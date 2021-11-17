Мнение: новый мотор Mercedes изменил баланс сил в Ф1

В Mercedes заморозили все доработки аэродинамики после британского Гран При когда машина W12 получила последний серьезный пакет обновлений, призванный избавить машину от проблем с балансом, которые проявляли себя с самого старта сезона.

После этого мы видели лишь выбор пакета с нужной прижимной силой, подходящий для конкретной трассы, да в крайнем случае подрезание закрылков переднего антикрыла в качестве меры повышения скорости.

При этом в Red Bull и Honda не сидели сложа руки. И в какой-то момент возникло впечатление, что по общей эффективности машина из Милтон-Кинса сравнялась с чемпионской или даже вышла вперед.

Силовая установка Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Если говорить именно о моторах, то эксперты говорили о перевесе Mercedes в десять лошадиных сил, при этом в Бриксуорте никогда не использовали особенно агрессивные варианты картографии, которые негативно сказались бы на надежности и ресурсе компонентов.

При этом козырем Red Bull оставалась аэродинамическая эффективность шасси, которая компенсировала нехватку мощности. Инженерам Mercedes, чтобы достичь схожего уровня прижимной силы, приходилось гораздо сильнее разворачивать крылья, из-за чего избыток мощности мотора уходил на преодоление лишнего лобового сопротивления.

По ходу нынешнего сезона не раз возникало ощущение, что ситуация под контролем у «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена, но затем картина внезапно менялась. В финальной части сезона Mercedes решилась на рискованный шаг: отказаться от прежних ограничений и позволить своим двигателям работать в режиме повышенной мощности. Это должно было напомнить, что именно эти силовые установки являются непревзойденными с 2014 года.

Однако у такого шага внезапно обнаружилось негативное последствие: двигатели стали очень быстро «терять форму» – их мощность быстро снижалась, что привело к необходимости новых замен и новых штрафов. Причем это касалось только блоков внутреннего сгорания.

На Машине Валттери Боттаса сейчас стоит уже шестой (при норме в три на весь сезон), Льюису Хэмилтону в Бразилии поставили пятый. Но его можно в полной мере назвать супер-мотором.

Эту версию изначально рассчитывали использовать лишь в четырех гонках, а не в семи-восьми, как обычно. Это значит, что у Льюиса будет заметно больше мощности. Мотору предстоит отработать лишь около 2500 км, а не 7000, как другим. Важно учесть, что у команды есть сейчас большой запас, так что на тренировках будут использовать более старые двигатели, чтобы сберечь ресурс самого важного.

Победный финиш Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12, на Гран При Бразилии Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Источники говорят, что Mercedes повысила давление в цилиндрах, а также настроила турбину на более экстремальный режим. Отметим, что у Боттаса ничего подобного нет – причем разница между их двигателями не просто в максимальной мощности, а прежде всего в средней. У Хэмилтона мотор в равных условиях выдает больше.

Увидеть разницу позволяют цифры максимальной скорости по ходу бразильского этапа. У Льюиса в точке замера было 333,2 км/ч, тогда как его финский напарник разогнался лишь до 321,7 км/ч. Разница составила 11,5 км/м: для машин одной команды, да еще и со сходными аэродинамическими регулировками, это колоссальная величина. И объясняется она именно отличием между моторами.

У Ферстаппена Хэмилтон выиграл и того больше – 15,2 км/ч. Но голландец ни разу не приезжал к точке замера с открытой DRS. Лидером, к слову, в воскресенье стал Карлос Сайнс, сумевший выжать из Ferrari 336,7 км/ч – но испанец сделал это с открытой плоскостью заднего крыла в слип-стриме за своим напарником Шарлем Леклером.

Куда интереснее сравнить данные, дающие представление о работе силовых установок Mercedes и Honda. В Бриксуорте, оказавшись в непривычной роли догоняющих, сейчас сделали ставку на максимальную мощность. Между тем для Red Bull в концовке чемпионата категорически важно избежать отказов. Потому уже можно слышать слухи о новом моторе для Макса в Катаре.

Но и с супер-мотором Хэмилтона не все так просто. Поговаривают, что для него требуется особое топливо – настолько особое, что для него даже нужна отдельная омологация FIA.

В Бразилии технические инспекторы федерации взяли после финиша образцы горючего из машин призеров, Ферстаппена и Боттаса. Но почему-то их не заинтересовало содержимое бака победителя.

Кристиан Хорнер уже намекнул, что мотор Хэмилтона вызывает у Red Bull повышенный интерес. «С этим явно нужно разобраться, – отметил британец. – Их машина была практически в конфигурации Монте-Карло, при этом скорость на прямых впечатляла. FIA контролирует спорт и следит за соблюдением правил, так что мы верим им, их проверкам и исследованиям».

Похоже, нас ждет очень интересная концовка чемпионата, в которой стороны готовы пойти на любые шаги ради заветного титула…