Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

Поражение Ландо Норриса на Гран При России многим разбило сердце. Молодой британец был смел, быстр и заслуженно шел к первой победе в карьере. Пока сочинский дождь не смыл его надежды.

Последние круги Гран При России уже много раз разбирали, как и переговоры Ландо с командой, по итогам которых было решено оставить пилота на трассе, пока соперники меняли шины.

Причины решения всем известны: в McLaren недооценили силу дождя, Норрис понадеялся, что справится с мокрой трассой, а когда ливень усилился, было уже поздно. Но у всего этого наверняка была еще одна причина – не такая очевидная.

Командная тактика в Монце

На самом деле, Норрис упустил в этом сезоне не одну победу, а две. Причем всего за 15 дней. За две недели до Сочи Ландо имел все шансы выиграть Гран При Италии, но даже не попытался этого сделать.

Британец ехал на втором месте и темп имел выше, чем у лидера гонки, но не атаковал его. Причина проста – перед Норрисом ехал его напарник Даниэль Риккардо. Ландо повел себя благоразумно и не стал рисковать командным дублем в борьбе с партнером. В какой-то момент он спросил по радио, не стоит ли им с Дэном поменяться местами, но получив отрицательный ответ честно сдержал всех соперников и помог австралийцу приехать к победе.

После финиша Ландо сказал, что думал про аварию Хэмилтона и Ферстаппена и потому решил не рисковать в бою с партнером. И оптимистично отметил, что у него шансы выиграть свою гонку еще будут. При этом, разочарование пилота, конечно, все равно было заметно. Да и как не быть разочарованным, когда пришлось самостоятельно отказаться от первой победы в карьере?

Гиперкомпенсация

Понятно, что остановившись в шаге от дебютного триумфа, Ландо надеялся как можно скорее эту несправедливость исправить. И возможность выпала сразу же.

Поул Норриса в Сочи был похож на чудо, а вот его езда в гонке была работой. Тяжелой, ответственной и идеально выполненной. Ландо сделал все, что мог, чтобы удержать первую позицию. Потеряв лидерство на старте, он терпеливо выждал, пока у Карлоса Сайнса уйдут шины, и потом контратаковал.

Он оттянул свой пит-стоп, чтобы на выезде из боксов встретить как можно меньше трафика. Он ехал в темпе, который лишал большинство преследователей шансов к нему подобраться. Он не допустил ни единой ошибки до начала дождя. Наконец, он отбил стартовые атаки Хэмилтона на сухой трассе.

С точки зрения Ландо пошедший дождь должен был быть глобальной вселенской несправедливостью. Ведь он мало того, что сделал все необходимое для победы в Сочи. Он еще и наступил на горло своим амбициям в Монце, за две недели до этого. Конечно, он хотел компенсации. Естественно, он не мог смириться с тем, что надо ехать в боксы и рисковать потерей победы.

Эмоциональное состояние Норриса в тот момент легко понять. Пилот просто отказывался признать, что почти завоеванная победа рискует уйти из рук безо всякой его вины. В такой ситуации самое понятное действие – продолжать ехать вперед, отказываясь признать произошедшее. Пытаться довести дело до конца.

Именно это Ландо и делал, и действительно довел до конца. Правда, этот конец оказался вылетом с трассы.

Возможно, не случись той истории с Риккардо в Монце, и в Сочи Норрис был бы не так одержим победой. И, как ни парадоксально, это позволило бы ему выиграть. Но отдавать кому-то вторую заслуженную победу подряд было выше сил пилота и он крепко держал ее в руках. Так крепко, что сам же и раздавил.