Джонатан Нобл – ведущий обозреватель Motorsport.com. Работает в паддоке Формулы 1 на протяжении более чем 15-ти лет.

Еще нельзя сделать прививку от коронавируса, еще приходится носить маску и держать дистанцию – но в целом мы уже получили приличную порцию хороших новостей, а в ближайшем будущем ждем новых перемен к лучшему. И не только в плане эпидемиологической ситуации – чем была плоха, к примеру, новость об утверждении лимитов на расходы команд Ф1 вплоть до 2025 года? Ведь эта мера, по общему мнению, сделает заметно проще жизнь команд-середняков – а заодно сделает Ф1 более привлекательной для новых участников.

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Мало того, принятая в конце мая схема выгодна даже богатым коллективам. Теперь их владельцы в лице автоконцернов (или производителей энергетических напитков) четко представляют себе, сколько нужно будет потратить на Ф1. Члены совета директоров больше не будут опасаться, что на заседание вдруг ворвется какой-нибудь Бинотто с требованием внепланово выделить еще миллионов двадцать на разработку какого-нибудь хитрого диффузора. Большие боссы не станут бояться, что игра в формулу будет требовать постоянного повышения ставок. В нынешней непростой экономической ситуации такая предсказуемость особенно ценна.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако хорошие новости для всего мира Ф1 оборачиваются плохими новостями для конкретных людей. Когда недавно команда McLaren объявила о планах сократить примерно 70 рабочих мест – причиной был не только коронавирус, но и введение в скором будущем новых ограничений по расходам. И примеру британцев вскоре предстоит последовать другим топ-командам.

Увольнение невиновных

Об этом далеко не всегда задумываются те, кто обсуждает ситуацию, глядя на нее со стороны. Сидя дома на диване, легко жонглировать огромными суммами и урезать в уме чужие расходы. А вот для глав команд с самого начала было очевидно, что сокращение затрат на практике будет означать сокращение сотрудников.

Можно критиковать Маттиа Бинотто за «упрямство», с которым Ferrari сопротивлялась понижению планки расходов – но нельзя забывать, чем Бинотто придется в итоге заниматься в ближайшие месяцы.

Как мы с вами прекрасно понимаем, в Формуле 1 практически нет случайных людей. Нет тех, кого взяли не глядя – лишь бы заполнить для галочки вакансию и не потерять штатную единицу. Это ведь не огромные корпорации, где для начальства рядовые сотрудники остаются не более чем цифрами в планах и отчетах. В командах у каждого есть своя четко определенная роль – и конкретного человека под эту роль подбирают тщательно и ответственно. Да и сами сотрудники крайне редко идут в коллективы Ф1, чтобы отсидеться пару лет или сразу же начать искать новое место.

Фото: Mercedes AMG

Монополия на успехи, которую в последнее время установили топ-команды и которая вызывает негодование у многих болельщиков, является в том числе результатом расширения штатов. Гонщики трех ведущих коллективов не подпускают середняков к подиуму, потому что на базах десятки людей колдуют каждый над своим мелким нюансом поведения машины – и вместе все эти нюансы складываются в успех на трассе.

Эти люди честно делают свое дело. Невозможно осуждать их за то, что в свое время они приняли предложение Тото Вольфа или Кристиана Хорнера. По-хорошему, увольнения они не заслуживают.

Поэтому предстоящие полтора года будут для команд крайне непростым временем. Эксперты ждут, что всего работу потеряют около тысячи человек. То, что руководителям придется перестраивать структуры и выбирать, какими штатными единицами они готовы пожертвовать – полбеды. Настоящая беда – в том, что предстоит не просто «сократить число сотрудников». А вызвать конкретных живых людей к себе в кабинет и объявить им об увольнении. Причем сделать это в стенах команды, где люди связаны друг с другом гораздо сильнее, чем в среднестатистической компании. Где коллектив зачастую воспринимается как семья, а не просто группа людей, вместе зарабатывающих деньги.

Ради светлого будущего

Однако надо признать, что отказ от затягивания финансовых гаек тоже вряд ли пошел бы на пользу как Формуле 1 в целом, так и отдельным сотрудникам команд. Бесперспективность ситуации была очевидна еще до того, как коронавирус стал угрожать жизням людей и состоянию экономики. Наращивание топ-командами ресурсов было естественным явлением и в то же самое время – дорогой в никуда.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Если гоночной команде придется уволить несколько десятков человек – я не могу назвать это трагедией, – сказал недавно Жан Тодт. – Трагедия – это когда обанкротятся несколько команд». Президент FIA вел речь о командах-середняках – но и положение лидеров отнюдь не выглядело бы надежным. В гонке ресурсов кто-то неизбежно сдался бы первым. И произошло бы это достаточно быстро.

Так что, да, в ближайшие 18 месяцев сотни сотрудников команд Ф1 потеряют работу. Но это – неизбежная жертва. На которую надо пойти, чтобы на улице не оказались уже тысячи человек.