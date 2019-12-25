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Формула 1 / Аналитика

Мнение: новый контракт Леклера – продуманный удар по Феттелю

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Мнение: новый контракт Леклера – продуманный удар по Феттелю
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 02:00

Накануне Ferrаri объявила о новом контракте с Шарлем Леклером. Разбираемся, что он означает и к чему приведет.

Главная новость этой недели пришла уже в понедельник: Ferrari подписала новый контракт с Шарлем Леклером. Прежнее соглашение монегаска позволяло Ferrari еще три года пользоваться услугами новой звезды Формулы 1 за скромный гонорар, но в Маранелло выдали Шарлю новую сделку сразу на пять лет – до конца сезона-2024.

По неофициальным, но вполне надежным данным, вместе с продлением срока контракта пришло и повышение зарплаты. Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что теперь Леклер будет получать 9 млн евро в год. Раньше было менее трех. 

Крупные контракты в Ф1 подписывают не часто. Настолько долгосрочные – практически никогда. Что может означать подобная сделка? Давайте разбираться.

Подтверждение статуса Леклера

Год назад Шарль Леклер был большим счастливчиком, которому после успешного дебюта в Sauber повезло попасть в Ferrari. 2019-й он начал явным вторым номером команды, которого могли попросить не атаковать его партнера Себастьяна Феттеля. Правда, Шарль тут же показал готовность не выполнять такие просьбы, пройдя немца в Бахрейне. 

 

Весь год Леклер боролся именно за то, чтобы перестать быть вторым номером. И осенью у него стало получаться. Способствовал тому спад Феттеля, который начался в июне, или к летнему перерыву Шарль сам убедил Ferrari в своих способностях, но уже в Бельгии Себ помогал монегаску добиться победы. А принеся Скудерии первый успех в сезоне, Леклер взбрыкнул неделей позже, отказавшись помочь Феттелю в квалификации в Италии.

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Шарль, конечно, уверял нас, что все вышло случайно, он просто запутался, просто ситуация была сложная, просто, просто, просто… Но вряд ли на деле все было так уж просто. Добившись паритета (как минимум) с Феттелем на трассе, Леклер должен был поравняться с напарником и за ее пределами. Показать характер. Ходили слухи, что тот саботаж был лично санкционирован Николя Тодтом, менеджером Шарля и сыном главы FIA, набирающим в Ф1 все больший авторитет. Так француз боролся за влияние в Ferrari.

Так или иначе, а за Монцей последовали заочные склоки Феттеля с Леклером в Сингапуре и Сочи, а также очное столкновение в Бразилии. Были также разговоры с главой команды Маттиа Бинотто за закрытыми дверями, о содержании которых публике ничего не известно.

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В итоге, Шарль своего добился: к концу года Бинотто открыто заявил, что первого и второго номеров в Скудерии больше нет. И в следующем сезоне не будет, по крайней мере на старте. Но это на трассе, а Леклеру надо было утвердить себя еще и за ее пределами. Сделать такое трудно, когда напарник получает 35 млн евро в год, а у тебя детский контракт с Академией пилотов Ferrari. И Тодт, как сообщает все тот же итальянский источник, начал переговоры.

Итог: полная победа Леклера. Одного сезона и двух побед хватило Шарлю, чтобы получить один из самых больших контрактов в Ф1. В 2020 году зарабатывать больше него будут лишь четыре пилота: Феттель, Хэмилтон, Риккардо и Ферстаппен. Каждый из них сделал гораздо больше, чтобы утвердиться в Ф1. 

 

Но дело не только и не столько в 9 млн евро в год. Оно в длине контракта. Пятилетнее соглашение призвано показать всему миру: Леклер – будущее Ferrari.

Шансы на то, что Леклер отработает весь контракт в его текущем виде, крайне малы. Либо Шарль станет полноценным лидером Скудерии и получит новое повышение оклада, либо с ним расстанутся. Пятилетний срок – именно символ веры Ferrari в своего пилота. 

Удар по Феттелю

«Зима недаром злится, прошла ее пора» – примерно так должен сейчас чувствовать себя Себастьян Феттель. Потому что новый контракт Леклера никак не может быть для него пустым звуком. Он кричит: пора Себастьяна прошла!

Год назад он был первым номером, зарабатывающим в десять с лишним раз больше своего напарника. Теперь он – просто один из двух пилотов команды, который получает непомерно большой оклад за старые заслуги. А команда ждет его выхода на пенсию. Возможно, Маттиа Бинотто и не лукавит, когда обещает равенство пилотов на трассе в следующем сезоне. Но дело не только в трассе.

За кем пойдет команда, когда у пилотов возникнут разногласия по машине? Кому будут создавать наилучшие условия? Ветерану с раздутым окладом, который выступает за команду последний год, или молодой звезде со свежим пятилетним контрактом? 

 

Договор Леклера давал Ferrari время подумать, но его моментально продлили. Контракт Феттеля истекает через год, и вот его-то продлевать не спешат. В интервью по окончании сезона Бинотто заявил, что Скудерии надо посмотреть, как Себ адаптируется к новой машине. То есть в нем команда сомневается, в отличие от Леклера. 

Маттиа также упомянул, что хочет знать, каким Феттель видит свое будущее. Нет ли здесь вопроса: готов ли Феттель стать опытным вторым номером с потерей большей части зарплаты? Возможно, что есть. Пока напарника продляют прямо по окончании сезона, Себастьян должен ждать мая и думать о будущем. Согласитесь, в психологическим плане он оказывается совсем не в том положении, что Леклер. 

Недаром переговоры о новом контракте Шарля, с которыми не было нужды спешить, устроили именно сейчас. Хельмут Марко недавно говорил, что в Red Bull Феттель совсем не научился плести интриги. Теперь Николя Тодт преподал ему урок психологической борьбы.

Подтверждение статуса команды

Ferrari – это мощь, роскошь и престиж. И пока в Mercedes думают о сокращении расходов, в Renault ждут дальнейшего понижения потолка бюджетов, а Honda думает об экономии, Скудерия тратит. 

Контракт Леклера показал, что Ferrari может позволить себе иметь двух топ-пилотов с топ-зарплатами. За Скудерию уже выступает самый дорогой пилот чемпионата из тех, кто не является действующим чемпионом. А в следующем году 22-летний Леклер будет получать больше, чем Валттери Боттас, который помог Mercedes взять три Кубка конструкторов. О напарниках Риккардо и Ферстаппена и говорить не приходится: на оклад Леклера можно было бы взять и Окона, и Элбона, а еще Гасли с Квятом в придачу. 

 

Семья Аньелли, которой принадлежит контроль над материнской компанией Ferrari FCA, знает толк в роскошных ходах. Например, это Андреа Аньелли стоял за переходом суперзвезды футбола Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». По слухам, солидную долю от потраченных 117 млн евро отбили уже на продажах футболок. 

Наверняка Аньелли понимает, что и Ferrari нужна суперзвезда. Феттель на эту роль, вроде бы, больше не тянет. Хэмилтона переманивать дорого, и хватит его ненадолго. Но можно сделать звезду из Леклера. Для этого нужны результаты и статус. А статус – это деньги. Звезде надо много платить. Так что зарплата Шарля – еще и вложения бренда в собственное развитие. 

***

Глобальные перемены Формулы 1 в 2021 году обещают шикарный трансферный рынок в 2020-м: какие команды окажутся в лидерах – непонятно, а у многих звездных пилотов истекают контракты. Ferrari решила сделать шаг первой и застолбила за собой самую свежую суперзвезду чемпионата. Кто следующий?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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