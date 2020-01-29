Мнение: ограничение бюджетов команд не поможет Формуле 1

Формула 1 – это очень высокотехнологичный спорт. Технологии стоят денег. У кого денег больше, тот и побеждает. Логично? Логично! А значит победа завоевывается не на гоночной трассе, а в офисных кабинетах финансистов. Вам интересно наблюдать за работой человека в пиджаке, который сидит в офисе? Мне – не очень.

И не только мне. Включаешь трансляцию и заранее знаешь: вот эта команда потратилась на разработку больше всего денег, наняла самого дорогого пилота и вот сейчас он станет победителем если и не каждого Гран При, то всего чемпионата. А потому главная интрига сезона 2020 на самом деле звучит так: у кого деле больше денег, у Mercedes или у Red Bull в сумме с Honda? Ответ мы узнаем, когда титул вручат Хэмилтону или Ферстаппену. Я конечно упрощаю, (и не забываю про Скудерию). Одними только деньгами титул за год не выиграешь, но в долгосрочной перспективе все сводится именно к финансам.

Все это не способствует росту зрительского интереса, который для владельцев чемпионата конвертируется в прибыли от трансляций и продажи билетов. И Liberty очевидно хочет с этим что-то поделать, как желал того же еще Берни Экклстоун.

И вот, после длительных переговоров, были приняты новые правила чемпионата на 2021 и последующие годы. В которых прописано самое прямое решение проблемы: потолок бюджетов команд в 175 миллионов долларов. Примерно столько команды средней группы сейчас и платят, в то время как лидеры тратят кратно больше.

Проблема решена? Ну да, конечно…

Давайте просто приведу далеко не полный список того, на что ограничение бюджета не распространяется.

Разработка моторов.

Зарплаты пилотов.

Зарплаты трех ключевых сотрудников.

Бонусы сотрудникам в размере до 10 миллионов.

Оплата перелетов и отелей для команды в дни гонок и тестов.

Маркетинг.

Расходы на финансовые операции.

Расходы на любую деятельность вне Формулы 1.

Понимаете? Все вышеперечисленное обойдется в сотни миллионов, что увеличивает бюджет опять до уровня топ-команд.

По данным Forbes на закупку двигателей команды тратят около 17 миллионов долларов в год, однако разработка моторов обходится существенно дороже – сотни миллионов. И эти затраты пока никак не регламентированы.

Не регламентированы и расходы команд на закупку оборудования. Хотите новую аэродинамическую трубу? Пожалуйста. Только расходы на ее эксплуатацию в 175 миллионов уложите.

Наконец, наибольшие затраты ждут команды именно в этом году, так как нужно разработать принципиально новые болиды к 2021 году. И сейчас на это не предусмотрено вообще никаких ограничений.

Кристиан Хорнер, Red Bull, Тото Вольф, Mercedes AMG, Маттиа Бинотто, Ferrari Фото: Evgeniy Safronov

История с ограничением бюджетов в Формуле 1 длится чуть ли не с самого запуска чемпионата. Организаторы не раз меняли правила, пытаясь сделать автоспорт более доступным. Но лидеры всегда искали возможность конвертировать деньги в победы. И за редкими исключениями им это удавалось.

10 лет назад команды пытались договориться о добровольном ограничении расходов. Затем к этому присоединилась FIA. Тогдашний глава Федерации Макс Мосли мечтал ограничить бюджет 40 миллионами фунтов стерлингов.

Закончилось все это печально. Ассоциация команд FOTA развалилась, отрыв лидеров от середняков вырос безмерно, а Макса Мосли журналисты поймали на камеру в фашистской униформе во время bdsm-оргии с проститутками. Совпадение? Многие так не думают.

Через несколько лет был принят новый технический регламент, и с 2014 года ни одна команда не из лидирующей тройки не выиграла ни одного Гран При. Стоит ли говорить, что ограничения бюджета в том регламенте не было.

Так сколько денег нужно для того, чтобы победить в Формуле 1? По разным оценкам от 400 миллионов до миллиарда долларов в год. Даже эти деньги не гарантируют титул, но позволяют хотя бы бороться за победы. Ferrari тому пример. Но если у вас меньше 300 миллионов, то даже на подиум ваш гонщик будет заезжать разве что случайно. Renault вот уже какой год не может туда доехать.

Если бы все без исключения расходы команд укладывались в обозначенные 175 миллионов, то у той же Renault не осталось бы оправданий за поражения от Mercedes. Однако на деле принятые ограничения вообще ничего не меняют.

Давайте, расскажите нам тут в России о финансовой прозрачности

В FIA обещают жестко контролировать расходы команд, однако я совершенно не представляю, как они собираются это делать. Что мешает, например, Mercedes перевести часть сотрудников команды на работу в отдел шасси легковых автомобилей? При этом они станут делать совершенно ту же работу, что и прежде, но числится будут в штате не команды, а автопроизводителя.

Как Федерация это проверит? Кто пустит ее функционеров в исследовательский центр концерна Daimler?

Что мешает Маттиа Бинотте повысить себе зарплату до, условно, 50 миллионов долларов. Создать частную инжиниринговую компанию и платить ее сотрудникам зарплату из своего заработка в Формуле 1. А потом бесплатно дарить Скудерии разработки собственной фирмы.

Есть в длинном списке исключений из ограниченного бюджета и вовсе труднопереводимые пункты. Например, ограничения трат не распространяются на сохранение командами своего гоночного наследия. Быть может, я слишком долго живу в России, но у меня подобные формулировки прочно ассоциируются с выводом денег из под финансового контроля.

Недавно наш редактор беседовал с бывшим гонщиком Williams Сергеем Сироткиным. И он рассказал, что в паддоке бытует мнение, что новый технический регламент напротив приведет к тому, что по крайней мере в первый год отрыв топ-команд от середняков только увеличится (полное интервью с Сергеем Сироткиным мы опубликуем в середине сегодняшнего дня - прим. ред.).

При этом все поголовно сходятся во мнении, что ограничение расходов в Формуле 1 необходимо. Но никто из команд не хочет, чтобы оно касалось именно их собственных расходов.

Так что же делать, спросите вы? Есть несколько вариантов. В Liberty очевидно намерены разыграть долгую по ограничению расходов, распространив его на моторы, а позже, быть может, и на гонщиков. Если не поможет – начать снижать сумму.

Другая идея – переходить на стандартизированные узлы – особой поддержки не нашла. И это, пожалуй, даже хорошо. В мире достаточно монокубков, где гонщики сражаются на одинаковых машинах, однако именно Формула 1 стала королевой автоспорта благодаря конкуренции не только лучших пилотов, но и лучших инженеров.

Росс Браун и президент FIA Жан Тодт Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Наконец, есть третий путь: сделать так, чтобы деньги просто перестали решать судьбу титула. Чтобы этого добиться, придется менять регламент таким образом, чтобы постройка машины обходилась дешевле. Возможно, следует упростить и работу команд в паддоке, например ограничив как в DTM число гайковертов во время пит-стопов. На одном гайковерте много не сэкономишь, но с мира, как говорится, по нитке. Тогда не придется содержать огромный штат механиков, если в боксах останется работы только для, скажем, пятерых.

Ну и лучший рецепт, который уже применяется в гонках – это различные поддавки для аутсайдеров. В Формуле Е, например, в квалификации небольшое преимущество получают те гонщики, кто расположен ниже всех в турнирной таблице. В Ралли-рейдах лидер вынужден стартовать первым, и соперникам легче его преследовать по накатанным следам. В порядок старта в ралли также определяется не в пользу лидеров заезда.

Вы скажете, что это не спортивно? Быть может и так. Но это работает. И приводит к тому, что командам просто не зачем тратить колоссальные средства. Чем большее техническое преимущество ты получаешь, тем в наименее выгодные условия себя загоняешь.

При таких правилах возрастает роль во-первых пилотов, которые должны уметь выигрывать в невыгодных для себя условий. И стратегов, чьи ошибки по ходу гонки уже нельзя будет компенсировать преимуществом болида в скорости. А главное, к концу сезона судьба титула еще не решена, и на последних этапах действительно побеждает сильнейший.

Самое интересное, что в Liberty в этом направлении уже думают. В прошлом году исполнительный директор чемпионата Росс Браун предлагал квалификационные гонки с реверсивным стартом вместо квалификаций. В субботу пилоты проводят короткую гонку, стартуя в порядке, обратном их положению в общем зачете. Очки при этом не зарабатываются, но определяется стартовый порядок уже в воскресной основной гонке.

Идею многие сочли слишком радикальной, а на голосовании по этому предложению две команды заблокировали данный проект. Однако никто не запрещает и дальше думать в этом направлении.

В конце концов, не стоит исключать и теории заговора, согласно которой в Liberty специально согласились уступить топ-командам и сделать ограничение бюджета формальным, дабы после 2021 года, сославшись на то, что переговоры ни к чему не приводят, начать наводить в чемпионате порядок диктаторскими методами. И если так, то в наступившие 20-е нас ждет много интересного.



