой автопромышленность становится чем-то таким же скучным, как металлообработка и лесозаготовительные работы, одними быстрыми машинами аудиторию уже не привлечешь. Нужно что-то еще.

И это самое «еще» происходит с нами прямо сейчас. Расцвет виртуальных гонок вывел гонщиков Формулы 1 к совершенно новой аудитории — к молодым людям, которые не включают телевизор, зато смотрят стримы компьютерных игр в интернете и знают звезд современного киберспорта.

В этом мире Даниэль Березнай — намного более важная фигура чем Себастьян Феттель. Потому что кто видел Феттеля за рулем виртуального болида? А Березнай меняет команды и каждый день получает новых фолловеров.

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Формула 1 долгие годы мечтала пробиться к молодой аудитории, которая не смотрит телевизор. Вот он шанс: покажите подросткам, какой интересной может быть виртуальная Формула 1. А потом плавно подведите к мысли, что настоящая Формула 1 ничем не хуже. И в следующее воскресенье было бы неплохо включить трансляцию Гран При на своем планшете.

Если бы в календаре Формулы 1 не было возникшей паузы, ее стоило бы придумать.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Ландо Норрис
Автор Антон Погорельский

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