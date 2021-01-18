Liberty Media опубликовала рекордный календарь на 2021 год, включавший 23 этапа. Но коронавирусная пандемия уже нарушила эти плана. Австралийскую гонку пришлось перенести на ноябрь, а китайскую – отменить. Городские Гран При в Монако, Баку и Канаде уже оказались под вопросом…

На самом деле, задача организаторов сейчас в том, чтобы провести хотя бы 18 или 19 гонок, а во второй части сезона открыть трибуны для болельщиков. Но даже этих целей добиться будет весьма непросто – и вот почему.

Сейчас Ф1 внимательно следит за ходом пандемии. Организаторы чемпионата уже научились действовать гибко при формировании своего календаря, которое наверняка пригодится и в этом году, так как вирус пока не собирается уступать позиции. Кампания вакцинации еще только должна принести ожидаемые результаты, а потому подход к сезону-2021 будет тем же, что и годом ранее.

Не секрет, что официальный календарь, представленный Liberty, сформирован на основе тех контрактов, которые сейчас есть у Ф1 с промоутерами Гран При. По сути, у боссов чемпионата просто не было другого выхода в силу действующих многолетних соглашений. Но всем ясно, что это лишь шаблон, парадный фасад. Такой календарь нужен лишь для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства.

Формула 1 в последний раз приезжала в Шанхай в 2019-м и теперь не появится там как минимум до 2022-го Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Окончательный список гонок наверняка получится совершенно другим. Проверить это просто – спросите любого из тех, кто публиковал в своих СМИ нынешний календарь, занимался ли он уже бронированием перелетов и гостиниц на эти гонки. Если кто-то и поступал так, то он полный дурак, живущий в каком-то своем мире в стороне от пандемии.

Нам не следует ожидать двадцати трех Гран При. Станет большим успехом, если просто получится провести больше гонок, чем год назад – то есть 18 или 19. Как известно, одну из изначально запланированных гонок мы уже потеряли.

Но уже хорошо видно, что теперь все будет не так, как в 2020-м. Сразу же была озвучена замена – Ф1 не приедет в Китай, но 18 апреля проведет гонку в Имоле. Она станет второй после старта чемпионата в Бахрене 28 марта.

В скором времени можно ожидать официального подтверждения о возвращении в календарь Портимана, который примет Гран При 2 мая. Затем Ф1 приедет в Барселону, то есть четыре первых этапа более или менее в безопасности. Три следующих этапа должна пройти на городских трассах (Монако, Баку, Канада), и их судьба пока вызывает опасения, несмотря на недавние заверения Ф1 в обратном.

В Княжестве сейчас изучают, возможно ли провести Гран При за закрытыми дверями. Монако, в отличие от остальных гонок, ничего не платит Liberty, но все равно местные организаторы вынуждены нести серьезные расходы на строительство и обслуживание трассы. Захотят ли они делать это на фоне коронавирусных сложностей? Говорят, что окончательного ответа можно ждать до конца января.

Гонка в Муджелло понравилась болельщикам в 2020-м. Ф1 может вернуться и на эту трассу Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

В то же время, в околоформульных кругах усилились разговоры о возможности новых гонок на «Нюрбургринге», в Стамбуле и Муджелло. Но важно понимать, что сейчас в Liberty уже не согласятся включить эти гонки в календарь на столь же привлекательных финансовых условиях, как в 2020-м. Это же, кстати, относится и к автодрому Энцо и Дино Феррари. Промоутерский взнос точно станет выше, а его точная сумма будет определяться прежде всего тем, смогут ли зрители попасть на трибуны.

В прошлом году менеджмент Ф1 согласился изменить свой подход и отказаться от значительной части доходов (взносов от Гран При, паддок-клуба и других программ, а также части телевизионных доходов). Но из-за этого упали и призовые для команд.

Сейчас на такие жертвы никто уже идти не готов. Все нацелены найти такие условия, которые будут приемлемыми для промоутеров гонок, но не приведут спорт к значительным убыткам. Так что нас наверняка еще ждет немало перестановок в календаре.