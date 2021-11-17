Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу Следующая / Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022
Формула 1 / Гран При Бразилии Аналитика

Мнение: новый мотор Mercedes изменил баланс сил в Ф1

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Ресурс двигателей Формулы 1 рассчитан на восемь Гран При. Но Льюису Хэмилтону в Бразилии поставили мотор, который должен отработать лишь четыре этапа…

Мнение: новый мотор Mercedes изменил баланс сил в Ф1

В Mercedes заморозили все доработки аэродинамики после британского Гран При когда машина W12 получила последний серьезный пакет обновлений, призванный избавить машину от проблем с балансом, которые проявляли себя с самого старта сезона.

После этого мы видели лишь выбор пакета с нужной прижимной силой, подходящий для конкретной трассы, да в крайнем случае подрезание закрылков переднего антикрыла в качестве меры повышения скорости.

При этом в Red Bull и Honda не сидели сложа руки. И в какой-то момент возникло впечатление, что по общей эффективности машина из Милтон-Кинса сравнялась с чемпионской или даже вышла вперед.

Силовая установка Red Bull RB16B

Силовая установка Red Bull RB16B

Фото: Джорджо Пиола

Если говорить именно о моторах, то эксперты говорили о перевесе Mercedes в десять лошадиных сил, при этом в Бриксуорте никогда не использовали особенно агрессивные варианты картографии, которые негативно сказались бы на надежности и ресурсе компонентов.

При этом козырем Red Bull оставалась аэродинамическая эффективность шасси, которая компенсировала нехватку мощности. Инженерам Mercedes, чтобы достичь схожего уровня прижимной силы, приходилось гораздо сильнее разворачивать крылья, из-за чего избыток мощности мотора уходил на преодоление лишнего лобового сопротивления.

По ходу нынешнего сезона не раз возникало ощущение, что ситуация под контролем у «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена, но затем картина внезапно менялась. В финальной части сезона Mercedes решилась на рискованный шаг: отказаться от прежних ограничений и позволить своим двигателям работать в режиме повышенной мощности. Это должно было напомнить, что именно эти силовые установки являются непревзойденными с 2014 года.

Однако у такого шага внезапно обнаружилось негативное последствие: двигатели стали очень быстро «терять форму» – их мощность быстро снижалась, что привело к необходимости новых замен и новых штрафов. Причем это касалось только блоков внутреннего сгорания. 

На Машине Валттери Боттаса сейчас стоит уже шестой (при норме в три на весь сезон), Льюису Хэмилтону в Бразилии поставили пятый. Но его можно в полной мере назвать супер-мотором.

Эту версию изначально рассчитывали использовать лишь в четырех гонках, а не в семи-восьми, как обычно. Это значит, что у Льюиса будет заметно больше мощности. Мотору предстоит отработать лишь около 2500 км, а не 7000, как другим. Важно учесть, что у команды есть сейчас большой запас, так что на тренировках будут использовать более старые двигатели, чтобы сберечь ресурс самого важного.

Победный финиш Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12, на Гран При Бразилии

Победный финиш Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12, на Гран При Бразилии

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Источники говорят, что Mercedes повысила давление в цилиндрах, а также настроила турбину на более экстремальный режим. Отметим, что у Боттаса ничего подобного нет – причем разница между их двигателями не просто в максимальной мощности, а прежде всего в средней. У Хэмилтона мотор в равных условиях выдает больше.

Увидеть разницу позволяют цифры максимальной скорости по ходу бразильского этапа. У Льюиса в точке замера было 333,2 км/ч, тогда как его финский напарник разогнался лишь до 321,7 км/ч. Разница составила 11,5 км/м: для машин одной команды, да еще и со сходными аэродинамическими регулировками, это колоссальная величина. И объясняется она именно отличием между моторами. 

У Ферстаппена Хэмилтон выиграл и того больше – 15,2 км/ч. Но голландец ни разу не приезжал к точке замера с открытой DRS. Лидером, к слову, в воскресенье стал Карлос Сайнс, сумевший выжать из Ferrari 336,7 км/ч – но испанец сделал это с открытой плоскостью заднего крыла в слип-стриме за своим напарником Шарлем Леклером. 

Куда интереснее сравнить данные, дающие представление о работе силовых установок Mercedes и Honda. В Бриксуорте, оказавшись в непривычной роли догоняющих, сейчас сделали ставку на максимальную мощность. Между тем для Red Bull в концовке чемпионата категорически важно избежать отказов. Потому уже можно слышать слухи о новом моторе для Макса в Катаре.

Но и с супер-мотором Хэмилтона не все так просто. Поговаривают, что для него требуется особое топливо – настолько особое, что для него даже нужна отдельная омологация FIA.

В Бразилии технические инспекторы федерации взяли после финиша образцы горючего из машин призеров, Ферстаппена и Боттаса. Но почему-то их не заинтересовало содержимое бака победителя.

Кристиан Хорнер уже намекнул, что мотор Хэмилтона вызывает у Red Bull повышенный интерес. «С этим явно нужно разобраться, – отметил британец. – Их машина была практически в конфигурации Монте-Карло, при этом скорость на прямых впечатляла. FIA контролирует спорт и следит за соблюдением правил, так что мы верим им, их проверкам и исследованиям».

Похоже, нас ждет очень интересная концовка чемпионата, в которой стороны готовы пойти на любые шаги ради заветного титула…

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу
Предыдущая новость

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу
Следующая новость

Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022

Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022
Загрузить комментарии
Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: за что у Хэмилтона отобрали поул? Гран При Бразилии
Формула 1

Технический анализ: за что у Хэмилтона отобрали поул?

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»? Гран При Бразилии
Формула 1

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»?

Технический брифинг: экспериментальные тормоза Brembo для Ferrari Гран При Мексики
Формула 1

Технический брифинг: экспериментальные тормоза Brembo для Ferrari

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь Гран При Бразилии
Формула 1

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь

Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор
Формула 1

Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор

Как избежать новых стычек Макса и Льюиса? Сайнс предложил выход
Формула 1

Как избежать новых стычек Макса и Льюиса? Сайнс предложил выход

Mercedes Больше от
Mercedes
Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes
Формула 1

Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes

Mercedes: Новый мотор Льюиса скоро растеряет мощность
Формула 1

Mercedes: Новый мотор Льюиса скоро растеряет мощность

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу

Самое важное:

«Чжоу – это наш новый вызов». Интервью босса Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

«Чжоу – это наш новый вызов». Интервью босса Alfa Romeo

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь
Формула 1 Формула 1

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь

Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор
Формула 1 Формула 1

Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор

#ThinkingForward Министр спортa Сaудовской Aрaвии про aвтоспорт
Формула 1 Формула 1

#ThinkingForward Министр спортa Сaудовской Aрaвии про aвтоспорт

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.